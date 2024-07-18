松鼠狗
雖然今天的松鼠狗體型小了很多，但他們最初是雪橇犬的後裔；松鼠狗天生聰明活潑, 喜歡玩耍，充滿活力。 他們以狐狸般的面孔、標誌性的微笑和華美的毛髮而聞名 — 更不用說他們那鬃毛一樣別緻的「圍脖」了 — 那條毛髮濃厚的尾巴，令他們迷人的外表更完美。 他們時刻對陌生人保持警惕，因此是非常優秀的看門犬。 小狗的身軀，大犬的靈魂，就是他們。
正式名稱： 松鼠狗
其他名稱： 博美犬、玩具絨毛犬、松鼠狗
起源： 德國
流口水的傾向1 out of 5
美容需要4 out of 5
掉毛程度4 out of 5
吠叫的傾向5 out of 5
活動力等級1 out of 5
與其他寵物和平相處的能力2 out of 5
溫暖的天氣？2 out of 5
天氣寒冷？3 out of 5
適合住宅生活4 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
家庭寵物？*3 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|18 - 30.5 cm
|18 - 30.5 cm
|體重
|體重
|0 - 3.5 kg
|0 - 3.5 kg
|成年年齡
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 至 22 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識松鼠狗
以下是關於這貓種的特性
松鼠狗的真正實力遠不是這幅小小的身軀所能體現出來的；雖然體型比他們的雪橇犬祖先小得多，但松鼠狗延續了其祖先強大的精神意志。 他們大膽、高傲、無所畏懼，對周圍的一切都有一種永不滿足的好奇心。 因此，他們是出色的看門犬。
另一方面，松鼠狗可能是一個有點吵鬧的犬種。 所以，如果您喜歡平和與安靜，或者有比較敏感的鄰居，他們可能不適合您。
除此之外，松鼠狗的性格還有很多可愛的地方。 他們聰明又細心，總是樂於與主人互動，所以有他們在身旁，絕對賞心樂事。 此外，松鼠狗的最高尺寸僅為 12 吋，因此無需太多運動；他們亦能夠好好適應大多數的家庭環境。
德國絨毛犬 (German Spitz) 家族包括薩摩耶犬、阿拉斯加雪撬犬、和挪威獵麋犬；其中松鼠狗是體型最小的成員，亦獲很多國家/地區的人稱為「玩具絨毛犬 (Toy Spitz)」。 我們今天所知道的這個品種，是在德國發展起來的；最初的培育工作可能始於 1700 年代，但其體型是在逐年的選育過程中逐漸變小的。
松鼠狗不用太多的時間，就成為了一大批知名粉絲的追捧對象。 也許最值得注意的是，維多利亞女王亦是此犬種的忠實粉絲，大大鞏固了這種狗狗的知名度 (想要了解更多有關這故事的資訊，請查看我們的品種的歷史部份)。
松鼠狗身上有一種厚顏無恥的魅力，他們當然有一種可愛的氣質，作為寵物飼養是一種真正的樂趣。 另外，如果您想知道松鼠狗有多長命，他們的壽命異常長，往往能一直持續到十幾歲。
難怪松鼠狗是最受歡迎的玩具品種之一。 他們也是世界上 20 大受歡迎狗種名單中的常客。
有關松鼠狗的兩個小常識
1. 石器時代的起源
身為德國絨毛犬的後裔，松鼠狗的血統可以追溯到石器時代。 在德國北部的土地發掘中，出土了保存完好的標本，他們被認為是該品種最古老的祖先。
2. 鐵達尼號倖存者
1912 年鐵達尼號沉沒，只有三隻狗狗倖存下來，其中有兩隻正是松鼠狗。 這兩隻幸運的動物，連同他們的主人，是有幸登上救生艇並最終獲救的幸運兒。 在同名電影的結尾畫面中，Rose 懷中抱著的就是一隻松鼠狗。
品種的歷史
追根溯源的話，松鼠狗的北歐祖先是北極地區的雪橇犬。 這些耐寒的動物通常被稱為 Wolfspitz (狼絨犬) 或 Spitz (絨毛犬)，而松鼠狗則是德國絨毛犬 (German Spitz) 的後代。
雖然以他們起源的歷史地區波美拉尼亞 (德國和波蘭北部地區) 命名其英文名字 (Pomeranian)，但我們今天所熟知的松鼠狗品種通常被認為是在 1700 年代發展出來。 他們最初是一種體型較大的狗狗，選擇性繁殖讓他們的尺寸減小了很多，同時亦引入了許多不同的毛色。
短時間內，松鼠狗就開始受歡迎——不久之後，他們甚至受到皇室青睞。 據我們所知，擁有松鼠狗的首位皇室成員是夏洛特女王——英國國王喬治三世的皇后。 她的兩隻松鼠狗曾被 Thomas Gainsborough 爵士描繪於畫作中。
