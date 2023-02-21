CCN 小型犬皮膚舒緩加護配方

你還可以如何幫助你的犬呢？

你還可以如何幫助你那隻有敏感性皮膚的犬呢？你可以讓犬的床及牠經常休息的地方保持清潔，這可有助保護犬的皮膚，同時亦有效去除灰塵及皮屑，而灰塵及皮屑就是那些會讓犬㾗癢的寄生蟲的繁殖溫床阿。如果你對犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。