絕育貓飽足感健康管理配方
貓咪乾糧
提供1.5公斤、3.5公斤裝
包裝
1.5kg
3.5kg
庫存
本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。
高纖維素
此配方已被證實可藉由纖維素來 調節食慾，減少能量的攝入
最佳體重
適量的脂肪和卡路里有助貓咪保持理想體重。適量的蛋白質有助於維持肌肉質量。
備有S/O指數
有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。
脫水禽肉蛋白、玉米、植物纖維、小麥麩質**、小麥、玉米麩質、水解動物蛋白、礦物質、動物脂肪、菊苣漿、魚油、洋車前子穀與籽(0.5％)、金盞花。 **L.I.P.：精選高消化性蛋白質，具有極易吸收的特性。
添加劑（公斤）： －營養添加劑：維生素A： 25500 IU、維生素D3：1000 IU、鐵（3b103）：32毫克、碘（3b201、3b202）：3.2毫克、銅（3b405、3b406）：10毫克、鎂（3b502，3b504）：41毫克、鋅（3b603、 3b605、3b606）：126毫克、硒（3b801、 3b811、 3b812）：0.06毫克 －保存劑 －抗氧化劑
蛋白質 35%、脂肪 10%、灰分 9.1%、粗纖維 9.7%、鈉 0.91%