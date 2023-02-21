小型犬牙齒護理健康管理配方

小型犬牙齒護理健康管理配方

犬隻乾糧

提供1.5公斤裝

包裝

1.5kg

什麼才是正確的餵食量？

庫存

本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

尋找零售商

抑制牙石形成

臨床證實有效減少牙石形成。

潔齒效果

顆粒的形狀及大小能促進動物咀嚼並加強與牙齒的接觸，有助減少牙菌膜積聚及牙石形成。

產品詳情

pa.productDetails.productDetailsImageAlt