讓我們了解一下金毛尋回犬
歡樂活潑的金毛尋回犬正好就是「彈跳狗」的代名詞！ 他們天性溫柔，性情極好，對周圍的其他人都非常友好熱情。無論待在家中還是執行搜救任務或充當導盲犬，金毛尋回犬都可說是多才多藝。 再加上其金黃色的外表和健壯體質，難怪會成為全球最受歡迎的狗種之一。
正式名稱： 金毛尋回犬
起源： 蘇格蘭
流口水的傾向3 out of 5
美容需要3 out of 5
掉毛程度4 out of 5
吠叫的傾向4 out of 5
活動力等級3 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
溫暖的天氣？2 out of 5
天氣寒冷？3 out of 5
適合住宅生活2 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|56 - 61 cm
|51 - 56 cm
|體重
|體重
|30 - 34 kg
|25 - 30 kg
|成年年齡
|15 個月至 5 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|5 至 8 歲
|8 至 18 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識金毛尋回犬
以下是關於這犬種的特性
金毛尋回犬活潑有趣，很難讓人聯想到他們本來被當作獵犬來飼養。 時至今日，他們以其忠誠堅定的氣質、可愛又懶洋洋的步姿，以及華麗的金色毛皮而聞名。 金毛尋回犬的性格也有淘氣、小孩子的一面，即使他們已成年亦然。
不過，他們確實仍保留了以前狩獵時代的某些特質。 金毛尋回犬以出色的運動和工作能力聞名，其跟蹤本領在犬界出類拔萃。 因此，他們經常獲搜救隊用於尋找失蹤人士。 同時，其溫和的性情亦讓其成為失明人士或視障人士理想的導盲犬選擇。此外，他們同時是相當出色的治療犬。
不過，他們最不拿手的就是當一隻稱職的看家犬。 事實上，當陌生人闖入家中，他們往往還會搖著尾巴歡迎！
無論如何，金毛尋回犬目前可能是最受養狗家庭喜愛的一個狗種。 一經受過訓練，狗狗便可以與小朋友和其他動物融洽相處；他們亦能夠與人類家庭建立深厚、互相依賴的感情。 金毛尋回犬、德國牧羊犬和拉布拉多尋回犬經常獲列為全球最受歡迎的三個犬種。
從他們的外表來看，金毛尋回犬有一層厚實的防水毛皮 (表層毛髮) 和濃密的底層毛髮。 顏色從淡金色到深琥珀色，包括介於兩者之間的所有深淺變化都有。 可以確定的是，其毛髮相當厚，能夠適應各種惡劣的環境。 亦即是說，狗狗需要一定程度的打理。 金毛尋回犬亦是一個以掉毛量大而聞名的犬種。
鑑於其獵犬背景，金毛尋回犬需要大量的日常運動，例如散步、慢跑或者追球都可以。 尋回犬犬如其名，最喜歡的運動就是「你丟我撿」的遊戲！ 所以，如果您可以在這方面滿足金毛尋回犬，他們一定會非常愛您。
有關金毛尋回犬的兩個小常識
1. 有關尋回犬的入門知識
2006 年 7 月，蘇格蘭金毛尋回犬俱樂部在該品種的家鄉安排了一次聚會。 活動期間拍攝了一張照片；據信，這張照片保持一張照片中有最多金毛尋回犬的記錄。
2. 狗狗的晚餐
這個品種相當貪吃！ 即是說，金毛尋回犬極易超重。 請務必盡量少給他們零食，同時確保選擇高品質、低脂肪的食物。 更多有關金毛尋回犬最佳飲食的資訊，請見下文。
品種的歷史
金毛尋回犬的起源可追溯回 200 年前。 想要了解這個犬種的故事，我們便需要了解 19 世紀的蘇格蘭。 不得不知道的就是一名叫 Tweedmouth 公爵的蘇格蘭貴族，以及其黃色獵犬 Nous。
1865 年，這位敏銳的獵人決定培育一種能夠應對崎嶇地形和惡劣氣候的獵犬。 然後，他將其黃色尋回犬與現已絕種的特威德西班牙水獵犬 (Tweed Water Spaniel) 雜交，並加入了愛爾蘭長毛獵犬和尋血獵犬 (Bloodhound) 的血統。 由於他將這個過程仔細地記錄了下來，所以我們今天有幸能夠了解到金毛尋回犬的完整發展史。
早期的金毛尋回犬於 1908 年首次在英國展出；1911 年獲英國犬業俱樂部認可。不過，在那個時候，他們被歸類為「尋回犬 — 黃色或金色」。 1913 年，隨著金毛尋回犬俱樂部的成立，這個狗種的名字亦隨之改變。 1925 年，金毛尋回犬獲美國育犬協會正式認可。
