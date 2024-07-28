照顧您愛貓的敏感性問題

貓咪的健康其實是很容易受到影響；許多成貓可能會出現保健需求，無論是與體重、毛球或是其他常見問題。貓咪是一種難以捉摸的生物，因此要發覺或確認牠們的敏感困擾並非這麼容易，關鍵是我們能主動為牠們提供最好的保健營養來達到最佳健康狀態。

進一步了解我們對下列敏感問題相關的解決方案：體重管理、亮毛護膚、泌尿道保健、除毛球和高效潔齒。