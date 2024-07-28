成貓加護系列™
照顧您愛貓的敏感性問題
貓咪的健康其實是很容易受到影響；許多成貓可能會出現保健需求，無論是與體重、毛球或是其他常見問題。貓咪是一種難以捉摸的生物，因此要發覺或確認牠們的敏感困擾並非這麼容易，關鍵是我們能主動為牠們提供最好的保健營養來達到最佳健康狀態。
進一步了解我們對下列敏感問題相關的解決方案：體重管理、亮毛護膚、泌尿道保健、除毛球和高效潔齒。
針對不同保健需求 鎖定目標的解決方案
每一種專屬產品皆以保健為目標而度身訂製的營養配方，並經科學驗證確實有效。
成貓體重控制加護配方
您是否注意到愛貓的體重增加了？
體重微胖的貓咪會提高罹患嚴重健康問題的風險，同時也較無法享受自在活動。養成健康飲食習慣是個關鍵，尤其當您留意到愛貓體重上升的跡象時。
ROYAL CANIN® 成貓體重控制加護配方，能幫助貓咪維持健康體態。經內部研究科學實證，超過90%的貓主人在餵食後8星期內，貓咪達到了更健康的體重。本配方提供乾糧與主食濕糧，乾濕換餵，呵護更加倍！
您也能試試其他小秘訣：
- 將額外的零食也計入貓咪每日的餵食量中。
- 利用餵食益智玩具，增加趣味挑戰性並鼓勵慢食。
- 每天陪貓咪玩耍，增加活動量。
成貓亮毛及皮膚加護配方
您的愛貓有皮膚痕癢和毛色黯淡的問題嗎？
貓咪毛髮的光澤、密度和顏色也反映出貓咪的整體健康狀況。正確的飲食營養攝取有助於維持愛貓的毛髮和皮膚的健康，同時也可舒緩皮膚敏感性問題。
ROYAL CANIN®成貓亮毛及皮膚加護配方，能呵護滋養皮膚並使毛髮健康亮澤。經內部研究科學實證，超過90%的貓主人在餵食3星期後，觀察到貓咪膚況良好且毛髮光澤。本配方提供乾糧與主食濕糧，乾濕換餵，呵護更加倍！
您也能試試其他小秘訣：
- 如果您的愛貓可自由出入到戶外玩耍，請在牠們回到屋內時，幫忙清理卡在皮膚毛髮上的所有戶外環境碎屑。
成貓泌尿道加護配方
愛貓的排尿習慣改變了嗎？
貓咪在飲水習慣或排尿習慣上有任何變化(例如：在貓砂盆外去廁所、尿液的顏色或氣味有所改變)，都可能代表著牠泌尿道出現不適。
ROYAL CANIN®成貓泌尿道加護配方，含理想的礦物質比例，能維持尿液健康的 pH值。經內部研究科學實證，在餵食10 天內，有助保健泌尿道健康。本配方提供乾糧與主食濕糧，乾濕換餵，呵護更加倍！
您也能試試其他小秘訣：
- 在家中為貓咪提供多個飲用水盆。
- 把水盆放置遠離吵雜的地方，與食物碗分開不同區域擺放。
- 確保貓咪能夠方便使用貓砂盆，並請經常清理貓砂。
成貓消化道加護配方
成貓除毛球加護配方
您有注意到貓咪有毛球問題嗎？
當貓咪舔著梳理自己皮膚毛髮的同時，舌上的乳突(舌頭表面的小倒鉤)會卡住脫落的毛髮，接著吞到肚子裡。吞下的毛髮有時候會在貓咪的胃裡形成毛球，導致牠們身體不適。
ROYAL CANIN®成貓除毛球加護配方，含洋車前子與多種膳食纖維，能幫助腸道自然蠕動。經內部研究科學實證，在餵食 14 天內有達成化毛保健的功效。
本配方提供乾糧與主食濕糧，乾濕換餵，呵護更加倍！
您也能試試其他小秘訣：
- 定期用梳子或寵物美容手套替貓咪梳毛。
- 確保您的愛貓隨時都可取得新鮮乾淨的飲用水。
成貓高效潔齒加護配方
您的貓咪擁有健康的牙齒和牙齦嗎？
進食後，細菌自然地會附著在貓咪的牙齒上。如果未能適時清潔，可能會導致有害的牙菌斑和牙垢堆積，進而引發蛀牙、牙齦疾病和其他的健康問題。
ROYAL CANIN®成貓高效潔齒加護配方，能減慢牙菌斑和牙結石產生，維護口腔健康，獨特顆粒造型質地與特殊配方的乾糧，亦能讓貓咪咀嚼時帶有潔牙的效果。經內部研究科學實證，餵食28 天後，可減少牙垢的形成達 59%。
您也能試試其他小秘訣：
- 在家中使用寵物專用牙膏，清潔貓咪的牙齒。
乾濕混餵的好處
乾濕混餵對於各種年齡、體型和有保健需求的貓咪都有好處。
ROYAL CANIN® FELINE CARE NUTRITION™成貓加護系列，提供乾糧與濕糧，能更有效地改善牠們獨特的敏感困擾。
要細心留意貓咪的健康狀態
貓咪是忍痛的大師級高手；儘管牠們可能表現出好像可以照護好自己的樣子，但即便是最獨立的貓咪也需要定期接受獸醫檢查。在Royal Canin®，我們是您貓咪的健康嚮導，當然也能幫助您尋找專業可靠的獸醫。
我們的碳中和之旅
ROYAL CANIN® FELINE CARE NUTRITION成貓加護系列，產品皆通過碳中和認證，為全球氣候議題的行動上盡一份心力。每一項產品的碳中和皆依據全球公認的PAS 2060碳中和標準，並通過了SCS全球服務的認證。
為了瞭解並監測Royal Canin®的碳足跡，我們從產品設計到被貓咪吃下肚的那一刻，再到回收包裝的所有過程中，皆進行溫室氣體排放量評估。
我們實現碳中和認證的五大主要行動包括：
1. 使用可再生能源
2. 重新調配產品，改變成低碳濃度的配方
3. 採購更多氣候智能、具有永續性的原料
4. 優化出口物流
5. 購買基於去除的碳排放權信用額
有關更多資訊，請瀏覽：https://www.mars.com/about/policies-and-practices/mars-carbon-neutral-brands.
為了瞭解並監測ROYAL CANIN®的碳足跡，從產品設計到被貓咪吃下肚的那一刻，再到回收包裝的這段時間裡，我們評估了每一份產品的溫室氣體排放量。如欲實現碳中和目標，我們的首要之務就是減少溫室氣體的排放量。因此，我們採取了以下行動：
除此之外，我們將致力轉型為氣候智能化經營，將氣候議題納入我們的商業模式中，並對內部和外部溫室氣體排放減量負起責任。
針對我們無法完全去除或減少的剩餘排放量，且緩解氣候變化必須採取立即行動，因此我們的品牌正著手採購高品質並基於認證的碳排放權信用額。