時至今日，他們已成為全球最受歡迎的犬種之一；有趣的是，金毛尋回犬其實可分為三個不同的類型，分別是： 英國、加拿大和美國。 不過，他們之間只存在細微的差別，因此都被歸類為同一個品種。
從頭到尾
金毛尋回犬的身體特徵
1.耳朵
2.面部
3.毛皮
4.體型
5.尾巴
金毛尋回犬
以下是關於金毛尋回犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
務必定期檢查他們的耳朵
在金毛尋回犬可能出現的疾病中，有一種是「中耳炎」，亦稱為耳部感染。 這通常是由過敏引起，會讓狗隻感到疼痛和瘙癢。 在更嚴重的情況下，還可能導致聽力受損。 因此，您應每星期檢查他們的耳朵是否有任何感染跡象；如果出現任何異常，應將金毛尋回犬帶到獸醫處接受檢查。 另外，亦建議您每年至少為他們安排兩次專業檢查。
另外，亦可能會罹患關節問題
就像許多其他犬種一樣，金毛尋回犬有一種被稱為「髖關節發育不良」的遺傳傾向 — 這是一種球窩關節失常疾病。 此病可能會導致疼痛和炎症，亦有可能導致狗隻在以後的生活中出現關節炎。 不過，此病是可以控制的，因此請向獸醫討論各種可行方案。 舉例來說，如果金毛尋回犬體重超標，則會導致病情加劇；因此請務必小心平衡其飲食。 在嚴重的情況下，您亦可以考慮外科手術。
注意他們身體是否有任何變化
不幸的是，金毛尋回犬也可能較易患上各種癌症，包括淋巴瘤、血管肉瘤和肥大細胞瘤。
早期發現正是關鍵；因此，您需要密切留意任何異常症狀 — 尤其是否有任何腫塊或凸起物、明顯的疼痛或呼吸困難。 在您打理金毛尋回犬毛髮時，正是個全面檢查異常跡象的好機會。 之不過，如果是內部器官受到影響，則很難發現。 因此，如果金毛尋回犬看起來面色不佳、拒絕進食或體重顯著下降，請為其安排專業檢查。 此外，亦建議您每年至少為其安排兩次獸醫，以便進行全面檢查。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為金毛尋回犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保愛犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 熱量攝取量亦需因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗會需要更多的熱量。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的金毛尋回犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的金毛尋回犬的免疫系統會在 15 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 他們的消化功能亦與成年的金毛尋回犬有所不同： 他們的消化系統尚未成熟，所以必須為其提供極易消化的蛋白質，以便能夠吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
很重要的一點，是要選擇大小、形狀和質地合適的飼料顆粒。 愛犬在這個成長階段裡需要適度能量。 大型犬種的幼犬，例如年幼的金毛尋回犬，其成長期較長而快速，特別容易出現骨骼和關節問題，包括肢體缺陷、骨骼畸形和關節損傷。 成長初期主要與骨骼發育有關，雖然這時肌肉亦開始生長。 因此，進食過多、吸收過多能量的幼犬會增加過多體重，而且成長速度也會過快。 如果我們能夠限制食物的熱量，同時確保每日餵飼適量食物，會有助於控制年幼的金毛尋回犬的成長速度，並降低這些風險。
專為促進成長的特殊配方食品，所含其他營養應高於正常水平。 雖然我們需要增加食物中的鈣含量，但大型品種的幼犬對過量攝入鈣會較為敏感。 故此，我們必須明白，除非經由獸醫處方，否則在專為成長期而配製的完整食物中添加任何成分實屬不必，甚或可能危害愛寵的健康。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，然後改為每天兩餐。 請注意：金毛尋回犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的粗粒食物；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
