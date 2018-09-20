隨著愛犬年齡漸長，您會開始發現一些身體和行為上的變化，為了讓老犬維持優質生活，您應採取行動來因應這些變化。 有幾個簡單的可行方法，讓您從運動到飲食給予他們幫助。

品種和體型對老化的影響

並非所有狗狗的壽命都相同，壽命取決於遺傳、生活方式、品種和體型。 小型犬是指 10 公斤以下的狗狗，平均壽命約 12 歲，而體重超過 45 公斤的大型狗，通常平均壽命約在 7 到 8 歲左右。 大型犬的變老過程亦會較早開始，所以每隻狗進入老年階段的年紀亦不盡相同。

每個品種和體型的狗隻都會出現特定的年齡相關問題。 例如，小型犬常出現心臟問題。 您為愛犬準備食物時，應將這些因素納入考慮，為他們提供特定的營養組合，幫助他們維持健康。

避免讓老年愛犬承受壓力

如要改變狗隻的日常作息，最重要的考慮因素之一，就是不要讓他們感受到不必要的壓力。 隨著愛犬年齡增長，行為上亦會出現變化，例如失禁、睡覺習慣改變，以及與主人的互動減少。 突然或太快改變其日常作息，可能會讓這些問題加劇，因此務必採漸進調整的作法。