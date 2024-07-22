認識孟加拉貓

孟加拉貓充滿野性，亦有美麗的毛色，讓他們在眾多貓科寵物中顯得特別搶眼。 牠們玫瑰色或大理石色的獨特被毛，只是牠們耐人尋味的特徵之一，牠們的特徵還包括自信、濃厚的好奇心和從不間斷的精力。 雖然看上去獨立獨行，但事實上孟加拉貓這個品種對人極依賴，更希望獲得人類的愛。 在 60 年代初期，孟加拉貓由馴化的斑貓與野生亞洲豹紋貓雜交培育而來，難怪其性格有趣又雙重，而他們充滿野性的外表，就更加證明了這一點。

正式名稱： 孟加拉貓

其他名稱： 豹紋貓

起源： 美國

成年孟加拉貓的黑白照

  • 毛髮長度

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  • 掉毛程度

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  • 美容需要

    2 out of 5

  • 活動力等級

    4 out of 5

  • 叫聲傾向

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  • 家庭寵物？*

    5 out of 5

  • 與其他寵物和平相處的能力

    4 out of 5

  • 能獨處嗎？*

    2 out of 5

  • 環境 (室內/戶外)

    4 out of 5
* 我們建議不要長時間讓寵物獨留在家， 若愛犬有人陪伴，可避免出現情緒困擾和破壞性行為。 請向獸醫尋求建議。 即使屬同一品種，每隻寵物都是與別不同的；此品種詳情的描述只供參考之用。 若您希望擁有快樂健康、行為良好的寵物，我們建議給予您的愛寵適當訓練和社交機會，並且滿足他們基本的健康需要 (以及他們在社會化和行為方面的需要)。 請勿在無成人看管下讓寵物與小孩在一起。 請聯絡您的寵物繁殖者或獸醫，了解進一步的建議。 所有家庭寵物都是善於交際，更喜歡有人陪伴。 但亦可以從小教導他們獨處。 請向您的獸醫或寵物訓練員尋求建議，以助您達成目標。
孟加拉貓插圖
雄性雌性
身高身高
- cm - cm
體重體重
4 - 6 kg3 - 5 kg
成長中的小貓成貓
4 至 12 個月1 至 7 歲
成熟年長
7 至 12 歲12 歲起
孟加拉貓散步的黑白側拍照
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了解孟加拉貓

以下是關於這品種的特性

就到「好奇的貓」，一定非孟加拉貓莫屬。 他們天生充滿自信，喜歡到外面探索住家周圍的環境；身邊有了這樣熱情活潑的貓咪，無形令生活增添更多精彩的探險機會。 孟加拉貓有一種無畏無懼的精神，令人為之著迷，更給人一種旁若無人的氣勢。

養孟加拉貓的最大好處是甚麼？ 他們有著迷人的獨特玫瑰花紋毛髮。 孟加拉貓是唯一有這種不尋常花紋的品種；圖案酷似其獵豹、美洲豹、豹貓表親。 白雪孟加拉貓是該品種的另一個變體；毛色特殊，主要是白色，像極迷你的雪豹！ 這種貓擁有隱性重點色基因，導致毛色有白或淺棕色花色，而圖案亦非常有特色。

孟加拉貓的皮毛還有大理石紋或斑點斑紋；他們的另一個特點，就是有厚實的絨毛；雖然花色多樣，但外形不俗。

如果您喜歡充滿活力的貓，孟加拉貓就是您的不二之選。 事實上，孟加拉貓即使再老，也一如小貓般好動活潑。 這種貓科的身上仍然保留著家貓和野貓雜交的特點。 他們格外靈活好動，身體強壯而優雅。 美妙、神奇、驚艷...這些詞用到人見人愛的孟加拉貓身上，一點都不為過。

