讓我們了解一下拉布拉多尋回犬
拉布拉多尋回犬是全世界最受歡迎的犬種之一，這完全可以理解。 他們天生活潑有趣而忠心耿耿，以其開放熱情的性格而聞名，您很快便會愛上他們，但您要受得住他們對您熱情澎湃。 他們同時亦很聰敏， 只要您花點耐心，拉布拉多犬這品種對訓練反應良好。 但您切勿忘記把那盤放在桌子邊緣的食物放好。
正式名稱： 拉布拉多尋回犬
其他名稱： 拉布拉多犬
起源： 英國
流口水的傾向4 out of 5
美容需要3 out of 5
掉毛程度5 out of 5
吠叫的傾向2 out of 5
活動力等級4 out of 5
與其他寵物和平相處的能力5 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
天氣寒冷？4 out of 5
適合住宅生活1 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|56 - 61 cm
|53 - 58 cm
|體重
|體重
|30 - 36 kg
|25 - 32 kg
|成年年齡
|15 個月至 5 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|5 至 8 歲多
|8 歲以後
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解拉布拉多犬
以下是關於這犬種的特性
拉布拉多尋回犬絕對不喜歡呆坐不動。 他們喜歡游泳和嬉戲，更喜歡有人叫他去找被扔去遠處的東西， 當然亦愛和他們最喜歡的人一起散步。拉布拉多犬確是隨時樂於參與任何活動， 包括訓練。 由於這犬種天生聰明，所以訓練他們的時間總讓人感受很大滿足感。 由於他們性情平和，活潑有趣，一經訓練後，大多數拉布拉多犬都會成為小孩的好玩伴。 拉布拉多犬很多時會被訓練成為治療犬，他們的特質使他們能成為一流的服務動物。 此外，他們的舉止態度亦是溫文有禮。
請記住，拉布拉多尋回犬最大的動力來源是： 他們的胃口。 要讓他們維持健康體重絕對不容易，可以說相比其他品種都要難。 但只要能夠確保愛犬獲得均衡、適合拉布拉多犬的飲食，有大量的運動和一個好的獸醫，您便可放心他能活得健康、滿足。
他們頗為健壯和肌肉發達，有強勁的下巴和一個大鼻子。 他們的眼睛一般是棕色或淡褐色，是多麼充滿了溫柔、智慧和忠心。 當拉布拉多尋回犬望著主人時，他對主人的感情流露清楚可見。
拉布拉多犬的毛層短而厚，沒有波浪或羽狀，底毛能發揮防風雨作用。 這品種的毛色包括黃色 (從淺奶油色到狐狸紅色)、棕色或全黑。 他們的尾巴經常像在做有氧運動地擺動，在出生時已相當厚。 拉布拉多犬的尾巴被濃密的毛完全覆蓋，看起來圓圓的，因而常被稱作「水獺尾巴」。 溫馨提示： 即使拉布拉多犬很高興見到您，請不要站在他的尾巴能觸及的地方！
拉布拉多尋回犬以天生友善而善良見稱，並且適應力強，能安於幾乎任何生活環境。 作為家犬，他們總有足夠耐性等待孩子們放學回家，然後興奮地走進花園和他們一起玩耍。 雖然拉布拉多犬聽到奇怪或響亮的聲音時會吠叫，但他們難以充當稱職的守衛犬，因為當他們培養了正確社會化習慣後，便會變得完全缺乏侵略性，對人或其他寵物都不會有惡意。
關於拉布拉多尋回犬的兩項須知
1. 拉布拉多犬一生只專注兩件事： 玩耍和食物
上述兩項排名不分先後， 但這就是訓練的目的。 網上有很多拉布拉多幼犬的訓練影片，市面上亦有眾多不錯的訓練師。 大量玩耍可以讓拉布拉多保持身材，同時不會讓他們的生活變得無聊。 相信你一定能勝任的！
2. 掌握身體狀況
拉布拉多尋回犬易於出現的健康問題，包括髖關節發育不良 (信譽良好的繁殖中心會先檢查繁殖犬是否有此狀況，再進行交配，以防止幼犬髖關節發育不良)，以及十字韌帶斷裂 (與人類相同)。 接受建議的檢測、採取均衡飲食並進行健康檢查的話，多數問題都可以及早發現。
品種的歷史
拉布拉多尋回犬無論在陸地或水中都同樣表現出色，背後的確有其原因。 聖約翰水犬的 直系後代， 加拿大紐芬蘭與拉布拉多省的首府聖約翰。當地漁民在沿海一帶的荒野中居住，這些勤勞的拉布拉多尋回犬正好幫他們從冰冷的水域中取回漁網和漁獲。 這犬種亦是漁民的良伴，在這個與世隔絕、一望無際，環境並不適宜居住的島上相依生活。
但要回答「拉布拉多犬從何而來」這問題卻非那麼簡單直接。 一般相信，我們今天所認識的品種是於 19 世紀初在英國確立的。 喜愛到處探險的貴族，以及回國的漁民，把拉布拉多犬的祖先帶回到英國。由於這犬種身體強壯，而且忠心耿耿，很快便廣受讚賞。
