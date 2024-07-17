以下是關於這貓種的特性



鬥牛犬高貴、溫順，是您我的人生好友 — 其好處真的數之不盡。 他們忠誠耿耿，極適合家庭飼養，只是給他們簡單的回應手勢，就感到無比滿足，而且也很樂意討好您。 可能有些人覺得鬥牛犬很懶惰，但其實這並非事實；他們的結實體型是數十年前繁殖得來的結晶，本身就是作為運動犬的用途 — 可說是渾身是勁！

其毛色的受歡迎程度長青不衰 — 其短毛不但光滑，其經典的米色和白色底色更帶有黑或白斑塊，偶爾亦會有有趣的斑紋出現。 好消息是，鬥牛犬很少掉毛。

鬥牛犬雖看似強壯，不過他們的性格卻異常可愛，是伴侶犬的最佳之選。 不過，要數到他們不喜歡的事，就是 給主人責罵。 如果他們認為責罵無理，他們甚至會暫時不理睬您。

鬥牛犬性格勇敢，而且有時勇敢得有點過分 — 因為他們有支配其他狗狗的傾向。 不過，請不用擔心： 這只是源於鬥心。 鬥牛犬與其周遭各人都能相處融合，每天只要散散步，就能心滿意足。 想要他們動一動的話，請謹記： 鬥牛犬不適合長時間守衛或游泳。 由於他們體型敦實，因此並非浮體型，同時亦不擅於長跑。

鬥牛犬最大的健康問題，正是因為其面部和鼻孔的扁平結構所造成的呼吸困難。 鬥牛犬屬於短鼻品種 — 其短嘴管和鼻，以及其尺寸過小的呼吸道都令他們在太熱或太冷的環境感到不適。 另外，他們亦可能會患上心臟問題，例如心律失常或心律不齊。 定期帶鬥牛犬到獸醫處檢查；記得從負責任的繁殖業者購買鬥牛犬。