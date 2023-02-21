小型犬牙齒護理健康管理配方
犬隻乾糧
提供1.5公斤裝
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什麼才是正確的餵食量？
1.5kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
抑制牙石形成
臨床證實有效減少牙石形成。
潔齒效果
顆粒的形狀及大小能促進動物咀嚼並加強與牙齒的接觸，有助減少牙菌膜積聚及牙石形成。
米、脫水禽肉蛋白、玉米、動物脂肪、小麥麩質**、菊苣漿、植物纖維、礦物質、水解動物蛋白、魚油、酵母菌產品、果寡糖、大豆油、丁酸鹽、金盞花。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A：29000 IU、維生素D3：780 IU、鐵（3b103）：42毫克、碘（3b201、3b202）：4.2毫克、銅（3b405、3b406）：13毫克、鎂（3b502、3b504）：55毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）：142毫克、硒（3b801、3b811、3b812）：0.09毫克 －技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克 －風味添加劑：茶葉萃取物（多酚來源）：700毫克 －保存劑 －抗氧化劑
蛋白質 22%、脂肪 17%、灰分 6.2%、粗纖維 3.4%、鈉 0.79%
**L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。