以下是關於這貓種的特性



松鼠狗的真正實力遠不是這幅小小的身軀所能體現出來的；雖然體型比他們的雪橇犬祖先小得多，但松鼠狗延續了其祖先強大的精神意志。 他們大膽、高傲、無所畏懼，對周圍的一切都有一種永不滿足的好奇心。 因此，他們是出色的看門犬。

另一方面，松鼠狗可能是一個有點吵鬧的犬種。 所以，如果您喜歡平和與安靜，或者有比較敏感的鄰居，他們可能不適合您。

除此之外，松鼠狗的性格還有很多可愛的地方。 他們聰明又細心，總是樂於與主人互動，所以有他們在身旁，絕對賞心樂事。 此外，松鼠狗的最高尺寸僅為 12 吋，因此無需太多運動；他們亦能夠好好適應大多數的家庭環境。

德國絨毛犬 (German Spitz) 家族包括薩摩耶犬、阿拉斯加雪撬犬、和挪威獵麋犬；其中松鼠狗是體型最小的成員，亦獲很多國家/地區的人稱為「玩具絨毛犬 (Toy Spitz)」。 我們今天所知道的這個品種，是在德國發展起來的；最初的培育工作可能始於 1700 年代，但其體型是在逐年的選育過程中逐漸變小的。

松鼠狗不用太多的時間，就成為了一大批知名粉絲的追捧對象。 也許最值得注意的是，維多利亞女王亦是此犬種的忠實粉絲，大大鞏固了這種狗狗的知名度 (想要了解更多有關這故事的資訊，請查看我們的品種的歷史部份)。

松鼠狗身上有一種厚顏無恥的魅力，他們當然有一種可愛的氣質，作為寵物飼養是一種真正的樂趣。 另外，如果您想知道松鼠狗有多長命，他們的壽命異常長，往往能一直持續到十幾歲。

難怪松鼠狗是最受歡迎的玩具品種之一。 他們也是世界上 20 大受歡迎狗種名單中的常客。