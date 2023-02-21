CCN 小型犬皮膚舒緩加護配方
犬隻乾糧
容易皮膚痕癢及敏感
包裝
什麼才是正確的餵食量？
3kg
8kg
皮膚更健康
經過驗證：皮膚更健康- 91％使用者在使用兩個月後均感到滿意 ＊Royal Canin 內部研究
敏感症狀
犬的皮膚很容易受飲食習慣、季節及外界環境刺激等而有所影響。而抓刮過多亦會讓犬的皮膚受到傷害，破壞皮膚作為保護屏障的功用。
皮毛護理
配方中含有Omega-3和Omega-6等脂肪酸營養成分，包括GLA，EPA及DHA，可以幫助滋養皮膚，維持良好狀態。配方能夠好好護理你犬的皮膚，讓牠們的毛髮維持健康。
你還可以如何幫助你的犬呢？
你還可以如何幫助你那隻有敏感性皮膚的犬呢？你可以讓犬的床及牠經常休息的地方保持清潔，這可有助保護犬的皮膚，同時亦有效去除灰塵及皮屑，而灰塵及皮屑就是那些會讓犬㾗癢的寄生蟲的繁殖溫床阿。如果你對犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。
成分：大米，分離植物蛋白*，小麥，動物脂肪，玉米蛋白，去殼燕麥，玉米，水解動物蛋白，礦物質，大豆油，甜菜漿，魚油，亞麻籽，果寡糖，和檸檬酸酯化的棕櫚酸酯和硬脂酸中的甘油一酸酯及甘油二酸酯，琉璃苣油，金盞花萃取物（葉黃素來源）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：29000 IU，維他命D3：800 IU，E1（鐵）：67mg，E2（碘）：5.4mg，E4（銅）：13mg，E5（錳）： 66 mg，E6（鋅）：146 mg，E8（硒）：0.17 mg-防腐劑-抗氧化劑。 分析成分：蛋白質：25.5％-脂肪含量：17.0％-粗灰分：5.3％-膳食纖維：1.4％-每KG：Omega 6脂肪酸：35.2克，包括γ-亞麻酸：0.3克-Omega 3脂肪酸： 11.3克，包括EPA / DHA：4.0克。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。