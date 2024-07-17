認識鬥牛犬
正式名稱： 鬥牛犬
其他名稱： 英國鬥牛犬、老英國鬥牛犬，英國牛頭犬
起源： 英國
流口水的傾向5 out of 5
美容需要3 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫的傾向4 out of 5
活動力等級1 out of 5
與其他寵物和平相處的能力5 out of 5
溫暖的天氣？1 out of 5
天氣寒冷？1 out of 5
適合住宅生活4 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|36 - 38 cm
|66 - 69 cm
|體重
|體重
|25 - 30 kg
|23 - 25 kg
|幼犬年齡
|成年年齡
|2 至 12 個月
|1 至 7 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|7 至 10 歲
|10 歲起
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解鬥牛犬
以下是關於這貓種的特性
鬥牛犬高貴、溫順，是您我的人生好友 — 其好處真的數之不盡。 他們忠誠耿耿，極適合家庭飼養，只是給他們簡單的回應手勢，就感到無比滿足，而且也很樂意討好您。 可能有些人覺得鬥牛犬很懶惰，但其實這並非事實；他們的結實體型是數十年前繁殖得來的結晶，本身就是作為運動犬的用途 — 可說是渾身是勁！
其毛色的受歡迎程度長青不衰 — 其短毛不但光滑，其經典的米色和白色底色更帶有黑或白斑塊，偶爾亦會有有趣的斑紋出現。 好消息是，鬥牛犬很少掉毛。
鬥牛犬雖看似強壯，不過他們的性格卻異常可愛，是伴侶犬的最佳之選。 不過，要數到他們不喜歡的事，就是 給主人責罵。 如果他們認為責罵無理，他們甚至會暫時不理睬您。
鬥牛犬性格勇敢，而且有時勇敢得有點過分 — 因為他們有支配其他狗狗的傾向。 不過，請不用擔心： 這只是源於鬥心。 鬥牛犬與其周遭各人都能相處融合，每天只要散散步，就能心滿意足。 想要他們動一動的話，請謹記： 鬥牛犬不適合長時間守衛或游泳。 由於他們體型敦實，因此並非浮體型，同時亦不擅於長跑。
鬥牛犬最大的健康問題，正是因為其面部和鼻孔的扁平結構所造成的呼吸困難。 鬥牛犬屬於短鼻品種 — 其短嘴管和鼻，以及其尺寸過小的呼吸道都令他們在太熱或太冷的環境感到不適。 另外，他們亦可能會患上心臟問題，例如心律失常或心律不齊。 定期帶鬥牛犬到獸醫處檢查；記得從負責任的繁殖業者購買鬥牛犬。
有關鬥牛犬的兩個小常識
1. 一張迷人臉龐，就是需要保養
鬥牛犬的面部周圍的皺褶雖說極其可愛，不過這些皺褶常常會藏了水氣、甚至食物，因此請務必 盡可能經常用清潔的乾布擦拭他們。
2. 身型大小左右飼養決定
由於鬥牛犬高大健壯，想要將他們搬出搬入的話，其體型大小可能會影響您的飼養決定。 他們結實的身體對於一個人來說，可能太重。 因此，平時餵飼他們時，必須密切留意食物份量，以免他們體重過度增加。
品種的歷史
英國鬥牛犬的品種可以追溯至 13 世紀的英國，以及現時已定為非法的鬥牛運動 (因此他們的名字有「鬥牛」兩字) — 英國鬥牛犬的祖先擁有更大的下巴，常被用來與公牛搏鬥。 幸好，英國已於 1835 年已禁止這項運動。
由於英國鬥牛犬與英國文化淵源流長，現在幾乎與英國劃上等號了。 在美國，該品種也愈加獲得重視 — 其看似強硬的外表更成為某些著名機構的吉祥物，例如： 耶魯大學以英國鬥牛犬作為其所有運動隊的吉祥物，而且更親切稱呼他為「帥丹 (Handsome Dan)」；美國海軍陸戰隊在一戰結束之後，便採用該品種作為其吉祥物。繁殖者不斷將英國鬥牛犬的性情演變成今天我們所熟知的狗狗 — 一隻和藹可親的真正伴侶。
美國英國鬥牛犬協會成立於 1890 年；而過去七年，該品種更成為美國育犬協會最受歡迎品種的前五名。
從頭到尾
鬥牛犬的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.體型
4.毛皮
5.尾巴
鬥牛犬
以下說明鬥牛犬的有趣小常識，包括品種具體特徵以及一般健康概述
扁平的面部可能會引發健康問題
鬥牛犬最吸引人的特質，同時可能極具危險性— 其面部結構會令他們易於發生呼吸系統問題，此症狀稱為短頭顱綜合症，特徵包括鼻子和鼻孔扁平。 他們通常有呼吸困難的問題；在太熱或太冷的環境，或當他們劇烈運動時，問題會更為獸重。 手術期間施行麻醉時，其扁平面部亦可能會帶來問題。 必要時，請開啟適當通風和空調，讓鬥牛犬舒適自在。
鬥牛犬極愛奔跑， 只是跑不遠而已。
雖然鬥牛犬身型魁梧，但卻是喜愛接受靈敏度訓練且樂在其中的狗種。 在敏捷競賽中，請不要認為這是長腿犬科的專屬世界： 鬥牛犬擁有強大的競爭精神，隨時隨地都準備好迎接考驗，好讓他們證明自己各方各面的技能。 他們奔跑速度極快，只是無法長跑而已。 運動對於任何狗狗來說，都至關重要，對於鬥牛犬品種尤甚 — 其粗壯的身體可達 50 磅，但仍需要努力保持苗條體態。
一顆溫柔的心
