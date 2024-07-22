認識孟加拉貓
正式名稱： 孟加拉貓
其他名稱： 豹紋貓
起源： 美國
毛髮長度1 out of 5
掉毛程度1 out of 5
美容需要2 out of 5
活動力等級4 out of 5
叫聲傾向1 out of 5
家庭寵物？*5 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
環境 (室內/戶外)4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|- cm
|- cm
|體重
|體重
|4 - 6 kg
|3 - 5 kg
|成長中的小貓
|成貓
|4 至 12 個月
|1 至 7 歲
|成熟
|年長
|7 至 12 歲
|12 歲起
了解孟加拉貓
以下是關於這品種的特性
就到「好奇的貓」，一定非孟加拉貓莫屬。 他們天生充滿自信，喜歡到外面探索住家周圍的環境；身邊有了這樣熱情活潑的貓咪，無形令生活增添更多精彩的探險機會。 孟加拉貓有一種無畏無懼的精神，令人為之著迷，更給人一種旁若無人的氣勢。
養孟加拉貓的最大好處是甚麼？ 他們有著迷人的獨特玫瑰花紋毛髮。 孟加拉貓是唯一有這種不尋常花紋的品種；圖案酷似其獵豹、美洲豹、豹貓表親。 白雪孟加拉貓是該品種的另一個變體；毛色特殊，主要是白色，像極迷你的雪豹！ 這種貓擁有隱性重點色基因，導致毛色有白或淺棕色花色，而圖案亦非常有特色。
孟加拉貓的皮毛還有大理石紋或斑點斑紋；他們的另一個特點，就是有厚實的絨毛；雖然花色多樣，但外形不俗。
如果您喜歡充滿活力的貓，孟加拉貓就是您的不二之選。 事實上，孟加拉貓即使再老，也一如小貓般好動活潑。 這種貓科的身上仍然保留著家貓和野貓雜交的特點。 他們格外靈活好動，身體強壯而優雅。 美妙、神奇、驚艷...這些詞用到人見人愛的孟加拉貓身上，一點都不為過。
令人驚奇的是，孟加拉貓相當喜歡水；他們有時會與家人一起洗澡，有時眼睛會眨也不眨盯著您做飯、洗澡、刷牙時流出的水，甚至會盯著洗手的水不放。
有關孟加拉貓的兩個小常識
1. 大約在 1963 年培育成功
孟加拉貓是一個非常新的品種，於 1963 年才培育成功；1983 年獲國際愛貓協會授予實驗貓身份；1991 年被授予正式身份。
2. 您可以教會他們一些本領
學習各項本領並非狗狗的專利： 這種聰明絕頂的貓咪，亦可以做得到！ 孟加拉貓可以學會坐、停、撓；就連取物這種複雜的任務亦可以學會。 他們學東西非常快，甚至讓人懷疑到底是在誰教誰......
品種的歷史
由於孟加拉貓的毛皮與其遠房表親孟加拉虎非常相似，孟加拉貓因而得名。 事實上，他們是家養貓與野生貓的雜交品種： 孟加拉貓由來自亞利桑那的一名熱心貓咪繁殖者培育而成，然後於 1963 年成為家貓。 這位愛貓人士將其在家飼養的黑公貓與亞洲豹紋貓進行雜交。 培育出的孟加拉貓擁有家貓的性格和野貓的運動能力。
Mill 後來又培育出第一隻雌性幼貓，從此繁衍開來。 之後，Mill 又在加州大學戴維斯分校幫助孟加拉貓與阿比西尼亞貓、緬甸貓和埃及貓培育了八隻小貓。
時至今日，孟加拉貓均以家養為主，而且價格不菲，獲譽為貓科領域中的「勞斯萊斯」。
1983 年國際愛貓協會認可了這一品種，但僅授予了實驗貓的身份。 1991 年孟加拉貓獲授予正式身份；而 1999 年亦獲國際知名的貓註冊聯合會 (即貓科動物國際聯合會) 授予官方品種。
從頭到尾
孟加拉貓的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.體型
4.尾巴
5.毛皮
須注意的事項
以下是關於孟加拉貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
喜歡攀爬；當小心看管您的貴重吊燈
孟加拉貓的祖先原先在叢林中生活；他們非常喜歡攀爬，而且通常可以爬到很高的地方。 家中有貴重物品、昂貴燈具、貴重家具的話，請務必注意保護。 孟加拉貓擁有驚人的運動能力，以及無畏無懼的精神。 最精彩的是， 他們的爪子非常靈巧，能夠完成很多複雜的任務。 孟加拉貓最出名的本領，就是可以打開和關閉燈具開關！
全世界的豚鼠聯合起來！
孟加拉貓不僅是作為家庭寵物的完美之選，而且具有非常強的捕食慾望。 不要忘了這個品種從誕生到現在只經歷了四代，亦即是說，他們與野生貓只有四步之遙。 1990 年代後期，這個品種名聲大噪；當時要想擁有這樣一隻貓的話，還需要辦理許可證！ 至今，他們仍然保留著自己覓食的習性。 家中如果同時養著沙鼠、老鼠或豚鼠等寵物，應讓他們遠離孟加拉貓，以防孟加拉貓見到他們後有非分之想。 另外，您亦應了解孟加拉貓擁有靈巧的爪子，因此可以完成許多任務，例如爬高和取東西！
無需擔心卡路里的問題。
體重對於孟加拉貓來說，永遠都不是個問題。 他們愛玩、不知疲倦、好奇心強，因此卡路里的消耗速度比時裝週的超模還要快。 孟加拉貓的最佳食物是含基本營養素和礦物質的優質食物，可以滿足其生長和發育所需。 由於貓咪吃得少，吃得勤，因此每天需要多次餵食，但同時亦需仔細控制餵食的總量。 切記不要過度餵飼孟加拉貓，以保持他們的優美體態。
健康飲食，貓咪更健康
