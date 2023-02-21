FHN 室內成貓食量控制營養配方
貓咪乾糧
偏向過度進食的室內成貓
包裝
2kg
4kg
幫助控制食慾
配方含有均衡的蛋白質及纖維，能夠幫助室內貓咪控制食慾，從而有助維持理想體重。
減少便便異味
配方中含有高度易消化的蛋白質（L.I.P. *），有助減少便便的積量和氣味。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。
減少毛球
配方中含有包括洋車前草在內的特殊纖維成分，有助刺激腸道蠕動並清除吞入的毛髮。
維持泌尿系統健康
配方有助讓成貓的泌尿系統保持健康。
成分：脫水禽肉蛋白，大米，玉米，植物纖維，小麥，分離植物蛋白*，動物脂肪，水解動物蛋白，玉米蛋白，甜菜漿，酵母及其部分，礦物質，大豆油，果寡糖，魚油，洋車前子及種子（0.5％）。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命A：14000 IU，維他命D3：700 IU，E1（鐵）：33 mg，E2（碘）：3.3 mg，E4（銅）：10 mg，E5（錳）： 43mg，E6（鋅）：129mg，E8（硒）：0.07mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：10g-防腐劑-抗氧化劑。分析成分：蛋白質：29％-脂肪含量：12％-粗灰分：7.3％-膳食纖維：7.1％。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。