以下是關於這貓種的特性



古語有云：「沒有人可以擁有一隻貓」。 不過，如果真的有人可以，那隻貓一定是暹邏貓。

相比起其他貓咪，暹邏貓性格較為友好，喜歡與人相處，能夠與人建立牢固的關係。 如果他們得到關注或能夠與主人頻繁交流，便可以過著健康幸福的生活。 事實上，暹邏貓在某些方面的性情更像狗狗。

暹邏貓曾稱為暹羅皇家貓，一直與泰國關係密切 — 儘管其確切的起源仍然有些神秘。 我們所知道的是，他們在 19 世紀後期被帶到西方，其受歡迎程度好壞參半 — 不過，由於當時沒有人見過這個品種，之後隨即受到廣泛歡迎。

他們之所以被命名為暹羅「皇家」貓，並非毫無根據。 其身形修長優雅，加上長長的脖子，即使是站在埃及法老的墳墓上，亦不會顯得格格不入。 他們還有修長的腿、優雅的頭部和醒目的深藍色杏眼。

毛髮短而光滑，因此非常容易整理，亦突顯了他們輕盈、肌肉發達的身形。 暹羅貓還有其他幾種顏色，從虎斑色和玳瑁色，到灰黑色、銀色和赤色都有。

暹羅貓相當聰明，而且個性非常好。 對於主人所做的一切，他們都非常感興趣，亦會如影隨形時時跟隨著主人。 令人驚訝的是，他們亦非常「愛說話」，總是會嘗試以自己獨特的方式與主人交流，而且聲音聽起來與其他貓完全不同。

暹羅貓極受流行文化的喜愛，數世紀以來經常會出現在繪畫和書籍之中。 就連在影視劇當中，也會看到其身影；幾部迪士尼電影亦以他們為主角之一，包括《小姐與流氓》(1955)、《一貓二狗三分親》(1963)、《酷貓妙探》(1965) 以及《貓兒歷險記》(1970)。 近年，極具人氣的寶可夢就有一隻寵物小精靈以暹羅貓為原型。