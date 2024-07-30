認識長毛芝娃娃犬
正式名稱： 長毛芝娃娃
其他名稱： 芝娃娃、Chi
起源： 墨西哥
流口水的傾向1 out of 5
美容需要3 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫的傾向2 out of 5
活動力等級3 out of 5
與其他寵物和平相處的能力3 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
天氣寒冷？1 out of 5
適合住宅生活5 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|12.7 - 22.86 cm
|13 - 20 cm
|體重
|體重
|1 - 3 kg
|1 - 3 kg
|幼犬年齡
|成年年齡
|2 至 10 個月
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 歲起
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識長毛芝娃娃犬
以下是關於這犬種的特性
用「最佳拍檔」來形容長毛芝娃娃犬就最適合 — 他們是理想的伴侶犬。 芝娃娃犬的忠誠度絕對毋庸置疑；他們性格隨和，容易與人相處，但在涉及主人安危的時刻，總是保持警惕。 芝娃娃犬可能會對陌生人吠叫，但這沒什麼好擔心的。 他們很快就會被其他活動分散注意力。 對他們來說，隨時都是最好的遊戲時間！
短毛芝娃娃犬的強大個性在他們的官方排名中亦相當明顯： 他們目前在美國育犬協會年度最受歡迎犬種榜單中排名第 11 位。
芝娃娃犬小巧得可以放在手袋裡面！ 這種犬的體重永遠不會超過 3 公斤 (6 磅)，因此將他們帶到任何地方都並無問題。
在有狗狗的地方，人們經常會說要看好小朋友，因為狗狗可能會無意中傷害到他們。 但因為這個品種體型實在太小，實際上他們被小朋友無意中傷害的可能性會更大。 他們可能很脆弱，所以要保持警惕。 室內遊戲和小型犬公園都相當適合這種狗狗。 (積極的) 腦力刺激對短毛芝娃娃犬益處多多；遊戲亦是一種理想的消遣方式。
雖然芝娃娃犬的體型沒有普通看門犬那樣魁梧，但他們看家護院的能力一點也不差。 他們在面對陌生人時會有些內斂，但一旦建立起新關係，這種警惕性就會隨之消失。
有關長毛芝娃娃犬的兩個小常識
1. 不要把他們寵壞了。
信不信由您，長毛芝娃娃犬很容易長胖。 對於這樣嬌小的身軀來說，一次吃太多零食會導致脂肪積聚在體內。 您可以從他們每日的狗糧份量中拿出一部份作為零食獎勵。 根據官方品種分類數據，芝娃娃犬的最高體重為 6 磅。
2. 偌大的世界中，他們顯得那麼渺小
芝娃娃犬的性格無疑是無畏無懼： 眾所周知，他們可能會向比自己大數倍的狗狗下戰書 — 這一點需要多加注意。 您需要教會愛犬一項新技能，那就是：如何與他人相處；這是保證他們在成長過程中恰當社交的關鍵。
品種的歷史
很多人可能會好奇，這麼小的芝娃娃犬到底來自哪裡。 這種狗狗來自 12 世紀的墨西哥，當時阿芝特克人 (Aztecs) 征服了托爾鐵克 (Toltec) 文明，以及 Techichi 犬 ——芝娃娃犬的身材更加緊湊的祖先。 據說，Techichi 犬比現在的芝娃娃犬更加小巧靈活 — 這可能會超乎您的想像。
芝娃娃犬一路堅持走過了幾個世紀，最終於 19 世紀中期在美國人氣逐漸高企；當時美國人在他們的原產地 (與德州接壤的墨西哥州) 發現了芝娃娃犬。 後來，Techichi 犬再度被改名，而芝娃娃犬則在邊境北部逐漸發展壯大。
長毛芝娃娃犬有時可能會具有排他性，傾向於和自己的同類待在一起。 芝娃娃犬不是為特定的工作而飼養的；相反，他最適合作家寵飼養，當然亦是絕佳的旅行拍檔。 所以說，他們的尺寸恰到好處： 芝娃娃犬獲認為是全球最小的犬種，最多只有 6 磅多，亦即是 2.2 公斤。
全身面面觀
長毛芝娃娃犬的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.體型
4.毛皮
5.尾巴
須注意的事項
以下是關於長毛芝娃娃犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
這是一種有著「狗脾氣」的狗狗。
由於他們尺寸嬌小，長毛芝娃娃犬有時會表現出來的那種頑固性情和任性程度，簡直讓人難以置信。 不過，在達成目的方面，「小」亦意味著「強大」。 長毛芝娃娃犬相當聰明；如果您縱容的話，他們甚至會故意讓您上當。 解決方案： 請盡早訓練你的狗狗，確保他們知道誰才是「話事人」。 訓練有素的長毛芝娃娃犬可以摒棄各種可能存在的頑固性情，並接受良好的行為習慣。
過多的運動會讓他們疲憊不堪
芝娃娃犬肯定是一個精力充沛的品種，但不要因此誤認為您的長毛芝娃娃犬喜歡長途散步或無休止地玩耍。 對小型犬來說，少即意味著多。 對於長毛芝娃娃犬來說，每天進行簡單的室內活動是最好的；戶外散步的距離不宜過長 (您放心，最後加起來的里程數一定能達標)。 和其他所有小型犬一樣，如果他們太累了，您可以將他們抱起來，放在車內將他們送回家！
芝娃娃犬可能會出現一些健康問題。
小型犬品種可能容易出現低血糖。 大家都傾向認為長毛芝娃娃犬的小身軀，並不需要吃太多；但如果兩餐之間的間隔過長，狗狗的精力可能會嚴重下降。 建議您維持正常餵飼時間，並按照狗糧包裝上的餵食指南。 這個犬種可能偶爾會出現心臟問題，例如心臟瓣膜狹窄或房室瓣疾病或潛在的心臟瓣膜問題、眼科疾病、膝關節韌帶異位或膝蓋骨鬆動等。 定期到獸醫處檢查，便可以在問題出現之前好好解決。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為芝娃娃犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。 請確保狗隻任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持他們的泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。
