透過本⽂您可以了解：



⼀、貓尿失禁時會有哪些症狀與行為？

⼆、導致貓咪尿失禁原因有哪些？

三、老貓尿失禁怎麼辦？如何治療與照護？

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一、貓尿失禁時會有哪些症狀與行為？

當您的愛貓年齡越來越大，您可能會開始發現貓行為的改變，包括牠們是否繼續使用貓砂盆，或選擇到戶外解決。失禁是老貓的常見問題，但出現貓咪失禁原因有很多，同時有多種有效的治療方式。

如果您的寵物出現貓失禁問題，那麼牠們可能會出現以下症狀：

● 貓排尿困難，並在排泄時處於緊張狀態

● 牠們可能不知道自己何時排尿，並在家居裡留下尿跡

● 可能會有貓腹瀉症狀

● 牠們亦可能減少使用貓砂盆的頻率

二、導致貓咪尿失禁原因有哪些？

貓失禁原因有多種情況，其背後都代表不同問題，每種原因都需要以特定方式治療，做足相對應的預防措施。

（一）身體老化

老貓到了一定年紀後，控制重要器官的肌會逐漸退化。如尿道或肛門周圍的肌肉退化後，可能會導致老貓尿失禁、貓漏尿，因為您的愛貓無法有效控制肌肉來解決排泄問題。

（二）關節炎

在某些情況下，老貓關節炎是導致發生失禁問題的原因之一。如果老貓患有骨關節炎，牠們可能無法正常進出貓砂盆，因此會選擇比較簡單的地方來解決排尿問題。

（三）糖尿病

每 200 隻貓就有一隻貓罹患糖尿病，7 歲以上貓發病率會更高。罹患貓糖尿病兩個主要症狀是尿多且排尿次數頻繁，這些症狀與失禁相似。

如果您的愛貓體重過重，罹患糖尿病風險就越高。當您發現愛貓排尿次數更頻繁、排尿量增加，且口渴及飢餓感明顯增加，請立即尋求獸醫師協助。

（四）認知功能障礙

老年貓可能罹患認知功能障礙，其中16 至 20 歲之間的貓罹患此症機率超過 80%。罹患認知功能障礙的貓會失眠、焦慮、迷失方向，甚至忘記自己的行為習慣。

如果您的愛貓罹患認知功能障礙， 牠可能會忘記貓砂盆的擺放位置，因此出現失禁症狀。

（想知道年長的貓咪還可能患有哪些疾病，可以參考這篇：病熟齡貓的常見疾）