認識暹邏貓

暹邏貓外表優美時尚，舉止有王者的氣派，是公認最典型、最美麗的貓種之一。 至於性情方面，卻比較像狗狗。 他們熱情、善於交際、活潑有趣，極為依戀其主人，更喜歡與小朋友和其他寵物待在一起。 他們亦有自己最喜歡的玩具，對於遊戲總是樂此不疲，甚至喜歡玩拋波遊戲！

正式名稱： 暹邏貓

其他名稱： 暹羅皇家貓

起源： 泰國

成年暹邏貓的黑白照

  • 毛髮長度

    2 out of 5

  • 掉毛程度

    2 out of 5

  • 美容需要

    1 out of 5

  • 活動力等級

    3 out of 5

  • 叫聲傾向

    5 out of 5

  • 家庭寵物？*

    4 out of 5

  • 與其他寵物和平相處的能力

    4 out of 5

  • 能獨處嗎？*

    1 out of 5

  • 環境 (室內/戶外)

    3 out of 5
* 我們建議不要長時間讓寵物獨留在家， 若愛犬有人陪伴，可避免出現情緒困擾和破壞性行為。 請向獸醫尋求建議。 即使屬同一品種，每隻寵物都是與別不同的；此品種詳情的描述只供參考之用。 若您希望擁有快樂健康、行為良好的寵物，我們建議給予您的愛寵適當訓練和社交機會，並且滿足他們基本的健康需要 (以及他們在社會化和行為方面的需要)。 請勿在無成人看管下讓寵物與小孩在一起。 請聯絡您的寵物繁殖者或獸醫，了解進一步的建議。 所有家庭寵物都是善於交際，更喜歡有人陪伴。 但亦可以從小教導他們獨處。 請向您的獸醫或寵物訓練員尋求建議，以助您達成目標。
站立暹邏貓的插圖
雄性雌性
身高身高
29 - 31 cm27 - 31 cm
體重體重
4 - 7 kg3 - 5 kg
成長中的小貓成貓
4 至 12 個月1 至 7 歲
成熟年長
7 至 12 歲12 歲起
暹邏貓在白色梳化上走動
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了解暹邏貓

以下是關於這貓種的特性

古語有云：「沒有人可以擁有一隻貓」。 不過，如果真的有人可以，那隻貓一定是暹邏貓。

相比起其他貓咪，暹邏貓性格較為友好，喜歡與人相處，能夠與人建立牢固的關係。 如果他們得到關注或能夠與主人頻繁交流，便可以過著健康幸福的生活。 事實上，暹邏貓在某些方面的性情更像狗狗。

暹邏貓曾稱為暹羅皇家貓，一直與泰國關係密切 — 儘管其確切的起源仍然有些神秘。 我們所知道的是，他們在 19 世紀後期被帶到西方，其受歡迎程度好壞參半 — 不過，由於當時沒有人見過這個品種，之後隨即受到廣泛歡迎。

他們之所以被命名為暹羅「皇家」貓，並非毫無根據。 其身形修長優雅，加上長長的脖子，即使是站在埃及法老的墳墓上，亦不會顯得格格不入。 他們還有修長的腿、優雅的頭部和醒目的深藍色杏眼。

毛髮短而光滑，因此非常容易整理，亦突顯了他們輕盈、肌肉發達的身形。 暹羅貓還有其他幾種顏色，從虎斑色和玳瑁色，到灰黑色、銀色和赤色都有。

暹羅貓相當聰明，而且個性非常好。 對於主人所做的一切，他們都非常感興趣，亦會如影隨形時時跟隨著主人。 令人驚訝的是，他們亦非常「愛說話」，總是會嘗試以自己獨特的方式與主人交流，而且聲音聽起來與其他貓完全不同。

暹羅貓極受流行文化的喜愛，數世紀以來經常會出現在繪畫和書籍之中。 就連在影視劇當中，也會看到其身影；幾部迪士尼電影亦以他們為主角之一，包括《小姐與流氓》(1955)、《一貓二狗三分親》(1963)、《酷貓妙探》(1965) 以及《貓兒歷險記》(1970)。 近年，極具人氣的寶可夢就有一隻寵物小精靈以暹羅貓為原型。

