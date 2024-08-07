認識暹邏貓
正式名稱： 暹邏貓
其他名稱： 暹羅皇家貓
起源： 泰國
毛髮長度2 out of 5
掉毛程度2 out of 5
美容需要1 out of 5
活動力等級3 out of 5
叫聲傾向5 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
環境 (室內/戶外)3 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|29 - 31 cm
|27 - 31 cm
|體重
|體重
|4 - 7 kg
|3 - 5 kg
|成長中的小貓
|成貓
|4 至 12 個月
|1 至 7 歲
|成熟
|年長
|7 至 12 歲
|12 歲起
了解暹邏貓
以下是關於這貓種的特性
古語有云：「沒有人可以擁有一隻貓」。 不過，如果真的有人可以，那隻貓一定是暹邏貓。
相比起其他貓咪，暹邏貓性格較為友好，喜歡與人相處，能夠與人建立牢固的關係。 如果他們得到關注或能夠與主人頻繁交流，便可以過著健康幸福的生活。 事實上，暹邏貓在某些方面的性情更像狗狗。
暹邏貓曾稱為暹羅皇家貓，一直與泰國關係密切 — 儘管其確切的起源仍然有些神秘。 我們所知道的是，他們在 19 世紀後期被帶到西方，其受歡迎程度好壞參半 — 不過，由於當時沒有人見過這個品種，之後隨即受到廣泛歡迎。
他們之所以被命名為暹羅「皇家」貓，並非毫無根據。 其身形修長優雅，加上長長的脖子，即使是站在埃及法老的墳墓上，亦不會顯得格格不入。 他們還有修長的腿、優雅的頭部和醒目的深藍色杏眼。
毛髮短而光滑，因此非常容易整理，亦突顯了他們輕盈、肌肉發達的身形。 暹羅貓還有其他幾種顏色，從虎斑色和玳瑁色，到灰黑色、銀色和赤色都有。
暹羅貓相當聰明，而且個性非常好。 對於主人所做的一切，他們都非常感興趣，亦會如影隨形時時跟隨著主人。 令人驚訝的是，他們亦非常「愛說話」，總是會嘗試以自己獨特的方式與主人交流，而且聲音聽起來與其他貓完全不同。
暹羅貓極受流行文化的喜愛，數世紀以來經常會出現在繪畫和書籍之中。 就連在影視劇當中，也會看到其身影；幾部迪士尼電影亦以他們為主角之一，包括《小姐與流氓》(1955)、《一貓二狗三分親》(1963)、《酷貓妙探》(1965) 以及《貓兒歷險記》(1970)。 近年，極具人氣的寶可夢就有一隻寵物小精靈以暹羅貓為原型。
關於暹邏貓的兩個小常識
1. 完美對稱
暹邏貓體型纖瘦優雅，超脫世俗。 如果您測量他們的鼻尖至耳尖的位置，您便會發現他們的面型呈完美的等邊三角形。
2. 有伴就是好
暹邏貓天生愛交際，如果不理會他們的話，便可能出現行為問題。 因此，如果主人日間需要外出的話，我們一般都會建議同時飼養兩隻暹邏貓。 如此一來，他們就可以互相作伴。
品種的歷史
暹羅貓的歷史可以追溯到數世紀之前，第一份已知的暹羅貓品種參考文獻出現在暹羅 (即現在的泰國) 的阿瑜陀耶王國古代手稿集中。 這份手稿標題為「貓論」(The Treatise on Cats)，內容相當引人入勝；經研究，這份手稿是在 14 世紀後撰寫。
不過，直到 19 世紀，暹羅貓才正式來到西方世界。 暹邏貓曾稱為暹羅皇家貓，而且人們的反應各有不同，因為過去從沒有人見過這樣的貓。 事實上，在 1871 年有三隻暹羅貓在倫敦的水晶宮展上展出，但展出時人們對這種貓的反應卻相當冷淡。
但是過沒多久，暹羅貓就迅速竄紅，而且成為時下非常流行的寵物。 第一套審查標準於 1892 年在英國建立，而且很快就在大西洋的兩邊池塘廣受歡迎。
時至今日，我們有兩種類型的暹羅貓。 這是因為人類的選擇性繁殖所致，結果產生了兩種暹羅貓亞品種： 一種是現代的「表演型」，身體更細長、頭部形狀不同，另一種則是「傳統型」暹羅貓。
從頭到尾
暹邏貓的身體特徵
1.頭部
2.面部
3.體型
4.皮毛
5.毛色
秋田犬
以下是關於暹邏貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
暹邏貓並沒有良好的夜間視力
雖然他們有非常搶眼的美麗藍色貓眼，但他們缺乏弱光瞳孔放大的調節功能。 早期許多暹羅貓實際上是鬥雞眼，因此可以彌補夜視能力不足的問題，但人們認為這個特徵是缺點。 因此，這種鬥雞眼的暹羅貓在人類選擇性育種的過程中就大幅淘汰了。 所以飼養暹羅貓時，一定要注意的一點是由於他們視力較差， 從好的方面來說，他們的聽力完全不受影響，這一點和其他的藍眼動物不同。
暹羅貓的另一個常見問題是牙齒問題
這些健康狀況可能包括：牙齦炎 (牙齦發炎)，可能導致牙周病。 暹羅貓也容易罹患科學家所稱的「貓齒吸收病變」(Feline Odontoclastic Resorption Lesions，FORL)。 這是牙齒在頸部逐漸消失的一種病變。 雖然有些貓咪沒有任何跡象，但其他貓咪則會出現流口水或咀嚼困難的問題。 如要確定是否患有此病，貓咪必須拍攝口腔 X 光。 無論如何，最好就是讓暹羅貓定期做牙齒檢查。 另外也要每天幫他們刷牙，或者或者盡可能多刷牙。
同時，他們易於有特定部位的問題
暹羅貓很容易罹患「膽管炎」。 這是膽管發炎的病症，通常由膽管或附近其他器官的細菌感染所引起。 從解剖學上來說，膽管與三個器官 (胰臟、肝臟和小腸) 連接，因此如果其中一個器官出現問題，這些器官亦都會連帶出現問題。 暹羅貓也容易罹患「腸道類澱粉沉積症」。 這是由於無法溶解的「纖維狀」蛋白質在各種器官和組織中沉積，導致器官組織無法正常運作所致。 腎臟和肝臟是主要受影響的部位。 因此，如果您飼養的暹羅貓看起來氣色不佳，建議您馬上前往獸醫院。
健康飲食，貓咪更健康