後來，維多利亞女王也成為了松鼠狗的超級粉絲 — 她甚至還建立了自己的育犬場。 由於女王的影響，松鼠狗亦成為數年內在 Crufts (英國狗展) 上參展次數最多的犬種。
首屆品種俱樂部成立於 1891 年——在第一次克魯夫茨活動中——不久之後制定了品種標準。 到 1898 年，松鼠狗品種已在美國的美國養犬俱樂部註冊，並於 1900 年正式獲得認可。理所當然地，松鼠狗從那時起就一直是狗展和現代家庭中受歡迎的固定角色。
從頭到尾
松鼠狗的身體特徵
1.面部
2.體型
3.尾巴
4.皮毛
5.毛皮
松鼠狗
以下是關於松鼠狗的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
最好使用背帶 而非項圈。
像其他小型犬種一樣，松鼠狗可能容易受到一種名為「氣管塌陷」的漸行性疾病的影響 — 該疾病的特徵是氣管軟骨退化伴隨氣管粘膜惡化，從而可能導致氣道變窄。 儘管這種疾病是遺傳的，但項圈和皮帶可能會導致症狀的加劇 — 特別是當您的松鼠狗用力向前跑或當您用力向後拉時。 其表現出來的具體症狀可能包括發出嘶鳴聲、咳嗽、氣喘或呼吸困難；在嚴重情況下，可能導致昏厥。 有鑑於此，您最好為愛犬使用類似挽具的狗繩。 如果病情嚴重，可以選擇做手術。
密切留意他們的小腿，亦相當重要
松鼠狗的另一個常見問題是「髕骨脫臼」。 這在人類中被稱為「膝關節交鎖」，是指後腿的膝蓋骨突然脫離位置。 雖然他通常會自行恢復原位，但每次發生這種情況，都會對關節內壁造成損害。 這可能導致炎症，並為您的愛犬帶來很多痛苦；他們可能會出現諸如跛行或奇怪的「跳躍式」行走等行為。 為預防此疾病，建議您每年帶他們進行兩次骨科檢查，因為這種情況可能導致他們在以後的生活中長期遭受關節炎的痛苦。 確保您的松鼠狗保持理想體重是一個很好的預防措施。 在更嚴重的情況下，可以讓醫生開具止痛成份的藥，或在必要時做手術。
主人還需要注意他們的眼睛健康
松鼠狗需要引起注意的另一個方面，是他們可能容易出現視覺問題。 這可能包括白內障、眼睛乾澀和淚管問題等。 如果不及時治療，這些問題可能會影響他們的視力，因此請務必及時尋求專業建議。 如發現任何症狀，例如眼睛處發紅、有疤痕或過度流淚，或者您的愛犬開始揉眼睛，請立即聯絡您的獸醫。 這樣可以方便您及時採取適當的應對措施。 眼科檢查亦強烈建議定期進行。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為松鼠狗選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 以下建議是為健康的狗 而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的 獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。 請確保愛犬任何時間都可以 飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 炎熱的天氣， 尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分 。
年幼的松鼠狗所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的松鼠狗的免疫系統會在 8 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼松鼠狗的消化功能亦與成年松鼠狗有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 均衡的膳食纖維 (如洋車前子) 有助促進腸蠕動，並改善大便品質。
同樣地，當您選擇食物顆粒的大小、形式和硬度時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 在這個成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，然後改為每天兩餐。
成年松鼠狗在營養方面的主要目標：
採用極易消化的成分， 及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的 體重
特別添加豐富必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B， 有助維持健康美麗的皮膚和毛髮。
諸如松鼠狗這種小型犬在成年後可能容易出現便秘，因此請務必選擇合適的飲食配方，其中需要包括平衡的膳食纖維 (如車前子) 以便促進腸道運動，以及高度可消化的蛋白質來改善大便品質。