白色暹邏貓在木製餐具櫃上休息
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關於暹邏貓的兩個小常識

1. 完美對稱

暹邏貓體型纖瘦優雅，超脫世俗。 如果您測量他們的鼻尖至耳尖的位置，您便會發現他們的面型呈完美的等邊三角形。

2. 有伴就是好

暹邏貓天生愛交際，如果不理會他們的話，便可能出現行為問題。 因此，如果主人日間需要外出的話，我們一般都會建議同時飼養兩隻暹邏貓。 如此一來，他們就可以互相作伴。

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品種的歷史

暹羅貓的歷史可以追溯到數世紀之前，第一份已知的暹羅貓品種參考文獻出現在暹羅 (即現在的泰國) 的阿瑜陀耶王國古代手稿集中。 這份手稿標題為「貓論」(The Treatise on Cats)，內容相當引人入勝；經研究，這份手稿是在 14 世紀後撰寫。

不過，直到 19 世紀，暹羅貓才正式來到西方世界。 暹邏貓曾稱為暹羅皇家貓，而且人們的反應各有不同，因為過去從沒有人見過這樣的貓。 事實上，在 1871 年有三隻暹羅貓在倫敦的水晶宮展上展出，但展出時人們對這種貓的反應卻相當冷淡。

但是過沒多久，暹羅貓就迅速竄紅，而且成為時下非常流行的寵物。 第一套審查標準於 1892 年在英國建立，而且很快就在大西洋的兩邊池塘廣受歡迎。

時至今日，我們有兩種類型的暹羅貓。 這是因為人類的選擇性繁殖所致，結果產生了兩種暹羅貓亞品種： 一種是現代的「表演型」，身體更細長、頭部形狀不同，另一種則是「傳統型」暹羅貓。

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從頭到尾

暹邏貓的身體特徵

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1.頭部

楔形的頭配上長而優美的脖子

2.面部

耳朵又大又尖，呈杏仁狀、明亮的藍色眼睛

3.體型

身體長且呈管狀，四肢纖細，爪子呈橢圓形，尾巴呈長鞭狀

4.皮毛

短而光滑的皮毛有幾種顏色，從虎斑色和玳瑁色，到灰黑色、銀色和赤色都有

5.毛色

不管是甚麼顏色，他們的耳朵、臉、爪子和尾巴通常都有深色的班點
暹邏貓的側面黑白照
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秋田犬

以下是關於暹邏貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述

暹邏貓並沒有良好的夜間視力

雖然他們有非常搶眼的美麗藍色貓眼，但他們缺乏弱光瞳孔放大的調節功能。 早期許多暹羅貓實際上是鬥雞眼，因此可以彌補夜視能力不足的問題，但人們認為這個特徵是缺點。 因此，這種鬥雞眼的暹羅貓在人類選擇性育種的過程中就大幅淘汰了。 所以飼養暹羅貓時，一定要注意的一點是由於他們視力較差， 從好的方面來說，他們的聽力完全不受影響，這一點和其他的藍眼動物不同。

暹羅貓的另一個常見問題是牙齒問題

這些健康狀況可能包括：牙齦炎 (牙齦發炎)，可能導致牙周病。 暹羅貓也容易罹患科學家所稱的「貓齒吸收病變」(Feline Odontoclastic Resorption Lesions，FORL)。 這是牙齒在頸部逐漸消失的一種病變。 雖然有些貓咪沒有任何跡象，但其他貓咪則會出現流口水或咀嚼困難的問題。 如要確定是否患有此病，貓咪必須拍攝口腔 X 光。 無論如何，最好就是讓暹羅貓定期做牙齒檢查。 另外也要每天幫他們刷牙，或者或者盡可能多刷牙。

同時，他們易於有特定部位的問題

暹羅貓很容易罹患「膽管炎」。 這是膽管發炎的病症，通常由膽管或附近其他器官的細菌感染所引起。 從解剖學上來說，膽管與三個器官 (胰臟、肝臟和小腸) 連接，因此如果其中一個器官出現問題，這些器官亦都會連帶出現問題。 暹羅貓也容易罹患「腸道類澱粉沉積症」。 這是由於無法溶解的「纖維狀」蛋白質在各種器官和組織中沉積，導致器官組織無法正常運作所致。 腎臟和肝臟是主要受影響的部位。 因此，如果您飼養的暹羅貓看起來氣色不佳，建議您馬上前往獸醫院。

