大型成犬健康管理配方
犬隻乾糧
提供13公斤裝
包裝
什麼才是正確的餵食量？
13kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
骨骼與關節健康
獨特配方有助維持骨骼與關節健康。
消化系統健康
含益生元的高消化性配方，有助維持消化系統健康。
抗氧化複合物
含豐富抗氧化混合物，有助中和自由基，以保護身體組織及細胞。
成分：粟米、脫水家禽蛋白、小麥粉、動物脂肪、小麥麩質**、大米、水解動物蛋白、脫水豬肉蛋白、甜菜漿、礦物質、大豆油、魚油、植物纖維、低聚果糖 (0.49%)、發酵而成的葡萄糖胺 (0.099%)、金盞花提取物（葉黃素來源）、水解軟骨（軟骨素來源）（0.00096%）。
添加劑（公斤）***營養添加劑：維他命 A：21500 IU，維他命 D3：1000 IU，鐵（3b103）：39 毫克，碘（3b201、3b202）：3.9 毫克、銅（3b405、3b406）：12 毫克、錳（3b502、3b504）︰51 毫克，鋅（3b603、3b605、3b606）：130 毫克，硒（3b801、3b811、3b812）：0.07 毫克 - 技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10 克
成分分析：蛋白質25%、脂肪17%、灰分6.2%、纖維素1.8%、必需脂肪酸3.34%
** L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。