狗糧粗粒食物應選擇超小型，而且要適合松鼠狗的上下顎結構，以避免在咬取時出現問題。 這可能亦有助於刺激其挑剔的食慾。 另外，超小型犬容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供可支援健康泌尿系統的飲食。
請務必避免餵飼松鼠狗進食人吃的食物或高脂肪零食。 相反，您可以讓他們吃一點從每日正常進食份量中抽出的食物顆粒來獎勵他們，以免他們體重增加。 請務必嚴格遵守包裝上的餵食指南，尤其是對於絕育的松鼠狗 — 因為絕育是導致狗狗超重的一個重要因素。
松鼠狗在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的飲食有助狗狗保持活力；而牛磺酸等關鍵營養素，則有利於維持良好的心臟功能。 變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此老年毛孩的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些 營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受 與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響。
優質蛋白質。 儘管 很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量， 對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在 效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能 逐漸惡化的好方法，是減少 磷含量。
多攝取含有較高比例的鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚和毛髮狀況。
提高多元不飽和 脂肪酸以保持被毛的質素。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這 生理過程會受老化影響。
隨著年齡增長，狗狗的牙齒問題會 逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量， 請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度是否能配合他們的 他們的下顎。
照顧松鼠狗
美容、訓練和鍛煉的要訣
松鼠狗體型嬌小，因此其運動需求亦低於平均水平。 不過，最好經常帶他們散散步，每天兩次就最為理想；這樣一來，他們便可以在大自然之中伸展一下那四條小腿，並隨意到處嗅探。 正因松鼠狗體型小巧，請不要帶他們到狗公園，因為他們可能會意外被更大的狗狗撞倒 — 而且他們本身可能亦有向大型動物挑戰的傾向。 當在家中的院子或花園玩耍時，請盡量不要讓他們離開您的視線；因為這些迷你型、善於逃脫的狗狗只要很小的空隙，就能溜之大吉。 松鼠狗易於中年發福，因此要經常讓他們動一動 — 雖然他們最喜歡的是依偎在您的大腿上！
他們一身狐狸般的華麗皮毛是松鼠狗的典型特徵之一，但您需要定期為其提供護理，以確保狗狗保持最佳狀態。 每天輕輕梳刷一遍，有助去除死毛，同時可讓毛髮有光澤。 另外，由於松鼠狗有雙層毛髮 (即一層柔軟、濃密的底毛，以及一層較長的外層毛)，因此最好為他們每星期深入仔細打理一次。 建議每四到六星期為您的松鼠狗洗澡一次和安排專業人員為他們做美容一次。 由於松鼠狗的掉毛量可以非常多，因此這些定期的護理亦可讓您的地毯遠離毛髮的侵襲。 指甲應保持較短的長度，刷牙應至少每星期一次 (最好每天一次)；狗狗應定期接受耳朵檢查。
松鼠狗天生聰明，會在提供精神和身體刺激的定制訓練計劃中茁壯成長。 他們亦愛待在家中，與你大玩遊戲。 有些狗狗的能力還可再進一步，例如他們可以在敏捷性、服從性和凝聚力比賽等方面表現優秀；他們同時是出色的治療犬。 請謹記，松鼠狗比較愛吠叫，特別當他們對陌生人存有懷疑時。 早期的社會化訓練可以幫助解決這個問題。 如廁訓練的時間亦可能比其他狗狗更長一點；因此，請務必在整個訓練過程中付出愛心、耐性。
7/7
松鼠狗小常識
不！松鼠狗是德國絨毛犬的後裔；儘管兩者具有眾多相似的特徵，但他們是兩個截然不同的品種。 他們的主要分別是大小。 相較之下，松鼠狗通常是德國絨毛犬尺寸的一半左右。
松鼠狗警覺性高，對周圍發生的事情都非常敏感，亦喜歡隨時將感受轉達給旁邊的每一個人。 他們會對陌生人保持警惕，一旦有所懷疑，便可能吠叫。 早期的社會化訓練、幼犬訓練課程，以及通過正向訓練來讓他們接受「安靜」的命令，都有利於解決這方面的問題。
資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
點讚和分享此頁