健康飲食，貓咪更健康

度身定製的營養極其重要，以維持暹邏貓的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的暹邏貓營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。

請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 每天以每日建議份量的粗粒食物餵飼您的暹邏貓，讓他們調節自己的攝取量。

以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。

成長

成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 暹邏貓幼貓所需的能量、蛋白質、礦物質和維他命，均比成年時期高得多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：

構造 — 從出生至 4 個月

斷奶是幼貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，幼貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。 出生後的 4 至 12 週，小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。 小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。 小貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。

鞏固與協調 — 從 4 個月到 12 個月

由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢，因此我們會建議主人應餵飼脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。 在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒會脫落，並由恆齒取代。 當成年牙齒長出時，小貓便需要吃足夠大的粗粒食物，從而鼓勵他們多使用牙齒咀嚼。 年幼暹邏貓的免疫系統在 12 個月大之前，仍然會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 而消化系統亦會逐漸成熟，消化能力在 12 個月大時會達到完全成熟的狀態。 屆時，貓咪便可以食用成年食物了。

除了像所有貓咪一樣要保持健康的泌尿功能之外，成年暹邏貓的主要營養目標是：

有助他們保持精實強壯的身體，同時提升優質蛋白質水平、維持適量的脂肪含量，亦添加了可促進健康脂肪代謝的左旋肉鹼

攝取易消化的蛋白質和益生元，有助維持消化健健康和平衡腸道菌群

由於添加了氨基酸、維他命以及 omega-3 和 omega-6 脂肪酸等目標營養素，因而加強了皮膚作為屏障的作用，從而維持皮膚健康和皮毛光滑服貼。

因應他們的窄長嘴管餵飼合適的粗粒食物，好好支援他們的口腔健康，而食物的質地亦有助誘導咀嚼，從而減低他們攝入食物的份量。

年長貓咪 (12 歲以上) 有時亦可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量減少營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。

隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。

較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響

暹邏貓小貓在兩個枕頭之間站著
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照顧暹邏貓

美容、訓練和鍛煉的要訣

暹羅貓精力充沛，相當喜歡爬高。 因此，飼養暹羅貓時，建議為他們提供良好堅固的貓樹，讓他們時刻可以活動。 此外，這亦可以避免他們攀爬窗簾 (如果您有窗簾的話！)。 暹羅貓的另一特徵，就是喜歡玩遊戲。 因此，為他們提供生理和心理上的娛樂刺激，亦是另一種好方式。 各種不同的貓玩具可以讓他們保持忙碌，他們甚至還喜歡玩你丟我撿。 想要確保他們有足夠的運動量，另一方法就是再養一隻暹羅貓 (這一點真的是太重要了)，因為他們也喜歡互相追逐。

暹羅貓的另一大優點，是他們的毛髮非常容易整理。 他們只需要每週用梳子快速梳理一次，去除任何廢毛。 與其他幾種品種相比，暹羅貓亦很少掉毛。 因為他們亦很愛乾淨，所以不需要頻繁洗澡，但是建議每年要由專業人士為其清潔毛髮兩次。 此外，您亦要注意他們的耳朵是否有任何感染跡象；可以的話，請每天幫他們刷牙，或者每星期至少刷牙兩到三次。

暹羅貓天生聰明，學習速度超快，很快就能融入家中。 不過，隨著他們在互動中成長茁壯，並與主人建立起牢固的情感聯繫，他們亦確實需要一定的時間投入。 簡而言之，如果想找可以陪伴自己的寵物，暹羅貓就是您的不二之選，特別是因為他們喜歡玩遊戲。 由於他們亦可能有分離焦慮症；如果您有機會經常外出，建議您一次過養兩隻。 如此一來，他們就可以互相作伴，亦可以減少貓咪搗蛋的可能。 總括來說，暹羅貓並沒有太大的行為問題。

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關於暹邏貓

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資料來源
  1. 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
  2. 法國皇家 (Royal Canin) 貓百科全書。 Ed 2010 和 2020
  3. Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
  4. 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊



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