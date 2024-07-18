認識摩天使
摩天使以其引人注目的皮毛、小巧的身材和超級可愛的外貌而聞名；他們的性格亦相當友好隨和。 摩天使是聞名全球的優秀伴侶犬；他們能與主人建立緊密的情感關係，並為他們的生活帶來無限樂趣。 摩天使是體型最小的玩具犬之一，最高只有 9 吋 (23 厘米) — 這是依偎在養狗人士大腿上的理想體型。 難怪從皇室成員到荷里活一線明星都非常喜歡他們。
正式名稱： 摩天使
其他名稱： Melitae 犬、羅馬女士犬，Bichon Maltese、摩天使獅子犬、摩天使㹴犬
起源： 意大利
流口水的傾向1 out of 5
美容需要4 out of 5
掉毛程度2 out of 5
吠叫的傾向5 out of 5
活動力等級1 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
天氣寒冷？1 out of 5
適合住宅生活5 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
家庭寵物？*5 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|21 - 23 cm
|18 - 23 cm
|體重
|體重
|3 - 4 kg
|3 - 4 kg
|成年年齡
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 至 22 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解摩天使
以下是關於這貓種的特性
摩天使從頭到腳都覆蓋著絲質的白色長發，而且舉止端莊，幾乎有帝王般的風範。 這實際上亦沒什麼好驚訝的，因為這些小型玩具犬歷來被奉為狗狗界中的貴族。事實上，在埃及、希臘和羅馬的古代文化中，他們似乎都受到了高度尊崇。
在羅馬時代，摩天使亦是地位與時尚的象徵；上層社會的女士們經常攜帶他們出門，將他們當作隨身首飾一樣片刻不離。 後來，他們在 19 世紀再次走紅，成為了皇室成員 (包括幾位英國女王) 的最愛。 亦即是說，他們是早期狗展節目中的常客。
時至今日，摩天使已經成為了一線明星的熱門寵物選擇。 據不全面的統計顯示，飼養過摩天使的名人包括：瑪麗蓮·夢露、珍·芳達 (Jane Fonda)、伊麗莎白·泰勒 (Elizabeth Taylor)，以及艾倫·狄珍妮 (Ellen DeGeneres) 和潔西卡·辛普森 (Jessica Simpson) 等當紅明星。
雖然體型較小，但這些勇敢的小動物非常自信，不會輕易受到驚嚇。 事實上，摩天使有時可能會有點固執，所以早期訓練課程可以在這方面起到作用。 摩天使相當聰明，學習速度極快。 他們亦是優秀的看門犬 — 至少在吠叫方面，而不是在身體力行方面。 縱使體型不足，但態度卻極有氣勢。
摩天使體格健壯，是一種健康的犬種，壽命很長。 事實上，大多數摩天使都能活到十幾歲，有的甚至更久。
考慮到他們身材嬌小，摩天使可能不太適合有嬰幼兒或孩童的家庭飼養 — 尤其是他們有時可能會有點吵鬧。 此外，他們不喜歡長時間獨處，因此最適合白天在家或能帶他們一起工作的人飼養。
但是，除此之外，他們在完美的寵物犬方面幾乎無可挑剔。 事實上，摩天使經常出現在全球最受歡迎的犬種榜單中。
有關摩天使的兩個小常識
1. 像埃及人一樣走路
很多人相信今天的摩天使的祖先是在古埃及備受尊崇的一種犬，他們有治癒疾病的神奇能力。 而且，在那個時期的文物上亦發現了類似摩天使的圖案， 甚至還有一隻模型犬被保存了下來。
2. 面對問題要及時解決
有關摩天使經常被問到的一個問題，就是如何清潔他們眼睛周圍的毛髮。 這些部位的毛髮有時可能會變色，例如如果他們出現淚腺堵塞的話 — 在這種情況下，要及時去看獸醫。 然後，您可以用濕布和溫水 (有信心的話，亦可以加一點狗狗用的洗髮水) 來清洗他們的毛髮，但一定要小心地避開眼睛。
品種的歷史
摩天使作為世界上最古老的犬種之一，已經陪伴了人類很多個世紀。 不過，雖然名字是摩天使，但人們相信這種小型犬的祖先來自意大利。 這個名字被認為來源於閃米特語中的一個詞彙，意思是「避風港」或「港口」；因為他們當時被用來捕捉港口周圍的老鼠。
