認識加拿大無毛貓
正式名稱： 加拿大無毛貓
其他名稱： 加拿大斯芬克斯貓、加拿大無毛貓
起源： 加拿大安大略省
美容需要3 out of 5
活動力等級4 out of 5
叫聲傾向3 out of 5
環境 (室內/戶外)2 out of 5
家庭寵物？*5 out of 5
與其他寵物和平相處的能力5 out of 5
能獨處嗎？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|0 - 0 cm
|0 - 0 cm
|體重
|體重
|4 - 7 kg
|3 - 4 kg
|成長中的小貓
|成貓
|4 至 12 個月
|1 至 7 歲
|成熟
|年長
|7 至 12 歲
|12 歲起
認識加拿大無毛貓
以下是關於這貓種的特性
並非所有貓咪都生而平等。 就沒有真正的毛皮來說，加拿大無毛貓是當中最特別的貓， 同時亦是典型之中的典型！ 不只天性善良、性格溫順，他們可愛的表情會從檸檬形狀的眼睛散發出來，頭上有一對一吋高的耳朵。 沒有甚麼形容詞可以形容這種貓咪， 只能說：就是型！
雖然這個品種似乎來自古老的時代，但他們起源於加拿大寒冷的氣候： 1966 年，第一隻加拿大無毛貓出生後當作家貓來飼養，其外型是基因突變的結果。 這個品種同時亦叫作加拿大斯芬克斯貓。
加拿大無毛貓性格可愛。 他們總是愛給人抱，或是跑到腿上待著。 這種貓咪性格黏人，同時活潑且情感豐富。 另外，這個品種真心渴望獲得關注；若沒得到關注，他們會直接當面向你討拍。 這個品種雖然不太愛發出聲音，但仍算是善於交流，一切都是因為他們喜歡融入群體之中。
說到皮毛，他們身上有一層柔軟、細緻如羽絨般的表層，在動物界沒有多少動物能與他們相比。 您可以想像一下麂皮，與之極為相似。 這個品種有時亦可能完全無毛，就只有一層皮膚而已。 您必須為他們擦上獸醫認可的保濕霜或無香味的油來保護毛皮；亦即是說，每星期使用保濕或嬰兒洗髮精洗澡，防止油沾到傢俱上。 加拿大無毛貓全身覆蓋著自然皺褶的皮膚。
不只如此，加拿大無毛貓的皮毛有多種別緻的毛色組合，從藍色到黑玳瑁色和白色，再到紅色和白色都有。
他們看起來是不是超級聰明？ 沒錯，這是真的。 他們機靈的目光散發著貓咪高人一等的氣息，就好像他們懂得世上一切知識。 當然沒人能證明， 不過又有誰會在意呢？
有關加拿大無毛貓的兩個小常識
1. 並非低過敏的品種
儘管加拿大無毛貓沒有皮毛，但並不是低過敏的品種；這表示他們的毛皮不會引起身邊的人類過敏。
2. 行走熱水瓶
有人會認為沒有皮毛的貓咪 摸起來會冷冰冰的： 但加拿大無毛貓可不是這樣。 這種貓身體很熱： 這個品種 體溫較高，燃燒熱量的速度比其他貓咪快。 不過，這種貓仍需要保暖，才能常保最佳健康狀態。
品種的歷史
一看到加拿大無毛貓充滿異國風情的外貌，自然就會想到其遠東的異國起源。 其實剛好相反： 他們源自加拿大多倫多。 倒不是說加拿大就沒有異國情調，可別介意。 在 1966 年，第一隻已知的加拿大無毛貓出生後當作家貓來飼養，名叫 Elizabeth；這隻平易近人的黑白貓發生了基因突變。
生下來的幼貓叫做 Prune，他們的飼主很快就讓他與其他無毛貓配種，而出現了這個強勢的品種。 當時加拿大無毛貓與德文捲毛貓交配，這是來自英格蘭的品種，擁有相似的大耳朵和非常短的毛。 然而，無毛幼貓強勢出線。
加拿大無毛貓又稱為斯芬克斯貓，因為其外貌常拿來與古埃及發現的貓咪影像相比。
從頭到尾
加拿大無毛貓的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.體型
4.尾巴
5.皮毛
加拿大無毛貓
以下是關於加拿大無毛貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
他們容易出現心臟問題
如飼養得當，加拿大無毛貓會很健康，並且過著幸福的生活。 不過，這個品種確實存在罹患肥厚性心肌症的風險，這種遺傳性心臟病的症狀是心室中隔增生。 聽起來很危險，但是假如出現症狀，可透過藥物控制。 定期帶他們去看獸醫，以排除任何可能性。
他們到底有多無毛？
關於加拿大無毛貓的無毛，有一點很有趣， 那就是無毛有分不同的程度。 有些貓摸起來觸感像麂皮，有些貓的皮毛 觸感光滑如奶油。 有些加拿大無毛貓的鼻子 和耳朵或腳趾和尾巴上會有幾塊稍厚的皮毛。 加拿大無毛貓的外皮就像光滑的羽絨，但並非完全無毛。
為什麼肚子那麼大？
加拿大無毛貓的身體結構是全身精實， 雖然看起來相當柔弱。 或許是因為 沒有皮毛，但他們實際上是耐寒的貓咪，包括他們的 中間部位。 他們肚子常被稱大腹，非常緊實， 就像剛吃完一大碗飼料。 那麼，該餵加拿大無毛貓吃什麼呢？ 有點諷刺的是，由於他們沒有毛髮，所以應該吃得比其他貓更多， 因為其他貓咪通常有足夠的毛來保暖。 正因如此， 繁殖業者可讓他們任意吃粗粒食物，吃不完的食物就當 零食。
獸醫亦可能會建議主人為拉布拉多進行體重管理，以作預防。 以下簡單的方法，可助你掌握一些潛在問題。
健康飲食，貓咪更健康
度身定製的營養極其重要，以維持加拿大無毛貓的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的加拿大無毛貓營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。
請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 每天以每日建議份量的粗粒食物餵飼您的加拿大無毛貓，讓他們調節自己的攝取量。
以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 年幼的加拿大無毛貓所需的能量、蛋白質、礦物質和維他命，均比成年時期高得多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：
構造 — 從出生至 4 個月：