令人驚奇的是，孟加拉貓相當喜歡水；他們有時會與家人一起洗澡，有時眼睛會眨也不眨盯著您做飯、洗澡、刷牙時流出的水，甚至會盯著洗手的水不放。

忌廉色孟加拉貓貓，以牠的明亮藍眼睛望向鏡頭
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有關孟加拉貓的兩個小常識

1. 大約在 1963 年培育成功

孟加拉貓是一個非常新的品種，於 1963 年才培育成功；1983 年獲國際愛貓協會授予實驗貓身份；1991 年被授予正式身份。

2. 您可以教會他們一些本領

學習各項本領並非狗狗的專利： 這種聰明絕頂的貓咪，亦可以做得到！ 孟加拉貓可以學會坐、停、撓；就連取物這種複雜的任務亦可以學會。 他們學東西非常快，甚至讓人懷疑到底是在誰教誰......

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品種的歷史

由於孟加拉貓的毛皮與其遠房表親孟加拉虎非常相似，孟加拉貓因而得名。 事實上，他們是家養貓與野生貓的雜交品種： 孟加拉貓由來自亞利桑那的一名熱心貓咪繁殖者培育而成，然後於 1963 年成為家貓。 這位愛貓人士將其在家飼養的黑公貓與亞洲豹紋貓進行雜交。 培育出的孟加拉貓擁有家貓的性格和野貓的運動能力。

Mill 後來又培育出第一隻雌性幼貓，從此繁衍開來。 之後，Mill 又在加州大學戴維斯分校幫助孟加拉貓與阿比西尼亞貓、緬甸貓和埃及貓培育了八隻小貓。

時至今日，孟加拉貓均以家養為主，而且價格不菲，獲譽為貓科領域中的「勞斯萊斯」。

1983 年國際愛貓協會認可了這一品種，但僅授予了實驗貓的身份。 1991 年孟加拉貓獲授予正式身份；而 1999 年亦獲國際知名的貓註冊聯合會 (即貓科動物國際聯合會) 授予官方品種。

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從頭到尾

孟加拉貓的身體特徵

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1.耳朵

寬闊的耳根、圓形的耳尖、耳尖指向前方；尺寸由中至小不等，不會太大

2.頭部

頭部稍小，呈三角形。

3.體型

軀幹輕盈，修長而結實，相當靈活。

4.尾巴

尾巴粗壯，對身體有平衡作用，末端是圓形的錐型狀。

5.毛皮

擁有非常獨特的毛髮，有玫瑰花紋、大理石紋、斑點等多種花色。
趴下的孟加拉貓望向鏡頭
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須注意的事項

以下是關於孟加拉貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述

喜歡攀爬；當小心看管您的貴重吊燈

孟加拉貓的祖先原先在叢林中生活；他們非常喜歡攀爬，而且通常可以爬到很高的地方。 家中有貴重物品、昂貴燈具、貴重家具的話，請務必注意保護。 孟加拉貓擁有驚人的運動能力，以及無畏無懼的精神。 最精彩的是， 他們的爪子非常靈巧，能夠完成很多複雜的任務。 孟加拉貓最出名的本領，就是可以打開和關閉燈具開關！

全世界的豚鼠聯合起來！

孟加拉貓不僅是作為家庭寵物的完美之選，而且具有非常強的捕食慾望。 不要忘了這個品種從誕生到現在只經歷了四代，亦即是說，他們與野生貓只有四步之遙。 1990 年代後期，這個品種名聲大噪；當時要想擁有這樣一隻貓的話，還需要辦理許可證！ 至今，他們仍然保留著自己覓食的習性。 家中如果同時養著沙鼠、老鼠或豚鼠等寵物，應讓他們遠離孟加拉貓，以防孟加拉貓見到他們後有非分之想。 另外，您亦應了解孟加拉貓擁有靈巧的爪子，因此可以完成許多任務，例如爬高和取東西！

