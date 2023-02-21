FCN 成貓體重控制加護配方

FCN 成貓體重控制加護配方

貓咪乾糧

您的愛貓是否容易增重? 保持理想體態和肌肉量對貓的整體健康至關重要。 ・科學實證有效： 超過90%以上貓飼主在餵食ROYAL CANIN®成貓體重控制加護配方，8週內達到了更健康的體重。* *Royal Canin 研發中心數據

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1.5kg

3kg

8kg

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經實驗證明的結果

超過90%成功達至更健康的體重。* 超過90%的微胖貓飼餵Royal Canin®減重貓乾糧配方8週內達至更健康的體重。* *Royal Canin內部研究

體重管理方案

體重管理方案： 1. 乾糧與濕糧配方均提供全面均衡的營養方案，幫助您為愛貓選擇完美組合。 2. 通過室內遊戲和迷宮餵食器讓貓活動量更大。 3. 不要飼餵人類的食物和油膩的零食。 4. 如果您對於愛貓的健康有任何疑問，請諮詢您的獸醫師。

纖維和洋車前草

理想的纖維混合物維持飽足感。

左旋肉鹼

合宜的蛋白質含量以幫助保持健康體重所需的肌肉質量。添加左旋肉鹼，有效幫助脂肪的健康代謝。

極好適口性

極好適口性，優良的營養成分令貓感到滿足。

PACKAGING TEXTS

有助控制體重增加

泌尿道健康

均衡的礦物質含量幫助維持成年貓的泌尿系統健康。

產品詳情

使用精準均衡的營養配方以協助貓咪保持健康體態，具有以下作用： ・以理想的比例添加多種纖維提升飽足感。 ・適當的蛋白質含量以幫助維持肌肉量，保持健康的體重。 ・添加左旋肉鹼，幫助脂肪代謝。 ・營養配方可滿足貓的食慾，並有助貓保持身材。

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