FHN 成貓敏感腸胃營養配方
貓咪乾糧
易於敏感成貓
包裝
什麼才是正確的餵食量？
2kg
4kg
10kg
15kg
充分消化
部分消化道敏感的貓容易糞便稀軟。Sensible 33 腸胃敏感貓專用貓糧採用獨特的複合營養素配方，嚴選高品質蛋白質（含極易消化蛋白L.I.P*）和益生元，幫助支持充分安全消化和腸道菌群的平衡。 *L.I.P.：極易消化的蛋白質。
高能量
高能量配方可減少每餐的飼餵量，進而降低腸道敏感貓消化道負擔。
泌尿道健康
配方有助保持成貓泌尿道健康。
極高適口性
三種不同形狀的顆粒，精選口味風味配方，促進腸道敏感貓攝食。
成分分析保證值：粗蛋白質33.0%；粗脂肪22.0%；粗灰分7.7%；粗纖維1.6%。
成分：脫水家禽蛋白、米、動物脂肪、植物分離蛋白*、小麥麵粉、水解動物蛋白、玉米、小麥、玉米麩質、酵母及酵母提取物、甜菜漿、礦物質、魚油、蔬菜纖維、大豆油、果寡糖。*L.I.P.：極易消化性蛋白質
添加劑（每千克）：營養添加劑：維生素A 19000國際單位、維生素D3 1000國際單位、E1（鐵）26mg、E2（碘）2.6mg、E4（銅）8mg、E5（錳）34mg、E6（鋅）134mg、E8（硒）0.06mg；技術性添加劑：沸石粉5g；寵物食品添加劑：氯化銨5g；保存劑；抗氧化物。