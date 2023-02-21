小型老犬健康管理配方
犬隻乾糧
提供3.5公斤裝
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什麼才是正確的餵食量？
3.5kg
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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
活力與腦部健康
年齡可能會影響犬隻的重要功能，包括腎臟、心臟及腦部。此配方含有一系列有助於維持活力的營養成分。
增強肌肉力量
獨特的均衡配方，讓寵物隨著年齡增長，仍能維持肌肉質量。
牙齒健康
乾糧的顆粒設計能產生物理摩擦作用，並添加鈣結合劑，有助減慢牙石形成。
備有S/O指數
有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。
玉米、脫水禽肉蛋白、小麥粉、小麥、植物纖維、動物脂肪、脫水豬肉蛋白、玉米麩質、水解動物蛋白、小麥麩質**、礦物質、菊苣漿、魚油、大豆油、乾番茄漿(茄紅素來源)(0.84％)、果寡糖、琉璃苣油、金盞花。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A：29500 IU、維生素D3：800 IU、鐵(3b103)：37毫克、碘（3b201、3b202）：3.9毫克、銅（3b405、3b406）：12毫克、鎂（3b502、3b504）：50毫克、鋅（3b603、3b605、3b606）：137毫克、硒（3b801、3b811、3b812）：0.08毫克 －技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：5克、三聚磷酸鈉：3.5克、卵磷脂：2.6克 －感官添加劑：茶提取物（多酚來源）：150毫克 －保存劑 －抗氧化劑
蛋白質 25%、脂肪 14%、灰分 6.2%、粗纖維 7%、鈉 0.87%
**L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。