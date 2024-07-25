法國皇家® 健康呵護系列™
法國皇家用心研發出一系列的成貓專屬配方，為室內生活、絕育、活潑好動等擁有不同需求的貓咪量身訂製
專屬的均衡營養配方，依據年齡和生活型態維持貓咪健康
貓咪的習慣、活動力和本能皆造就了牠們在一天內的食量大小；此外，貓咪的年齡也存在著本身健康狀態的考量因素。就如同幼貓需要營養來度過健康成長期；成貓需要保健性的配方來保持健康；老貓則需要營養來支持邁入老齡的身體。唯有專屬的均衡飲食才能為您的愛貓帶來更好的高品質生活，在每個生命階段和每種生活型態中都能獲取健康所需的所有營養成分。
味覺外的口感提升
貓咪大約有475個味蕾，狗狗有1,700個味蕾，而人類味蕾的數量則大約有9,000個。雖說合意的香氣固然重要，但這並非為貓咪挑選正確營養飲食時的唯一考量。美味的貓糧除了有正確均衡的營養成分外，更須搭配豐富的口感、垂涎的香氣、合適的乾糧形狀、專屬的顆粒大小以及迷人的風味。
增添口感的主食濕糧
餵予適量的濕糧並搭配食用乾糧，可幫助維持健康的體態。法國皇家® 健康呵護系列的濕糧配方可讓在維持體重和拿捏餵食量上苦惱的您，有一個全新且健康的選擇。法國皇家®提供種類豐富的貓咪主食濕糧產品，每一款皆考量到貓咪營養需求與本能偏好所設計，並富有完整營養，可當作主食餵食。此外，法國皇家的主食濕糧在蛋白質、脂肪和碳水化合物之間取得最佳平衡，可維持長期適口性。