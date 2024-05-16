蝴蝶犬屬小型犬，卻有著正常的體型大小、協調的體格和長毛髮，可分成兩種類型，垂耳型和立耳型。 這些生氣勃勃、優雅而健壯的獵犬走起路來昂首闊步，充滿自信、優雅從容。 他們的口鼻長度適中，但比頭骨來得短， 而身體部分則略長於肩部最高點的高度。

蝴蝶犬的耳朵別具特色： 垂耳型蝴蝶犬的耳朵從遠高於眼睛水平的高度垂下，耳朵雖是懸掛著，但可自由朝向其他方向活動。 立耳型蝴蝶犬的耳朵也位於非常高之處，而其完全敞開的耳廓則是朝向外側面。 無論是垂耳型或立耳型的蝴蝶犬，需要注意耳朵都不該像絨毛犬類那樣指向上方。

資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)