度身定製的營養極其重要，以維持暹邏貓的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的暹邏貓營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。
請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 每天以每日建議份量的粗粒食物餵飼您的暹邏貓，讓他們調節自己的攝取量。
以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
成長
成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 暹邏貓幼貓所需的能量、蛋白質、礦物質和維他命，均比成年時期高得多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：
構造 — 從出生至 4 個月
斷奶是幼貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，幼貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。 出生後的 4 至 12 週，小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。 小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。 小貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。
鞏固與協調 — 從 4 個月到 12 個月
由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢，因此我們會建議主人應餵飼脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。 在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒會脫落，並由恆齒取代。 當成年牙齒長出時，小貓便需要吃足夠大的粗粒食物，從而鼓勵他們多使用牙齒咀嚼。 年幼暹邏貓的免疫系統在 12 個月大之前，仍然會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 而消化系統亦會逐漸成熟，消化能力在 12 個月大時會達到完全成熟的狀態。 屆時，貓咪便可以食用成年食物了。
除了像所有貓咪一樣要保持健康的泌尿功能之外，成年暹邏貓的主要營養目標是：
有助他們保持精實強壯的身體，同時提升優質蛋白質水平、維持適量的脂肪含量，亦添加了可促進健康脂肪代謝的左旋肉鹼
攝取易消化的蛋白質和益生元，有助維持消化健健康和平衡腸道菌群
由於添加了氨基酸、維他命以及 omega-3 和 omega-6 脂肪酸等目標營養素，因而加強了皮膚作為屏障的作用，從而維持皮膚健康和皮毛光滑服貼。
因應他們的窄長嘴管餵飼合適的粗粒食物，好好支援他們的口腔健康，而食物的質地亦有助誘導咀嚼，從而減低他們攝入食物的份量。
年長貓咪 (12 歲以上) 有時亦可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量減少營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。
隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響
照顧暹邏貓
美容、訓練和鍛煉的要訣
暹羅貓精力充沛，相當喜歡爬高。 因此，飼養暹羅貓時，建議為他們提供良好堅固的貓樹，讓他們時刻可以活動。 此外，這亦可以避免他們攀爬窗簾 (如果您有窗簾的話！)。 暹羅貓的另一特徵，就是喜歡玩遊戲。 因此，為他們提供生理和心理上的娛樂刺激，亦是另一種好方式。 各種不同的貓玩具可以讓他們保持忙碌，他們甚至還喜歡玩你丟我撿。 想要確保他們有足夠的運動量，另一方法就是再養一隻暹羅貓 (這一點真的是太重要了)，因為他們也喜歡互相追逐。
暹羅貓的另一大優點，是他們的毛髮非常容易整理。 他們只需要每週用梳子快速梳理一次，去除任何廢毛。 與其他幾種品種相比，暹羅貓亦很少掉毛。 因為他們亦很愛乾淨，所以不需要頻繁洗澡，但是建議每年要由專業人士為其清潔毛髮兩次。 此外，您亦要注意他們的耳朵是否有任何感染跡象；可以的話，請每天幫他們刷牙，或者每星期至少刷牙兩到三次。
暹羅貓天生聰明，學習速度超快，很快就能融入家中。 不過，隨著他們在互動中成長茁壯，並與主人建立起牢固的情感聯繫，他們亦確實需要一定的時間投入。 簡而言之，如果想找可以陪伴自己的寵物，暹羅貓就是您的不二之選，特別是因為他們喜歡玩遊戲。 由於他們亦可能有分離焦慮症；如果您有機會經常外出，建議您一次過養兩隻。 如此一來，他們就可以互相作伴，亦可以減少貓咪搗蛋的可能。 總括來說，暹羅貓並沒有太大的行為問題。
7/7
關於暹邏貓
親切友善絕對是暹邏貓的一大特色 — 事實上，他們是友誼之星，可以跟任何人做好朋友。 不過，由於暹邏貓精力旺盛，同時又極為聰明，因此如果他們獨留家中的話，可能會偶爾調皮搗蛋。 如果主人可以花時間與他們共處，他們就會乖乖表現。
暹邏貓是其中一種長壽命的品種，一般可活到 12 至 15 歲。 不過，有些可以活到 20 歲，甚至更久。 簡而言之，暹邏貓的壽命相當高。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 貓百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
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