度身定製的營養極其重要，以維持孟加拉貓的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的孟加拉貓營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。 請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 每天以每日建議份量的粗粒食物餵飼您的孟加拉貓，讓他們調節自己的攝取量。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 年幼的孟加拉貓所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年貓所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：
基礎期
出生至 4 個月
斷奶是小貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，小貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。
出生後 4 至 12 週
小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。 小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。 幼貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。
鞏固與協調： 4 至 12 個月
由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢，因此我們會建議主人應餵飼脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。 在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒會脫落，並由恆齒取代。 當成年牙齒長出時，小貓便需要吃足夠大的粗粒食物，從而鼓勵他們多使用牙齒咀嚼。 年幼孟加拉貓的免疫系統在 12 個月大之前，仍然會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 而消化系統亦會逐漸成熟，消化能力在 12 個月大時會達到完全成熟的狀態。 屆時，孟加拉貓便可以食用成年食物了。
除了像所有貓咪一樣要保持健康的泌尿功能之外，成年孟加拉貓的主要營養目標是：
高質量蛋白質和適度的脂肪含量，有助這種活潑好動的貓保持最佳肌肉質量
攝取易消化的蛋白質和益生元，有助維持消化健健康和平衡腸道菌群
由於添加了氨基酸、維他命以及 omega-3 和 omega-6 脂肪酸等目標營養素， 因而加強了皮膚作為屏障的作用， 從而維持皮膚健康和皮毛光滑服貼
選擇他們容易拿取的粗粒食物形狀，且易於咀嚼的質地，以維持良好的口腔衛生
年長貓咪 (12 歲以上) 有時可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量減少營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。
隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛貓進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。
請注意： 貓咪的最佳狀態取決於其生活型態，即使 他們年長亦然。 年長貓咪如果可以定期外出活動的話， 就算飲食脂肪含量稍高的話，都有莫大益處。 另一方面，變老並不會 減低室內貓咪過胖的風險。 因此，您亦密切監察他們的 卡路里攝取量。 脂肪含量適中的食物正是 最佳之選。
照顧孟加拉貓
美容、訓練和鍛煉的要訣
孟加拉貓作為半隻叢林貓，他們身手相當敏捷，而且力量十足。 他們亦是天生的運動員 — 無論身處室內或室外，都極需要空間活動；而在自己的領域探索樹林時，都會遵循其自然本能行事。 當他們被放到戶外時，請加倍注意，以免他們四處遊蕩，走到不應該到的地方，以免他們被掠食者攻擊、遇到交通意見或小偷；這些統統都是所有貓咪會有的風險。
只要迷上了活潑的孟加拉貓，為他們梳理華麗的皮毛絕對是一種樂趣。 對比起其他品種，孟加拉貓算是相當容易打理；即是說，他們非常隨性。 每週梳毛一次就足夠了；另需注意掉毛量，但量通常極少。 請勿經常讓孟加拉貓洗澡，以便將他們容易整理的毛髮保持最佳狀態。 另外，每月請為他們修剪指甲。
孟加拉貓擅長學習各種技巧，比起許多品種的貓咪更容易訓練。 他們對主人非常忠誠，並且樂於成為家中一員。 且天性警惕專注，甚至會用像手一樣的爪子打開門和櫥櫃！
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關於孟加拉貓
雖然孟加拉貓最初是與亞洲豹貓進行交配而成的品種，但時至今日，他們已被完全馴養。 他們有運動員和寵物貓的特質，而面對孩子，亦是出了名的友好 — 這對於有養育小朋友的家庭來說，絕對大大加了分。 孟加拉貓的個性幾乎像狗一樣： 他們喜歡接受任務，學習各種技巧！
一點也不危險。 他們並不凶猛，相反， 友善是他們的特質，隨時隨地都可以跟你玩耍，或在你身邊打盹。 孟加拉貓亦是小朋友的好玩伴！ 請特別注意： 孟加拉貓有很強的狩獵慾望，因此請不要讓他們接近家中所飼養的倉鼠。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 貓百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
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