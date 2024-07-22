以下是關於這品種的特性



就到「好奇的貓」，一定非孟加拉貓莫屬。 他們天生充滿自信，喜歡到外面探索住家周圍的環境；身邊有了這樣熱情活潑的貓咪，無形令生活增添更多精彩的探險機會。 孟加拉貓有一種無畏無懼的精神，令人為之著迷，更給人一種旁若無人的氣勢。

養孟加拉貓的最大好處是甚麼？ 他們有著迷人的獨特玫瑰花紋毛髮。 孟加拉貓是唯一有這種不尋常花紋的品種；圖案酷似其獵豹、美洲豹、豹貓表親。 白雪孟加拉貓是該品種的另一個變體；毛色特殊，主要是白色，像極迷你的雪豹！ 這種貓擁有隱性重點色基因，導致毛色有白或淺棕色花色，而圖案亦非常有特色。

孟加拉貓的皮毛還有大理石紋或斑點斑紋；他們的另一個特點，就是有厚實的絨毛；雖然花色多樣，但外形不俗。

如果您喜歡充滿活力的貓，孟加拉貓就是您的不二之選。 事實上，孟加拉貓即使再老，也一如小貓般好動活潑。 這種貓科的身上仍然保留著家貓和野貓雜交的特點。 他們格外靈活好動，身體強壯而優雅。 美妙、神奇、驚艷...這些詞用到人見人愛的孟加拉貓身上，一點都不為過。

令人驚奇的是，孟加拉貓相當喜歡水；他們有時會與家人一起洗澡，有時眼睛會眨也不眨盯著您做飯、洗澡、刷牙時流出的水，甚至會盯著洗手的水不放。