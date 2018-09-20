當您的愛犬年紀越來越大，他們可能會開始出現一些常見的健康疾病，而這些疾病都是與犬隻重要器官功能和體能開始降低所致。 這些健康狀況雖然棘手，但可以治療，因此請務必在發現疾病時先與您的獸醫溝通。

熟齡犬的白內障與視力降低

所有品種和體型的犬都有一個共通處，那就是會有白內障。 犬與人一樣，眼角膜的細胞會隨著時間逐漸累積，然後出現白內障，最後眼睛變得混濁不清。 然後他們的眼睛會出現藍色色調，視力也會開始惡化。

犬如果患有糖尿病，就更容易發生白內障的情況，而這是因為血糖過高所致。 狗隻如果肥胖，就更容易有患糖尿病，因此維持犬理想體重，是預防白內障等相關疾病的好方法。 定期到診所檢查，有助及早發現此健康狀況；在 80% 的病例中，罹患白內障的初期都可以進行手術治療。

熟齡犬的甲狀腺機能低下症

甲狀腺機能低下症是犬隻常見的荷爾蒙相關疾病，而且當甲狀腺功能開始降低，就會罹患這種疾病。 雖然目前還不清楚罹患甲狀腺機能低下症的原因，但我們知道這與犬隻的免疫系統「攻擊」甲狀腺並導致甲狀腺功能受損有關，或者可能是因為甲狀腺亢奮的治療所致。

如果熟齡犬罹患甲狀腺機能低下症，即使有在控制飲食，他們的體重仍會增加。 他們可能會不願意運動，而且會虛弱和焦慮。 他們的毛髮亦會受到影響，變得黯淡、乾燥，還會掉毛，伴隨油脂過度分泌及皮膚搔癢的情況發生。