在羅馬時代，摩天使犬在貴族婦女圈中相當受歡迎。 這些貴婦會將他們抱在胸前，甚至放在口袋裡。 後來，中國人對這個品種進行了改良，將這種狗狗與中國本土犬種雜交，然後將繁育出來的新犬種出口海外。
到了 16 世紀，摩天使在歐洲越來越受歡迎，並受到了皇室的青睞。 伊麗莎白一世和維多利亞女王都曾飼養過摩天使；蘇格蘭女王瑪麗亦是其中一員。
19 世紀，這個犬種的人氣仍然高企。 1888 年獲美國育犬協會正式認可，並很快成為大西洋兩岸犬展活動的常駐演員。 現今的情形亦差不多；您可能會經常看到一些摩天使在舞台上昂首闊步地爭奪「最佳表演獎」。
從頭到尾
摩天使的身體特徵
1.毛髮
2.頭部
3.體型
4.尾巴
5.毛皮
須注意的事項
以下是關於摩天使的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
不要忘了幫他們刷牙
和其他玩具犬一樣，摩天使的牙齒和牙齦也容易出問題，例如牙齦炎或牙周病 (部分或全部牙齒支撐結構炎症)。 這不但會讓摩天使感到痛苦，還可能會導致他們有進食困難和牙齒脫落等問題，甚至更嚴重的併發症，例如腎臟、肝臟和心臟病。 這些疾病通常是由牙齒上的牙菌斑和牙垢累積引發而成，所以請務必每天為他們刷牙，加以預防。 另外，除了日常清潔/檢查之外，我們還建議您定期安排獸醫為其檢查。
請務必定期做眼科檢查
摩天使易於患上一種叫「青光眼」的疾病 — 這亦是人類可能遇到的問題。 當眼內液體無法排出時，就會出現這種情況；這會導致眼壓積聚，令狗狗感到痛苦， 而且還可能導致視網膜受損。 因此，請務必定期檢查愛犬的眼睛；留意他們是否有瞇瞇眼、乾眼症或任何形式的腫脹/凸出等。 如發現任何異常情況，最好要立即諮詢您的寵物醫生。 亦建議您每年為摩天使安排兩次全面的眼科檢查。
減少心臟問題的發生
雖然摩天使是一個健康的犬種，但他們可能容易出現心臟問題。 特別是心臟左側瓣膜可能會惡化 (專業術語為「二尖瓣疾病」) — 這是一種可能影響很多小型犬的疾病。 由於這種情況通常是在心臟檢查中發現，因此建議每年進行一次心臟檢查。 雖然無法徹底治癒，但藥物治療可能有助減緩病情加劇或緩解症狀。 一般來說，良好的牙齒護理、體重控制和定期運動，都有助降低心臟病的風險。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為摩天使選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保摩天使任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持他們的泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的摩天使所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的摩天使的免疫系統會在 8 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼的摩天使的消化功能亦與成年摩天使有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 均衡的膳食纖維 (例如洋車前子) 有助促進腸蠕動，並改善大便品質。
同樣地，當您選擇 粗粒食物的大小、形式和質地時， 必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始， 或者第一顆牙，然後是恆齒。 在這個成長階段中， 能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)， 並且專為成長期而設的特別配方亦會含有 較高濃度的所有其他營養素。 建議將每日食糧分作三餐， 直到他們 6 個月大， 便可改為每天兩餐。
請注意：摩天使終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
成年摩天使在營養方面的主要目標：
採用極易消化的成分， 及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的 體重
特別添加豐富必需脂肪酸 (尤其是omega-3、EPA-DHA 和 omega-6)、琉璃苣油和生物素， 可維持健康美麗的皮膚和毛髮
