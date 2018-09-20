如何照顧年邁狗狗？
隨著愛犬年齡漸長，您會開始發現一些身體和行為上的變化，為了讓老犬維持優質生活，您應採取行動來因應這些變化。 有幾個簡單的可行方法，讓您從運動到飲食給予他們幫助。
品種和體型對老化的影響
並非所有狗狗的壽命都相同，壽命取決於遺傳、生活方式、品種和體型。 小型犬是指 10 公斤以下的狗狗，平均壽命約 12 歲，而體重超過 45 公斤的大型狗，通常平均壽命約在 7 到 8 歲左右。 大型犬的變老過程亦會較早開始，所以每隻狗進入老年階段的年紀亦不盡相同。
每個品種和體型的狗隻都會出現特定的年齡相關問題。 例如，小型犬常出現心臟問題。 您為愛犬準備食物時，應將這些因素納入考慮，為他們提供特定的營養組合，幫助他們維持健康。
避免讓老年愛犬承受壓力
如要改變狗隻的日常作息，最重要的考慮因素之一，就是不要讓他們感受到不必要的壓力。 隨著愛犬年齡增長，行為上亦會出現變化，例如失禁、睡覺習慣改變，以及與主人的互動減少。 突然或太快改變其日常作息，可能會讓這些問題加劇，因此務必採漸進調整的作法。
帶您的老年愛犬去運動
心血管問題可開始影響步入老齡的愛犬，減低他們的心臟輸出量。 他們的活動程度需要配合心臟已下降的能力，否則可能讓心臟功能更差。
骨關節炎和關節問題在老年犬中很常見，如果犬有過重傾向，症狀或許會變得更差。 您的愛犬可能對爬樓梯感到困難，因此裝置一個斜坡可以改善情況；他們亦很容易在瓷磚或木地板上打滑，那麼鋪上一塊地毯，即能解決這個困擾。 游泳對有關節問題的老年犬是一項很好的運動。
老年犬的飲食
隨著年齡的增長，您愛犬的嗅覺和味覺都會降低；為了以防萬一，請務必將有毒的東西放在他們碰觸不到的地方。
老年犬的熱量需求比年輕的犬低了約 10%-20%，而減少其食物份量可避免任何不必要的增重。 為愛犬準備低脂卻仍然美味的餐點，這對於年長的犬來說是一個不錯的選擇，不但可以刺激他們的食慾，還可以同時避免攝取過度熱量。
在老年愛犬吃的食物中，還必須包含特定的營養，以便在老化過程中維持其健康，例如：
- 長鏈 omega 3 脂肪酸可以支持保持健康的心臟功能
- 精選活性營養，對關節健康有益
- 降低磷攝取量可維持腎臟健康機能
老年犬的健康
定期進行健康檢查是及早發現老化相關疾病的關鍵，還能為您的愛犬提供最佳照顧。 您亦可以定期在家幫愛犬刷牙 (防止牙結石造成的牙齦炎)、洗澡和整理毛髮，以維持狗隻健康。
某些症狀看起來似乎只是「變老」的跡象，卻是潛在的疾病指標，所以一旦您注意到愛犬的外觀或行為正在改變，便要諮詢您的獸醫，他們會樂意為您提供最適合狗隻的建議。
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