SHN 室內小型老犬營養配方

產品詳情
優點
保健關節
EPA，DHA以及獨特抗氧化復合物，增強免疫力，支持小型犬老齡化時的健康。
易與水融合，呵護口腔健康
顆粒容易與水融合，方便老年犬咀嚼。添加鈣螯合劑，有助於降低減少牙結石形成，呵護口腔衛生。
提升糞便品質與維持消化道機能
嚴選高品質蛋白質（含極易消化蛋白質L.I.P.）、適宜纖維含量及高品質碳水化合物，有助支持消化系統健康，幫助減少糞便體積與異味。
營養資訊
成分分析保證值：粗蛋白質24.0%；粗脂肪14.0%；粗灰分6.2%；粗纖維1.4%；EPA/DHA：0.45%。
成分：玉米、米、植物分離蛋白*、玉米粉、動物脂肪、脫水家禽蛋白、水解動物蛋白、礦物質、甜菜漿、玉米麩質、魚油、大豆油、脫水番茄、水解酵母（甘露寡糖來源）、琉璃苣油、小麥麵粉、金盞花提取物（葉黃素來源）。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 29500國際單位、維生素D3 800國際單位、E1（鐵）35mg、E2（碘）3.6mg、E4（銅）11mg、E5（錳）46mg、E6（鋅）145mg、E8（硒）0.06mg；技術性添加劑：沸石粉10g；保存劑；抗氧化物。