以下是關於這犬種的特性



拉布拉多尋回犬絕對不喜歡呆坐不動。 他們喜歡游泳和嬉戲，更喜歡有人叫他去找被扔去遠處的東西， 當然亦愛和他們最喜歡的人一起散步。拉布拉多犬確是隨時樂於參與任何活動， 包括訓練。 由於這犬種天生聰明，所以訓練他們的時間總讓人感受很大滿足感。 由於他們性情平和，活潑有趣，一經訓練後，大多數拉布拉多犬都會成為小孩的好玩伴。 拉布拉多犬很多時會被訓練成為治療犬，他們的特質使他們能成為一流的服務動物。 此外，他們的舉止態度亦是溫文有禮。

請記住，拉布拉多尋回犬最大的動力來源是： 他們的胃口。 要讓他們維持健康體重絕對不容易，可以說相比其他品種都要難。 但只要能夠確保愛犬獲得均衡、適合拉布拉多犬的飲食，有大量的運動和一個好的獸醫，您便可放心他能活得健康、滿足。

他們頗為健壯和肌肉發達，有強勁的下巴和一個大鼻子。 他們的眼睛一般是棕色或淡褐色，是多麼充滿了溫柔、智慧和忠心。 當拉布拉多尋回犬望著主人時，他對主人的感情流露清楚可見。

拉布拉多犬的毛層短而厚，沒有波浪或羽狀，底毛能發揮防風雨作用。 這品種的毛色包括黃色 (從淺奶油色到狐狸紅色)、棕色或全黑。 他們的尾巴經常像在做有氧運動地擺動，在出生時已相當厚。 拉布拉多犬的尾巴被濃密的毛完全覆蓋，看起來圓圓的，因而常被稱作「水獺尾巴」。 溫馨提示： 即使拉布拉多犬很高興見到您，請不要站在他的尾巴能觸及的地方！

拉布拉多尋回犬以天生友善而善良見稱，並且適應力強，能安於幾乎任何生活環境。 作為家犬，他們總有足夠耐性等待孩子們放學回家，然後興奮地走進花園和他們一起玩耍。 雖然拉布拉多犬聽到奇怪或響亮的聲音時會吠叫，但他們難以充當稱職的守衛犬，因為當他們培養了正確社會化習慣後，便會變得完全缺乏侵略性，對人或其他寵物都不會有惡意。