無需擔心卡路里的問題。

體重對於孟加拉貓來說，永遠都不是個問題。 他們愛玩、不知疲倦、好奇心強，因此卡路里的消耗速度比時裝週的超模還要快。 孟加拉貓的最佳食物是含基本營養素和礦物質的優質食物，可以滿足其生長和發育所需。 由於貓咪吃得少，吃得勤，因此每天需要多次餵食，但同時亦需仔細控制餵食的總量。 切記不要過度餵飼孟加拉貓，以保持他們的優美體態。

健康飲食，貓咪更健康

度身定製的營養極其重要，以維持孟加拉貓的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的孟加拉貓營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。 請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 每天以每日建議份量的粗粒食物餵飼您的孟加拉貓，讓他們調節自己的攝取量。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。

成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 年幼的孟加拉貓所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年貓所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：

基礎期

出生至 4 個月

斷奶是小貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，小貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。

出生後 4 至 12 週

小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。 小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。 幼貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。

鞏固與協調： 4 至 12 個月

由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢，因此我們會建議主人應餵飼脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。 在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒會脫落，並由恆齒取代。 當成年牙齒長出時，小貓便需要吃足夠大的粗粒食物，從而鼓勵他們多使用牙齒咀嚼。 年幼孟加拉貓的免疫系統在 12 個月大之前，仍然會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 而消化系統亦會逐漸成熟，消化能力在 12 個月大時會達到完全成熟的狀態。 屆時，孟加拉貓便可以食用成年食物了。

除了像所有貓咪一樣要保持健康的泌尿功能之外，成年孟加拉貓的主要營養目標是：

高質量蛋白質和適度的脂肪含量，有助這種活潑好動的貓保持最佳肌肉質量

攝取易消化的蛋白質和益生元，有助維持消化健健康和平衡腸道菌群

由於添加了氨基酸、維他命以及 omega-3 和 omega-6 脂肪酸等目標營養素， 因而加強了皮膚作為屏障的作用， 從而維持皮膚健康和皮毛光滑服貼

選擇他們容易拿取的粗粒食物形狀，且易於咀嚼的質地，以維持良好的口腔衛生

年長貓咪 (12 歲以上) 有時可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量減少營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。

隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛貓進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。

請注意： 貓咪的最佳狀態取決於其生活型態，即使 他們年長亦然。 年長貓咪如果可以定期外出活動的話， 就算飲食脂肪含量稍高的話，都有莫大益處。 另一方面，變老並不會 減低室內貓咪過胖的風險。 因此，您亦密切監察他們的 卡路里攝取量。 脂肪含量適中的食物正是 最佳之選。

孟加拉貓坐於木製自助餐枱
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照顧孟加拉貓

美容、訓練和鍛煉的要訣

孟加拉貓作為半隻叢林貓，他們身手相當敏捷，而且力量十足。 他們亦是天生的運動員 — 無論身處室內或室外，都極需要空間活動；而在自己的領域探索樹林時，都會遵循其自然本能行事。 當他們被放到戶外時，請加倍注意，以免他們四處遊蕩，走到不應該到的地方，以免他們被掠食者攻擊、遇到交通意見或小偷；這些統統都是所有貓咪會有的風險。

只要迷上了活潑的孟加拉貓，為他們梳理華麗的皮毛絕對是一種樂趣。 對比起其他品種，孟加拉貓算是相當容易打理；即是說，他們非常隨性。 每週梳毛一次就足夠了；另需注意掉毛量，但量通常極少。 請勿經常讓孟加拉貓洗澡，以便將他們容易整理的毛髮保持最佳狀態。 另外，每月請為他們修剪指甲。

孟加拉貓擅長學習各種技巧，比起許多品種的貓咪更容易訓練。 他們對主人非常忠誠，並且樂於成為家中一員。 且天性警惕專注，甚至會用像手一樣的爪子打開門和櫥櫃！

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關於孟加拉貓

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資料來源
  1. 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
  2. 法國皇家 (Royal Canin) 貓百科全書。 Ed 2010 和 2020
  3. Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
  4. 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊



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