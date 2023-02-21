SHN 室內小型老犬營養配方

SHN 室內小型老犬營養配方

犬隻乾糧

8歲以上成犬（室內犬配方）

包裝

1.5kg

3kg

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優點

保健關節

EPA，DHA以及獨特抗氧化復合物，增強免疫力，支持小型犬老齡化時的健康。

易與水融合，呵護口腔健康

顆粒容易與水融合，方便老年犬咀嚼。添加鈣螯合劑，有助於降低減少牙結石形成，呵護口腔衛生。

提升糞便品質與維持消化道機能

嚴選高品質蛋白質（含極易消化蛋白質L.I.P.）、適宜纖維含量及高品質碳水化合物，有助支持消化系統健康，幫助減少糞便體積與異味。

營養資訊