瑪律姆斯伯里伯爵是個有遠見的人，他注意到這犬種的特性，並正確地推斷他們很適合在莊園生活。 於是，在這位伯爵和他一些貴族朋友共同努力下，繁殖計劃得以成功，讓拉布拉多尋回犬這品種流傳至今。 拉布拉多尋回犬在水中如同在陸地上一樣舒適自如，並且一直是全球最受歡迎的犬種之一。
從頭到尾
拉布拉多尋回犬的身體特徵
1.耳朵
2.皮毛
3.毛皮
4.尾巴
5.四肢和脊椎
拉布拉多尋回犬
以下是關於拉布拉多尋回犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
拉布拉多尋回犬較容易過胖
這犬種很貪吃，即使是他們不准吃的東西他們都不會放過！ 但科學研究顯示，拉布拉多犬必需有定期鍛煉和均衡飲食，以抵消他們肥胖的傾向。 這亦有助預防關節出現問題如臀部或肘部發育不良，導致臀部畸形和關節炎，以及肘部出現狀況。 發育不良有時會使拉布拉多犬感到疼痛，活動能力下降，需要手術來解決 。 好消息是什麼？ 若能及早發現，這情況是可控制的。定期檢查可助您和您的獸醫監控病情。
雖然知道這是耳朵感染，不過醫學上其實是指中耳炎
拉布拉多尋回犬的耳朵較容易受到感染。 感染的原因雖然有時與生活作息相關，例如拉布拉多犬喜歡游泳等水上活動，即使只是踏過深深的水坑，亦會遭到感染。可是拉布拉多的耳朵之所以容易反覆受感染，其實是耳廓的關係 — 他們的耳朵有個大大的耳廓，會阻擋空氣自由流通，繼而讓水分停滯在耳道中。 若能一年檢查兩次，愛犬便可免因患上耳炎而要抵受疼痛、瘙癢、耳朵有臭味，甚至聽力受損。 但是不要過度擔心，專業的獸醫一定能及早發現任何不尋常的徵狀，然後加以治療。
這個品種的狗狗亦相當容易有韌帶斷裂的狀況
十字韌帶是包覆膝關節的肌肉， 如有斷裂狀況，當膝蓋關節來回滑動時，狗狗就會感到非常疼痛。 這是活潑狗隻最常見的矯形損傷 — 活潑狗隻像拉布拉多尋回犬一樣，有一個直上和直下的後腿結構。 幸運的是，只要每年做兩次檢查，便能輕鬆地發現問題。
獸醫亦可能會建議主人為拉布拉多進行體重管理，以作預防。 以下簡單的方法，可助你掌握一些潛在問題。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為拉布拉多尋回犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。
年幼的拉布拉多尋回犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的拉布拉多尋回犬的免疫系統會在 15 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 他們的消化功能亦與成年的拉布拉多尋回犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖，即 FOS) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
為愛犬選擇合適的食物顆粒非常重要，要確保其大小、形狀和質地都方便愛犬咬食。 愛犬在這個成長階段裡需要適度能量。 大型犬種的幼犬，例如年幼的拉布拉多尋回犬，其成長期較長而快速，特別容易出現骨骼和關節問題，包括肢體缺陷、骨骼畸形和關節損傷。 成長初期主要與骨骼發育有關，雖然這時肌肉亦開始生長。 如果我們能夠限制食物的熱量，同時確保每日餵飼適量食物，會有助於控制年幼的拉布拉多尋回犬的成長速度，並降低超重的風險。 絕育是導致犬隻超重的一個因素。
專為促進成長的特殊配方食品，所含其他營養應高於正常水平。 雖然我們需要增加食物中的鈣含量，但大型品種的幼犬如攝入過量的鈣，便會較為敏感。 故此，我們必須明白，除非經由獸醫處方，否則在專為成長期而配製的完整食物中添加任何成分實屬不必，甚或可能危害愛寵的健康。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，然後改為每天兩餐。 請注意：拉布拉多尋回犬不能餵食人類的食物或高脂肪零食，因此攝取甚麼食物對他們一生而言，至關重要。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
成年拉布拉多尋回犬在營養方面的主要目標：
透過適合的卡路里含量、增加的蛋白質水平以及 L-肉鹼來保持理想的體重，往往都需要有健康的脂肪代謝。 眾所周知，拉布拉多尋回犬極度貪吃，亦是易於增磅的代表。 請餵飼特別設計的食物顆粒，其形狀有助減緩他們的進食速度。