成年金毛尋回犬在營養方面的主要目標：
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重
葡萄糖胺，軟骨素和抗氧化劑對促進他們骨骼和關節健康甚有幫助
提供優質蛋白質和均衡的膳食纖維，有助促進高度消化能力
特別添加豐富必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B，有助維持健康美麗的皮膚和毛髮。
金毛尋回犬 在 5 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方將有助他們保持活力，而特定的營養，例如軟骨素和葡萄糖胺，將有助於促進健康的骨骼和關節。 在變老的過程中，消化能力和特殊營養需求的改變亦會出現，因此較年老的金毛尋回犬的食物應具備以下特質：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能逐漸惡化的好方法，是減少磷含量。
含有較高比例的鐵、鋅和錳微量元素，有助皮膚和毛髮保持良好狀況
提高多元不飽和脂肪酸的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程會受老化影響
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。
照顧金毛尋回犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
身為獵犬，金毛尋回犬需要大量的戶外運動，亦即是說，成犬每日最少應該要運動一小時，可以的話，兩小時以上會更好。如運動不足，他們會表現得超好動，因此，帶他們散長長的步、又或跑步，都可以讓他們釋放多餘精力。 相反，有些狗狗就很喜歡宅在家中，因而導致體重增加 — 因此，請務必讓他們動一下。 金毛尋回犬具有狩獵天性，所以最愛的活動就是撿球遊戲和游泳；為他們設計具創意的相關活動，著實不錯。
美容技巧到底有多少項要注意？ – –飼養金毛尋回犬的其中一個缺點，就是他們長長的毛髮需要耗費精神去打理； 尤其是他們最愛在泥濘的田野裡翻滾、在水坑裡打滾或暢泳 (順帶一提，他們是游泳好手)。 此外，金毛尋回犬掉毛量極大， 因此，您每星期最少要為他們梳毛兩次，而換毛季節更需要每天梳毛。 每次散步過後，您亦應為他們檢查毛髮，以確保沒有任何東西纏著他們的毛；與此同時，他們需要定期洗澡，以保持體味宜人。 另外，亦應該定期修剪指甲、檢查耳朵和刷牙。
金毛尋回犬聰明伶俐，同時渴望討好別人，因此，對於狗狗和主人來說，訓練狗狗的體驗絕對愉快。 由於他們亦非常貪吃，所以，只要零食是健康的話，您亦可以用零食作為獎勵！ 您可以考慮抽取每日食量中的粗粒食物，作為小食。 及早讓金毛尋回犬接收定期的社會化訓練和幼犬訓練課程，他們便能快速掌握當中竅門。 他們亦以超敏捷和高度服從而聞名 — 當中有為數眾多的金毛尋回犬均在參展中表現出色。 您亦可以在家與金毛尋回犬玩常規遊戲，作為訓練；這亦是與他們建立緊密關係的方法之一。
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關於金毛尋回犬
雖然金毛尋回犬確實只有一種，但亦可以細分成三個類型，這分別是： 英國、加拿大和美國。 一般來說，英國金毛尋回犬與其他相比，體型更粗壯、皮毛顏色更淺；相反，加拿大和美國金毛尋回犬極為相似，但前者的皮毛較薄。 當然，他們吠叫時的口音亦不同！
儘管獨處時，金毛尋回犬比某些品種更能適應；不過，事實上他們最喜歡與人類家人一起出去玩。 如果與他們分開太久或次數太多的話，可能會出現分離焦慮 – 就像其他任何品種一樣。 這可能會導致吠叫、嚎叫和做出破壞性行為。 總而言之，盡量不要離開您的金毛尋回犬！ 其實對於其他狗狗也是如此。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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