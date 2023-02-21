FCN 成貓體重控制加護配方
貓咪乾糧
您的愛貓是否容易增重? 保持理想體態和肌肉量對貓的整體健康至關重要。 ・科學實證有效： 超過90%以上貓飼主在餵食ROYAL CANIN®成貓體重控制加護配方，8週內達到了更健康的體重。* *Royal Canin 研發中心數據
包裝
1.5kg
3kg
8kg
經實驗證明的結果
超過90%成功達至更健康的體重。* 超過90%的微胖貓飼餵Royal Canin®減重貓乾糧配方8週內達至更健康的體重。* *Royal Canin內部研究
體重管理方案
體重管理方案： 1. 乾糧與濕糧配方均提供全面均衡的營養方案，幫助您為愛貓選擇完美組合。 2. 通過室內遊戲和迷宮餵食器讓貓活動量更大。 3. 不要飼餵人類的食物和油膩的零食。 4. 如果您對於愛貓的健康有任何疑問，請諮詢您的獸醫師。
纖維和洋車前草
理想的纖維混合物維持飽足感。
左旋肉鹼
合宜的蛋白質含量以幫助保持健康體重所需的肌肉質量。添加左旋肉鹼，有效幫助脂肪的健康代謝。
極好適口性
極好適口性，優良的營養成分令貓感到滿足。
PACKAGING TEXTS
有助控制體重增加
泌尿道健康
均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。
營養成分分析：水分 5.5%、蛋白質 36%、脂肪 10%、纖維素 10.3%、灰分 7.5%。
添加劑(每公斤)：營養添加劑：維生素A 21500 IU、維生素D3 800 IU、鐵 32mg、碘 3.2mg、銅 10mg、錳 42mg、鋅 127mg、硒 0.06mg；抗氧化物。
成分：脫水禽肉蛋白、蔬菜纖維、玉米、小麥麩質*、玉米麩質、小麥麵粉、水解家禽蛋白、小麥、米、動物脂肪、礦物質、甜菜漿、酵母產品、魚油、洋車前子殼及籽(0.5%)、大豆油。 *L.I.P.：精選高消化性蛋白質具有極易吸收的特性。
|成貓體重
|理想體重
|-
|體重過重
|只餵乾糧
|乾糧+濕糧
|只餵乾糧
|乾糧+濕糧
|3公斤
|51公克
|32公克 + 1包
|37公克
|19公克 + 1包
|4公斤
|62公克
|43公克 + 1包
|46公克
|27公克 + 1包
|5公斤
|73公克
|54公克 + 1包
|54公克
|35公克 + 1包
|6公斤
|83公克
|64公克 + 1包
|61公克
|42公克 + 1包
產品詳情
使用精準均衡的營養配方以協助貓咪保持健康體態，具有以下作用： ・以理想的比例添加多種纖維提升飽足感。 ・適當的蛋白質含量以幫助維持肌肉量，保持健康的體重。 ・添加左旋肉鹼，幫助脂肪代謝。 ・營養配方可滿足貓的食慾，並有助貓保持身材。