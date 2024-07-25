餵予適量的濕糧並搭配食用乾糧，可幫助維持健康的體態。法國皇家® 健康呵護系列的濕糧配方可讓在維持體重和拿捏餵食量上苦惱的您，有一個全新且健康的選擇。法國皇家®提供種類豐富的貓咪主食濕糧產品，每一款皆考量到貓咪營養需求與本能偏好所設計，並富有完整營養，可當作主食餵食。此外，法國皇家的主食濕糧在蛋白質、脂肪和碳水化合物之間取得最佳平衡，可維持長期適口性。