葡萄糖胺，軟骨素、抗氧化劑和 EPA-DHA 對促進他們骨骼和關節健康甚有幫助。
富含必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B，有助維持健康美麗的皮膚和毛，從而促進皮膚的「屏障」功能。
提供優質蛋白質和均衡的膳食纖維，有助大幅提高消化能力。
拉布拉多尋回犬在 5 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方將有助他們保持活力，而特定的營養，例如軟骨素和葡萄糖胺，將有助促進健康的骨骼和關節。 在變老的過程中，消化能力和特殊營養需求的改變亦會出現，因此較年老的拉布拉多尋回犬的食物應具備以下特質：
經過調整的適當脂肪和卡路里含量，可助寵物維持理想的體重；蛋白質含量和 L-左旋肉鹼則有助保持肌肉質量
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 與此同時，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能逐漸惡化的好方法，是減少磷含量。
多攝取含有較高比例的鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚和毛髮狀況。
提高多元不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程會受老化影響。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。 適宜的食物顆粒形狀，可減慢狗狗吞嚥食物的速度，進而協助牠們維持健康體重。
照顧拉布拉多尋回犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
拉布拉多犬是一種精力旺盛、活力充沛的狗狗，每天都要大量的活動。 拉布拉多犬如果沒有大量活動，就會變成過動犬、甚至破壞物品來釋放被壓抑的精力。 此品種的犬隻最喜歡「你丟我撿」的遊戲，因此才有尋回犬的稱號，同時亦喜愛游泳。 拉布拉多犬易於肥胖，但幸好他們本身喜歡打獵或長跑，藉此消耗能量。 正因如此，建議偏好靜態生活的人避免飼養拉布拉多犬。
拉布拉多尋回犬如果要維持皮毛健康亮麗，每週應梳毛一次，而季節性掉毛期間，更要多梳毛幾次。 只需偶爾一次洗澡，尤其是戶外活動之後，更要保持身體乾淨。 如果拉布拉多曾到過湖邊或池塘附近，那麼就必須要洗澡！ 拉布拉多犬跟所有的狗狗和人類一樣，亦需要定期刷牙，包括在家刷牙和專業洗牙。 保持牙齒乾淨衛生，對於拉布拉多的整體長期健康相當重要。 當狗狗乖乖不反抗的時候，就要趁機幫他剪指甲、檢查耳朵；指甲越常修剪越好，耳朵則要每週檢查一次。
由於拉布拉多尋回犬力氣較大，精力旺盛，因此自幼便應給予機會參與社會化活動，並讓他們參加幼犬訓練班， 他們定必樂在其中。 當年幼的拉布拉多尋回犬年齡達到 7 周 至 4 個月期間，可逐漸讓他們接觸各種不同的人、地方和處境。儘早開始訓練將有助他們成為適應力強、懂得禮貌的成年犬。 對於拉布拉多尋回犬來說，幼犬訓練班是社會化過程的一部分，亦有助身為主人的您及早識別和糾正愛寵任何不良習慣。 拉布拉多犬可以是您忠心、聰明和熱情的夥伴，只要您願意花一點耐性訓練他們，定必帶來回報，讓他成為您訓練有素、表現出色的愛寵，向您搖頭擺尾。
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關於拉布拉多尋回犬
會的。 像拉布拉多這樣的狗狗屬於雙層毛，因此一定會大量掉毛。 他們一年到尾都在掉毛，到了春天和冬天尤其明顯增多。 請保持幫狗狗刷牙的習慣，最好每週刷兩次，同時梳毛亦有助於減少掉毛，這樣每週使用吸塵器也不會太過阻塞。
像任何其他狗一樣，您的拉布拉多尋回犬並非一出生便知道所有規則。 但他們樂於學習，只要您或專業訓練員給他們上幾課紮實的課，即能引導您的拉布拉多幼犬明白您的要求。 拉布拉多犬天生想取悅人，所以一般較快能夠學懂您教他的事情。 如果您家裡有孩子，您必須從小給愛犬適當的訓練，這點跟任何其他品種一樣。
資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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