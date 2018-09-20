熟齡犬的常見疾病
當您的愛犬年紀越來越大，他們可能會開始出現一些常見的健康疾病，而這些疾病都是與犬隻重要器官功能和體能開始降低所致。 這些健康狀況雖然棘手，但可以治療，因此請務必在發現疾病時先與您的獸醫溝通。
熟齡犬的白內障與視力降低
所有品種和體型的犬都有一個共通處，那就是會有白內障。 犬與人一樣，眼角膜的細胞會隨著時間逐漸累積，然後出現白內障，最後眼睛變得混濁不清。 然後他們的眼睛會出現藍色色調，視力也會開始惡化。
犬如果患有糖尿病，就更容易發生白內障的情況，而這是因為血糖過高所致。 狗隻如果肥胖，就更容易有患糖尿病，因此維持犬理想體重，是預防白內障等相關疾病的好方法。 定期到診所檢查，有助及早發現此健康狀況；在 80% 的病例中，罹患白內障的初期都可以進行手術治療。
熟齡犬的甲狀腺機能低下症
甲狀腺機能低下症是犬隻常見的荷爾蒙相關疾病，而且當甲狀腺功能開始降低，就會罹患這種疾病。 雖然目前還不清楚罹患甲狀腺機能低下症的原因，但我們知道這與犬隻的免疫系統「攻擊」甲狀腺並導致甲狀腺功能受損有關，或者可能是因為甲狀腺亢奮的治療所致。
如果熟齡犬罹患甲狀腺機能低下症，即使有在控制飲食，他們的體重仍會增加。 他們可能會不願意運動，而且會虛弱和焦慮。 他們的毛髮亦會受到影響，變得黯淡、乾燥，還會掉毛，伴隨油脂過度分泌及皮膚搔癢的情況發生。
熟齡犬的骨關節炎
骨關節炎是年長的狗狗跛行的常見原因，這是由於包覆關節的軟骨逐漸退化所引起。 遺憾的是，退化無法治癒，因為隨著狗狗老化，細胞再生速度也會變慢，但接受治療有助緩解疼痛並減緩疾病進展的速度。
有時關節疼痛或不良於行會被視為只是狗狗老化的現象；不過，如果您發現狗狗特別難以行走，應帶狗狗去看獸醫，他們或許能幫助狗狗舒緩不適。
狗狗體重超重就更容易罹患骨關節炎，因為關節受壓更大；因此，保持狗狗體重理想，是最好的預防措施。 您還可以在狗狗的食物當中添加有助關節健康的特定營養，例如有助消炎的 Omega 3 脂肪酸，或訂製有臨床效果的複合營養 (例如薑黃素、膠原蛋白和綠茶多酚)、葡萄糖胺及軟骨素。
熟齡犬與認知功能障礙
隨著愛犬愈趨年長，您可能會發現他們的行為開始有些變化。 雖然部分變化可歸因於老化，但亦可能是認知功能障礙；這種情況與人類罹患的阿茲海默症類似。
狗狗的血管會隨著年紀越大而越退化，因此大腦的血流量與含氧量亦會減少。 這就會影響狗狗的行為，造成狗狗迷失方向、喪失認知能力、健忘、睡眠中斷，甚至焦慮不安或充滿敵意。
這種情況對狗狗來說可能會非常不適，但有方法可以緩解。 定時帶狗狗出門短程散步，幫助狗狗複習小時候學過的指令。 維持狗狗的日常生活作息來減少壓力，可以考慮準備富含抗氧化劑的食物；這類食物能夠保護細胞防止自由基破壞。
雖然狗狗越來越年長，但不代表一定要為這些常見的病痛所苦。 如發現狗狗出現這些症狀，請帶同他去看獸醫，以獲得最適切的照顧。
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