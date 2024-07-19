以下是關於這犬種的特性



貴婦犬天生機智又優雅，同時屬於運動型的狗狗；這種活潑好動的狗狗分別有三種大小 – 玩具型、迷你型、標準型。

貴婦犬最初廣被歐洲獵人飼養，並利用他們捕獵溪流和湖泊中的動物；他們高度警覺，渴望取悅主人，同時喜愛執行任務。 英文名字源於德文單詞，意思是在水中飛濺；而其法文名字 caniche則是源自「cane」，意思是雌鴨；顧名思義，這些狗狗擅長跳躍和游泳。

很多人經常都誤會，貴婦犬只是一隻「造型犬」或「美容犬」；不過，他們的毛髮曾經有實際作用：毛髮較長的位置用以維持重要部位溫暖，毛髮被剪短的位置可讓他們易於在水中行動。 當然，修剪毛髮也是因為想要有引人注目的美麗外表 — 幾個世紀以來，貴婦犬一直都是時尚界的寵兒，同時是狗展中的長期參賽者競爭者、長勝君。

貴婦犬生性敏感，因此能與人類好好相處。 再加上他們有源源不絕的活力，因此給予他們足夠的關注和指令，方能讓他們快樂成長。 透過嚴格的訓練和定期鍛煉，貴婦犬絕對可成為小朋友和其他動物的乖乖伙伴。