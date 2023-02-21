大型成犬健康管理配方

大型成犬健康管理配方

犬隻乾糧

提供13公斤裝

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13kg

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骨骼與關節健康

獨特配方有助維持骨骼與關節健康。

消化系統健康

含益生元的高消化性配方，有助維持消化系統健康。

抗氧化複合物

含豐富抗氧化混合物，有助中和自由基，以保護身體組織及細胞。

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