以下是關於這犬種的特性



金毛尋回犬活潑有趣，很難讓人聯想到他們本來被當作獵犬來飼養。 時至今日，他們以其忠誠堅定的氣質、可愛又懶洋洋的步姿，以及華麗的金色毛皮而聞名。 金毛尋回犬的性格也有淘氣、小孩子的一面，即使他們已成年亦然。

不過，他們確實仍保留了以前狩獵時代的某些特質。 金毛尋回犬以出色的運動和工作能力聞名，其跟蹤本領在犬界出類拔萃。 因此，他們經常獲搜救隊用於尋找失蹤人士。 同時，其溫和的性情亦讓其成為失明人士或視障人士理想的導盲犬選擇。此外，他們同時是相當出色的治療犬。

不過，他們最不拿手的就是當一隻稱職的看家犬。 事實上，當陌生人闖入家中，他們往往還會搖著尾巴歡迎！

無論如何，金毛尋回犬目前可能是最受養狗家庭喜愛的一個狗種。 一經受過訓練，狗狗便可以與小朋友和其他動物融洽相處；他們亦能夠與人類家庭建立深厚、互相依賴的感情。 金毛尋回犬、德國牧羊犬和拉布拉多尋回犬經常獲列為全球最受歡迎的三個犬種。

從他們的外表來看，金毛尋回犬有一層厚實的防水毛皮 (表層毛髮) 和濃密的底層毛髮。 顏色從淡金色到深琥珀色，包括介於兩者之間的所有深淺變化都有。 可以確定的是，其毛髮相當厚，能夠適應各種惡劣的環境。 亦即是說，狗狗需要一定程度的打理。 金毛尋回犬亦是一個以掉毛量大而聞名的犬種。

鑑於其獵犬背景，金毛尋回犬需要大量的日常運動，例如散步、慢跑或者追球都可以。 尋回犬犬如其名，最喜歡的運動就是「你丟我撿」的遊戲！ 所以，如果您可以在這方面滿足金毛尋回犬，他們一定會非常愛您。