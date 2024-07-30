以下是關於這犬種的特性



用「最佳拍檔」來形容長毛芝娃娃犬就最適合 — 他們是理想的伴侶犬。 芝娃娃犬的忠誠度絕對毋庸置疑；他們性格隨和，容易與人相處，但在涉及主人安危的時刻，總是保持警惕。 芝娃娃犬可能會對陌生人吠叫，但這沒什麼好擔心的。 他們很快就會被其他活動分散注意力。 對他們來說，隨時都是最好的遊戲時間！

短毛芝娃娃犬的強大個性在他們的官方排名中亦相當明顯： 他們目前在美國育犬協會年度最受歡迎犬種榜單中排名第 11 位。

芝娃娃犬小巧得可以放在手袋裡面！ 這種犬的體重永遠不會超過 3 公斤 (6 磅)，因此將他們帶到任何地方都並無問題。

在有狗狗的地方，人們經常會說要看好小朋友，因為狗狗可能會無意中傷害到他們。 但因為這個品種體型實在太小，實際上他們被小朋友無意中傷害的可能性會更大。 他們可能很脆弱，所以要保持警惕。 室內遊戲和小型犬公園都相當適合這種狗狗。 (積極的) 腦力刺激對短毛芝娃娃犬益處多多；遊戲亦是一種理想的消遣方式。

雖然芝娃娃犬的體型沒有普通看門犬那樣魁梧，但他們看家護院的能力一點也不差。 他們在面對陌生人時會有些內斂，但一旦建立起新關係，這種警惕性就會隨之消失。