年幼的芝娃娃犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的芝娃娃犬的免疫系統會在 8 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼芝娃娃犬的消化功能亦與成年芝娃娃犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 均衡的膳食纖維 (例如洋車前子) 有助促進腸蠕動，並改善大便品質。
同樣地，當您選擇食物顆粒的大小、形式和硬度時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 在這個成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，然後改為每天兩餐。
成年光毛芝娃娃犬在營養方面的主要目標：
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重
特別添加豐富必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B，可維持健康美麗的皮膚和毛髮。
保護他們異常嬌嫩的上下頜。 芝娃娃犬很容易積聚牙垢。 含有鈣螯合劑的貓糧顆粒可減少牙齒上導致牙菌斑的牙垢形成 — 對於對抗口腔疾病，實在功不可沒。 狗糧粗粒食物的大小和形狀應選擇超小型，而且要適合芝娃娃犬的上下顎結構，以避免在咬取時出現問題。 這可能亦有助於刺激其挑剔的食慾。
由於芝娃娃犬主要在室內生活，而且活動量相對較低，因此請務必避免餵飼他們吃人類的身物，同時嚴格遵循食品包裝上的餵食指南，以防止體重過度增加；這對於已做絕育手術的芝娃娃犬來說，尤其重要，因為絕育是導致狗狗超重的一個重要原因。
為了減少糞便的氣味和體積，您需要尋找含有高度可消化蛋白質、適當纖維含量和高質量碳水化合物的飲食，以保持其腸道暢通和糞便品質。
我們推薦主人為狗狗提供亦可支援健康泌尿系統的飲食，以防形成尿結石。
芝娃娃犬在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的飲食有助狗狗保持活力；而牛磺酸等關鍵營養素，則有利於維持良好的心臟功能。 變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此老年芝娃娃犬的食物應具有以下特徵：
較高 維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化性， 可用於保護身體免受因老化相關的氧化壓力帶來的 負面影響。
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。原因是年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 減少磷含量是減緩腎功能逐漸惡化的唯一方法。
含有 較高比例的鐵、鋅和錳微量元素，有助 皮膚和毛髮保持良好狀況。
提高 多元不飽和脂肪酸 (琉璃苣油或魚油) 的攝取量，會有助維持 愛犬毛髮品質。 狗狗通常會製造這些脂肪酸， 但老化卻會影響這種生理過程。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的形狀、大小和硬度是否能配合他們的下顎。 含有鈣螯合劑的配方可有助減少牙垢形成，從而保持牙齒健康。
雖然心臟健康在芝娃娃犬的一生之中，都極其重要；但隨著年齡增長，更會變得越來越重要。 牛磺酸和 EPA-DHA 等營養素配搭，將有助保持成年芝娃娃的心臟健康。
照顧長毛芝娃娃犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
作為小型犬的長毛芝娃娃，很明顯不適合進行遠足和晨跑等活動；不過，每天仍然有多種活動可供您與他們一起玩。 跟其他任何狗狗一樣，他們需要適當的運動，以保持良好的健康體態。 圍繞附近幾個街口散散步，是幫助他們保持身材的不錯選擇。 芝娃娃犬的壽命長；在互相陪伴的這些年，請讓他們有適當的活動，以保持其健康狀況，比如簡單的室內遊戲和有趣的接球遊戲也可以。
長毛芝娃娃犬有厚厚的長毛，讓人賞心悅目。 每星期為狗狗梳理 2 到 3 次，不但可保持毛髮整齊，更可避免毛髮打結或結團；另外亦不要忽視耳朵、腿和腳上的流蘇毛髮。 幸運的是，這個品種的掉毛量並不多。 您亦應定期為他們修剪指甲，並定期刷牙，以免出現牙周問題。
長毛芝娃娃犬天生忠心、聰明又活潑；有他們的陪伴，生活更添快樂。 強烈的忠誠意味著他們有取悅別人的動機，同時，可以肯定他們對服從性訓練有良好的反應。 從小就讓您的長毛芝娃娃培養好習慣，收穫便最好，亦可抑制其過度自信的性格。
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關於長毛芝娃娃犬
長毛芝娃娃犬擁有好寵物的所有特質： 活潑有趣、精力充沛和無窮熱情。 芝娃娃犬相當適合剛開始養狗的人。 事實上，沒有幾個犬種能像芝娃娃一樣，適合新手。 對於長毛芝娃娃犬來說，忠誠是一種天賦，而且其體型亦方便攜帶。
長毛芝娃娃犬天生不具攻擊性；他們吠叫或咬人的話，這只是跟任何其他狗狗一樣的天性；很多時候，他們的吠叫聲比咬人更為糟糕。 這種狗狗可能具有領地意識，亦可能表現出焦慮，以及對主人的佔有欲。 即使是這種體型嬌小的狗狗，如出現上述行為亦不應被歸類為可愛！您需要對其進行紀律訓練，從而協助您的長毛芝娃娃犬更感自在。 亦請排除任何可能會引發他們焦慮的潛在健康狀況。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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