FCN 成貓體重控制加護配方

體重管理方案

體重管理方案： 1. 乾糧與濕糧配方均提供全面均衡的營養方案，幫助您為愛貓選擇完美組合。 2. 通過室內遊戲和迷宮餵食器讓貓活動量更大。 3. 不要飼餵人類的食物和油膩的零食。 4. 如果您對於愛貓的健康有任何疑問，請諮詢您的獸醫師。