FHN 室內成貓食量控制營養配方

FHN 室內成貓食量控制營養配方

貓咪乾糧

偏向過度進食的室內成貓

包裝

2kg

4kg

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幫助控制食慾

配方含有均衡的蛋白質及纖維，能夠幫助室內貓咪控制食慾，從而有助維持理想體重。

減少便便異味

配方中含有高度易消化的蛋白質（L.I.P. *），有助減少便便的積量和氣味。 * L.I.P.：一種具有極易吸收特性的蛋白質。

減少毛球

配方中含有包括洋車前草在內的特殊纖維成分，有助刺激腸道蠕動並清除吞入的毛髮。

維持泌尿系統健康

配方有助讓成貓的泌尿系統保持健康。

產品詳情

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