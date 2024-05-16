蝴蝶犬
這種歷史悠久的狗，可說是古代法蘭德斯地區的「原住民」，現在已然成為廣受人們歡迎的好夥伴。 他們曾是皇室宮廷中最受寵愛的狗，尤其是立耳型的蝴蝶犬。
關於蝴蝶犬
蝴蝶犬屬小型犬，卻有著正常的體型大小、協調的體格和長毛髮，可分成兩種類型，垂耳型和立耳型。 這些生氣勃勃、優雅而健壯的獵犬走起路來昂首闊步，充滿自信、優雅從容。 他們的口鼻長度適中，但比頭骨來得短， 而身體部分則略長於肩部最高點的高度。
蝴蝶犬的耳朵別具特色： 垂耳型蝴蝶犬的耳朵從遠高於眼睛水平的高度垂下，耳朵雖是懸掛著，但可自由朝向其他方向活動。 立耳型蝴蝶犬的耳朵也位於非常高之處，而其完全敞開的耳廓則是朝向外側面。 無論是垂耳型或立耳型的蝴蝶犬，需要注意耳朵都不該像絨毛犬類那樣指向上方。資料來源： 以上重要資訊引用自世界畜犬聯盟 (FCI)
品種詳情
原產地: 法國
體型大小類別: 超小型
平均壽命: 12-15 歲
活潑 / 體貼 / 堅定自信 / 警惕 / 自信 / 友善 / 溫柔 / 善於交際
體型大小類別: 超小型
平均壽命: 12-15 歲
活潑 / 體貼 / 堅定自信 / 警惕 / 自信 / 友善 / 溫柔 / 善於交際
重要事實
需要經常美容
對小朋友和其他動物有耐性
適合小家庭
對小朋友和其他動物有耐性
適合小家庭
點讚和分享此頁