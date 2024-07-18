以下是關於這貓種的特性



摩天使從頭到腳都覆蓋著絲質的白色長發，而且舉止端莊，幾乎有帝王般的風範。 這實際上亦沒什麼好驚訝的，因為這些小型玩具犬歷來被奉為狗狗界中的貴族。事實上，在埃及、希臘和羅馬的古代文化中，他們似乎都受到了高度尊崇。

在羅馬時代，摩天使亦是地位與時尚的象徵；上層社會的女士們經常攜帶他們出門，將他們當作隨身首飾一樣片刻不離。 後來，他們在 19 世紀再次走紅，成為了皇室成員 (包括幾位英國女王) 的最愛。 亦即是說，他們是早期狗展節目中的常客。

時至今日，摩天使已經成為了一線明星的熱門寵物選擇。 據不全面的統計顯示，飼養過摩天使的名人包括：瑪麗蓮·夢露、珍·芳達 (Jane Fonda)、伊麗莎白·泰勒 (Elizabeth Taylor)，以及艾倫·狄珍妮 (Ellen DeGeneres) 和潔西卡·辛普森 (Jessica Simpson) 等當紅明星。

雖然體型較小，但這些勇敢的小動物非常自信，不會輕易受到驚嚇。 事實上，摩天使有時可能會有點固執，所以早期訓練課程可以在這方面起到作用。 摩天使相當聰明，學習速度極快。 他們亦是優秀的看門犬 — 至少在吠叫方面，而不是在身體力行方面。 縱使體型不足，但態度卻極有氣勢。

摩天使體格健壯，是一種健康的犬種，壽命很長。 事實上，大多數摩天使都能活到十幾歲，有的甚至更久。

考慮到他們身材嬌小，摩天使可能不太適合有嬰幼兒或孩童的家庭飼養 — 尤其是他們有時可能會有點吵鬧。 此外，他們不喜歡長時間獨處，因此最適合白天在家或能帶他們一起工作的人飼養。

但是，除此之外，他們在完美的寵物犬方面幾乎無可挑剔。 事實上，摩天使經常出現在全球最受歡迎的犬種榜單中。