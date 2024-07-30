以下是關於這貓種的特性



並非所有貓咪都生而平等。 就沒有真正的毛皮來說，加拿大無毛貓是當中最特別的貓， 同時亦是典型之中的典型！ 不只天性善良、性格溫順，他們可愛的表情會從檸檬形狀的眼睛散發出來，頭上有一對一吋高的耳朵。 沒有甚麼形容詞可以形容這種貓咪， 只能說：就是型！

雖然這個品種似乎來自古老的時代，但他們起源於加拿大寒冷的氣候： 1966 年，第一隻加拿大無毛貓出生後當作家貓來飼養，其外型是基因突變的結果。 這個品種同時亦叫作加拿大斯芬克斯貓。

加拿大無毛貓性格可愛。 他們總是愛給人抱，或是跑到腿上待著。 這種貓咪性格黏人，同時活潑且情感豐富。 另外，這個品種真心渴望獲得關注；若沒得到關注，他們會直接當面向你討拍。 這個品種雖然不太愛發出聲音，但仍算是善於交流，一切都是因為他們喜歡融入群體之中。

說到皮毛，他們身上有一層柔軟、細緻如羽絨般的表層，在動物界沒有多少動物能與他們相比。 您可以想像一下麂皮，與之極為相似。 這個品種有時亦可能完全無毛，就只有一層皮膚而已。 您必須為他們擦上獸醫認可的保濕霜或無香味的油來保護毛皮；亦即是說，每星期使用保濕或嬰兒洗髮精洗澡，防止油沾到傢俱上。 加拿大無毛貓全身覆蓋著自然皺褶的皮膚。

不只如此，加拿大無毛貓的皮毛有多種別緻的毛色組合，從藍色到黑玳瑁色和白色，再到紅色和白色都有。

他們看起來是不是超級聰明？ 沒錯，這是真的。 他們機靈的目光散發著貓咪高人一等的氣息，就好像他們懂得世上一切知識。 當然沒人能證明， 不過又有誰會在意呢？