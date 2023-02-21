CCN 小型犬皮膚舒緩加護配方

CCN 小型犬皮膚舒緩加護配方

犬隻乾糧

容易皮膚痕癢及敏感

包裝

3kg

8kg

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皮膚更健康

經過驗證：皮膚更健康- 91％使用者在使用兩個月後均感到滿意 ＊Royal Canin 內部研究

敏感症狀

犬的皮膚很容易受飲食習慣、季節及外界環境刺激等而有所影響。而抓刮過多亦會讓犬的皮膚受到傷害，破壞皮膚作為保護屏障的功用。

皮毛護理

配方中含有Omega-3和Omega-6等脂肪酸營養成分，包括GLA，EPA及DHA，可以幫助滋養皮膚，維持良好狀態。配方能夠好好護理你犬的皮膚，讓牠們的毛髮維持健康。

你還可以如何幫助你的犬呢？

你還可以如何幫助你那隻有敏感性皮膚的犬呢？你可以讓犬的床及牠經常休息的地方保持清潔，這可有助保護犬的皮膚，同時亦有效去除灰塵及皮屑，而灰塵及皮屑就是那些會讓犬㾗癢的寄生蟲的繁殖溫床阿。如果你對犬的健康有任何疑問，請聯繫你的獸醫。