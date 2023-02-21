FHN 成貓敏感腸胃營養配方

FHN 成貓敏感腸胃營養配方

貓咪乾糧

易於敏感成貓

包裝

2kg

4kg

10kg

15kg

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充分消化

部分消化道敏感的貓容易糞便稀軟。Sensible 33 腸胃敏感貓專用貓糧採用獨特的複合營養素配方，嚴選高品質蛋白質（含極易消化蛋白L.I.P*）和益生元，幫助支持充分安全消化和腸道菌群的平衡。 *L.I.P.：極易消化的蛋白質。

高能量

高能量配方可減少每餐的飼餵量，進而降低腸道敏感貓消化道負擔。

泌尿道健康

配方有助保持成貓泌尿道健康。

極高適口性

三種不同形狀的顆粒，精選口味風味配方，促進腸道敏感貓攝食。

產品詳情

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