含有鈣螯合劑的配方可 有助減少牙垢形成，從而支持日常口腔衛生
滿足他們挑剔的胃口。 狗糧粗粒食物應選擇超小型，而且要適合摩天使的上下顎結構，以避免在咬取時出現問題。 香氣和味道的結合，有助刺激他們挑食胃口。 維持健康的消化 系統。 含有均衡纖維的飲食配方有助促進 腸道蠕動；含有高度易消化蛋白質的飲食，亦有助改善 糞便品質。 採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重。 由於摩天使主要在室內生活，而且活動量相對較低，因此請務必嚴格遵循食品包裝上的餵食指南，以防止體重過度增加；這對於已做絕育手術的摩天使來說，尤其重要，因為絕育是導致狗狗超重的一個重要原因。 另外，超小型犬容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供可支援健康泌尿系統的飲食。
摩天使在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的飲食有助狗狗保持活力；而牛磺酸等關鍵營養素，則有利於維持良好的心臟功能。 變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此老年摩天使的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化性，有助保護身體細胞免受與變老相關的氧化壓力所帶來的負面影響。
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 減少磷含量是減緩腎功能逐漸惡化的好方法。
多攝取含有較高比例的鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚和毛髮狀況。
提高多元不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程會受老化影響。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。
照顧摩天使
美容、訓練和鍛煉的要訣
雖然摩天使活力充沛，但由於身材矮小，他們實際上比其他一些品種需要的運動量少。 只要每天帶他們散一兩次步，就足以讓其保持健康快樂了。 不過，您還需要經常和他們一起玩耍或玩各種遊戲，因為摩天使天生聰明，需要精神上的刺激。 這亦有助分散他們的注意力，從而避免可能出現的過度吠叫 —這是摩天使可能存在的一種傾向。
摩天使一身優美的絲滑秀髮代表著他們至高無上的榮耀；但在梳理工作方面，這樣的毛髮亦需要您花點功夫來打理。 建議每天溫柔地梳理一遍，以避免打結；頭頂上的毛髮亦應打成一個髮髻或剪短，以免刺碰眼睛。 每月洗澡亦不錯。 向好的方面想， 摩天使的掉毛量並不多。 您亦為他們定期修剪指甲，因為他們可能生長得很快，而耳朵亦需要經常檢查。 因為摩天使易於有牙齒問題，所以應每天為他們刷牙。
雖然摩天使可愛的性情中也有頑固的一面，但他們是一種非常聰明的小型犬。 正因如此，他們很快上手。 一致而有耐性的積極正向訓練至為關鍵；在訓練中他們很快便會有所進展。 早期的社會化訓練，亦可以幫助這種小型犬在新的環境中以及在與其他狗狗和人類打交道時，感到舒適自在。 在掌握了執行基本命令的竅門之後，摩天使往往能在競技運動中表現出眾 (例如服從性和敏捷性運動)，而且您會發現他們經常可以在其他狗狗的羨慕眼神中奪得「最佳表演獎」桂冠。
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關於摩天使
雖然這兩種犬都是不錯的寵物，但值得注意的是，雄性摩天使會表現出典型的男孩行為，例如做一些騎乘動作，而且如果附近有發情期的母犬，他們可能會試圖從您手中逃走。 此外，他們有時可能會挑釁其他雄性犬。 但雄性和雌性摩天使都非常依戀他們的人類主人，能與其建立起牢固的情感關係。
其實並沒有所謂的茶杯摩天使，他們並非一個單獨品種。 他們只是普通摩天使的較小版本。 這種狗狗通常由一些不負責任的繁殖者所出售，因為這個品種的繁育方式可能會導致一系列的健康問題。 因此，建議您向購買正常的摩天使，並一定要選擇信譽良好的繁殖者。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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