鬥牛犬易於患上心律失常，亦稱為心律不齊。 雖然情況罕見，但還是有可能發生；如果忽略了病症，可能會導致狗狗昏厥。 鬥牛犬也易患上法洛四聯症；這是一種先天性 (即出生時存在) 的心臟畸形。 請定期帶狗狗看獸醫，以進行正確的診斷 — 對於養狗新手來說，這尤其重要。如果不幸患上這種病症，接受正確的治療將有助改善情況。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為鬥牛犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、身體情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保愛犬隨時有乾淨的清水可飲。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 熱量攝取量必須因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗所需能量亦會相對增加。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的鬥牛犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的鬥牛犬的免疫系統會在 12 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼鬥牛犬的消化功能亦與成年鬥牛犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
鬥牛犬的「短鼻面」特徵會左右您選擇粗粒食物的大小和形狀，以便讓他們更易於拾取並咀嚼食物。 您應仔細調整其他營養成份的濃度，尤其是可支援鬥牛犬幼犬骨骼和關節的鈣和磷含量。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
成年鬥牛犬在營養方面的主要目標：
提供優質蛋白質和均衡的膳食纖維，有助促進高度消化能力，同時可減少會導致消化系統疾病、腸胃氣脹和大便異味的腸道發酵情況。
以富含必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B 來提升皮膚屏障，這有助維持健康美麗的皮膚和毛。
補充軟骨素、氨基葡萄糖和 EPA-DHA，可維持骨骼和關節健康。
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重。 為了促進他們的天然抵抗力，建議使用含多種抗氧化物及甘露寡糖的配方。
鬥牛犬在 7 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象， 富含抗氧化劑的配方將有助他們保持活力，而特定的營養，例如軟骨素和葡萄糖胺，將有助維持健康的骨骼和關節。 老化還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此較老的鬥牛犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能逐漸惡化的好方法，是減少磷含量。
含有較高比例的鐵、鋅和錳微量元素，有助皮膚和毛髮保持良好狀況。
提高多元不飽和脂肪酸 (琉璃苣油或魚油) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗狗通常會製造這些脂肪酸，但老化卻會影響這種生理過程。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的形狀、大小和硬度是否能配合他們的下顎。
照顧鬥牛犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
溫和的運動對於這個品種有莫大益處。 他們當然喜歡跑步，而且活力充沛，不過要跑上 5K 的話，這絕不是他們的強項。 由於他們面部扁平，而且鼻子短小，因此無法長跑；如果勉強跑的話，可能會導致他們呼吸困難。 激烈的比賽足以讓他們筋疲力竭。 另外，請勿讓他們在太熱或太冷的環境運動，以免發生危險。 出於某種原因，英國鬥牛犬喜歡玩滑板，而且可以說是高手！
英國鬥牛犬主人極其幸運： 他們的短毛只需要您用軟毛刷梳不到 10 分鐘，而且每星期梳幾次即可。 英國鬥牛犬以其面部和上半身 (尤其是尾巴周圍) 的皺紋而聞名，但水分可能會被藏在裡面，甚至連食物也會被藏在面部區域。 因此，請使用濕布清潔皺褶的隙縫，然後用乾淨的乾布吸收水分。 擦拭時記得要避開眼部位置！ 英國鬥牛犬易於患上膿皮炎、皮膚和爪子亦容易發炎， 請務必要保持他們的四肢清潔乾爽。
英國鬥牛犬天生聽話但內斂，喜歡與人類待在一起；想要訓練他們有紀律的話，請運用溫和的方式教導。 他們是聰明的品種，但有時候內心脆弱，尤其受到嚴厲訓斥時。 有見及此，請運用肯定和正面鼓勵來滿足他們尋求關注的慾望。
7/7
關於鬥牛犬
雖然他們外表硬朗，但僅外表而已： 鬥牛犬天性友善，不會造成任何威脅。 這要多得 100 多年前，鬥牛犬已被禁止用於極具危險性的誘牛運動 — 因此這個品種已成為可愛親人的至佳伴侶。
品性超級隨和的鬥牛犬極適合家庭和單身人士飼養，其和藹可親的態度和樂觀的個性都深得大眾喜愛。 鬥牛犬的性格集冷靜與熱情於一身，作為陪伴犬最適合不過。 主人最關心的其中一個健康問題，就是其扁平鼻子所引起的任何疾病，包括潛在的呼吸問題。 建議您務必要從負責任的繁殖者購買狗狗。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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