斷奶是小貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，小貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。 出生後的 4 至 12 週，小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。 小貓會經歷一個緊張而特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來滿足其基本生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質，以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如低聚果糖) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，促進消化健康。 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。 小貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經發育。
鞏固與協調 — 從 4 個月到 12 個月：
由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢，因此我們會建議主人應餵飼脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。 在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒會脫落，並由恆齒取代。 恆齒長出之後，需要準備形狀和質地合適的粗粒食物，讓幼貓容易入口並鼓勵他們咬碎，從而保持口腔衛生。 年幼加拿大無毛貓的免疫系統在 12 個月大之前，仍然會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 適當的能量水平和精確平衡的維他命和礦物質，包括維他命 B，可以幫助支援貓咪的健康成長，同時有助皮膚作為屏障的作用並維持其健康。 而消化系統亦會逐漸成熟，消化能力在 12 個月大時會達到完全成熟的狀態。 屆時，貓咪便可以食用成年食物了。
成年加拿大無毛貓在營養方面的主要目標：
滿足高能量的需求。 加拿大無毛貓的新陳代謝非常好，彌補了他們無毛的狀況，有助於在所謂的體溫調節功能中調節體溫。 這個過程會消耗大量的能量，因此他們的食物應富含脂肪和蛋白質，以滿足營養所需
利用度身打造的營養 (例如 omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 來提升皮膚的保護力，從而維持皮膚健康並減少皮膚刺激
維持良好的心臟功能並保持心臟健康。 據現時所知，「肥厚性心肌症」是加拿大無毛貓容易罹患的一種遺傳性心臟病。 而富含牛磺酸的飲食有助增強心肌功能。
選擇適合他們下顎的粗粒食物形狀，且易於咀嚼的質地，可確保牙齒深入粗粒食物中，以維持良好的口腔衛生
幫助維持健康的泌尿系統
年長貓咪 (12 歲以上) 有時可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量減少營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。
隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛貓進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。
請注意：貓咪的最佳狀態取決於其生活型態，即使他們年長亦然。 年長貓咪如果可以定期外出活動的話，就算飲食脂肪含量稍高的話，都有莫大益處。 另一方面，變老並不會減低室內貓咪過胖的風險。 因此，您亦密切監察他們的卡路里攝取量。 脂肪含量適中的食物正是最佳之選。
體態輕盈，看起來苗條有型。 加拿大無毛貓實際上是天生的運動好手，並且生來愛攀爬，尤其是他們到不到的地方。 他們天生愛玩，絕不是靜靜坐著的貓咪，亦不會在梳化上窩著不動。 他們需要活動來維持更美好的外型；此外，還能維持身材。 這個品種的新陳代謝很好，這對他們很有益，因為他們胃口很大。 要注意的一點： 雖然許多貓咪會到戶外運動，但這種貓應待在室內活動，最好不要讓他們脆弱的皮膚曬到太陽。
加拿大無毛貓的皮毛可能不是那麼豐沛，但並不表示他們不需要整理毛髮，只是要以不同的方式來整理。 他們如羽絨般的毛皮需要的照料，可不比其他毛茸茸的貓同伴還少。 經常塗抹無香味的油或保濕霜，讓他們的皮膚可獲得最好的保護，就像人類保養柔軟光滑的皮膚一樣。 為了讓加拿大無毛貓得到最好的照顧，應每星期為他們洗澡， 並且使用保濕的寵物安全洗髮精，防止油脂沾到家居用品上。 加拿大無毛貓全身皮膚覆蓋著細緻的皺褶，洗澡時務必用心讓它保持乾淨清潔；必要時，可以使用嬰兒濕紙巾。
加拿大無毛貓是非常情感豐富的品種，個性非常熱情，喜歡討好和學習。 這種貓表現出相當高的智商和巨大的能量，這些特徵亦讓他們能夠好好地訓練紀律。 加拿大無毛貓超級忠心，所以他們喜愛、亦尊重貓與人類之間的緊密關係。 如訓練內容包括正向強化他們會表現出最好的反應。
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關於加拿大無毛貓
據加拿大無毛貓的粉絲所報，這個品種為一家大細帶來無窮樂趣。 他們不但活躍、熱情、可愛，而且還有多到數不完的形容詞來形容這隻獨一無二的貓咪。 加拿大無毛貓極需要有一群人來陪伴；如果被獨留一角，他們心情便會極壞。 眾所周知，他們亦能與小朋友和其他動物相處融洽。
您可能也會猜到，這個品種同樣有潛在的皮膚病和曬傷的可能性。 加拿大無毛貓的皮膚缺乏黑色素 — 這是可防止吸收有害紫外線的色素。 讓小貓遠離陽光至為理想，但如果很難做到的話，請向您的獸醫了解可給寵物安全使用的防曬霜。 您應為他們定期洗澡，以避免潛在的皮膚問題。 這個品種亦有肥厚性心肌病 (一種遺傳性心臟病) 的風險。 定期到獸醫處，以保持加拿大無毛貓的健康。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 貓百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
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