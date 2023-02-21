絕育貓飽足感健康管理配方

絕育貓飽足感健康管理配方

貓咪乾糧

提供1.5公斤、3.5公斤裝

包裝

1.5kg

3.5kg

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本產品為獸醫推薦配方。 請諮詢獸醫，看看是否適合您的寵物。

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高纖維素

此配方已被證實可藉由纖維素來 調節食慾，減少能量的攝入

最佳體重

適量的脂肪和卡路里有助貓咪保持理想體重。適量的蛋白質有助於維持肌肉質量。

備有S/O指數

有助減低尿液產生磷酸銨鎂(S)及草酸鈣(O)結石的機會。

產品詳情

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