認識貴婦犬
敏捷的步態、高貴的舉止，以及令人羨慕的毛髮...... 您可能會將貴婦犬當成狗界的超級名模；不過，這個極之古老的品種，有更多特點您需要了解。 超級聰明的貴婦犬曾經被用作獵取各種水禽，是天生的運動家，骨子裡極愛執行各種任務。 無論是玩具型、迷你型還是標準型，這些絕頂聰明的貴婦犬都易於接受訓練，而且在眾多犬類活動中亦表現出色，絕對是很好的伙伴和家庭成員。
正式名稱： 貴婦犬
其他名稱： 卡尼切 (法國)
起源： 德國
流口水的傾向1 out of 5
美容需要5 out of 5
掉毛程度1 out of 5
吠叫的傾向2 out of 5
活動力等級3 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
天氣寒冷？3 out of 5
適合住宅生活4 out of 5
能獨處嗎？*3 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|33 - 43 cm
|33 - 43 cm
|體重
|體重
|11 - 12 kg
|10 - 11 kg
|成年年齡
|12 個月至 7 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|7 至 10 歲
|10 至 16 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識貴婦犬
以下是關於這犬種的特性
貴婦犬天生機智又優雅，同時屬於運動型的狗狗；這種活潑好動的狗狗分別有三種大小 – 玩具型、迷你型、標準型。
貴婦犬最初廣被歐洲獵人飼養，並利用他們捕獵溪流和湖泊中的動物；他們高度警覺，渴望取悅主人，同時喜愛執行任務。 英文名字源於德文單詞，意思是在水中飛濺；而其法文名字 caniche則是源自「cane」，意思是雌鴨；顧名思義，這些狗狗擅長跳躍和游泳。
很多人經常都誤會，貴婦犬只是一隻「造型犬」或「美容犬」；不過，他們的毛髮曾經有實際作用：毛髮較長的位置用以維持重要部位溫暖，毛髮被剪短的位置可讓他們易於在水中行動。 當然，修剪毛髮也是因為想要有引人注目的美麗外表 — 幾個世紀以來，貴婦犬一直都是時尚界的寵兒，同時是狗展中的長期參賽者競爭者、長勝君。
貴婦犬生性敏感，因此能與人類好好相處。 再加上他們有源源不絕的活力，因此給予他們足夠的關注和指令，方能讓他們快樂成長。 透過嚴格的訓練和定期鍛煉，貴婦犬絕對可成為小朋友和其他動物的乖乖伙伴。
有關貴婦犬的兩個小常識
1. 命名起源
儘管充滿法國氣息，但其實貴婦犬首次在歐洲露面的地點卻是德國 — 他們在當地作獵鳥工具犬來飼養。 不過，似乎該品種可以追溯到更久遠的時間： 在古羅馬和埃及的文物中可以找到像是貴婦犬的祖先，當中的圖畫描繪了他們協助其主人進行各種活動的情境。
2. 他們是這樣醒來的
如果只給這些淘氣的狗狗短短睡一下，就要求他們表現醒目、聰明、好動的話，實在是不公平。 事實上，貴婦犬都很喜歡閉目養神 — 幼犬每天都會睡上大約 15 個小時，而成犬則是大約 12-13 小時。 因此，如果您經常看到他們閉上眼睛，請不要驚訝 — 這樣看起來也蠻可愛的吧！
品種的歷史
關於貴婦犬的起源，其中的說法是其祖先與日耳曼部族或北非柏柏爾犬一起從亞洲草原前往歐洲，在 8 世紀時通過摩爾人入侵而進入了歐洲。 無論如何，貴婦犬已經存在了很長的時間。
在四個世紀多前，貴婦犬先在德國被用作狩獵鳥類和運水；其貴婦犬的名字是來自德文單詞「pudel」或「pudelin」，意思是在水中飛濺。 貴婦犬容易訓練、渾身是運動天份，而且身材勻稱，旋即成為廣受人們喜愛的品種。
貴婦犬經繁殖者培育成更小的版本之後，人氣再創新高，身型分為迷你型和玩具型，以適用於各種用途。 法國人使用標準的貴婦犬進行狩獵，同時讓中型迷你品種負責狩獵松露，而玩具型的品種，則作為家中伙伴飼養。
1874 年，英格蘭的養犬俱樂部註冊了其首隻貴婦犬；美國養犬俱樂部緊隨其後，於 1886 年也註冊了。不過，該品種直至二戰之後，才在海外普及，而在 1950 年代亦達至頂峰，連續兩年成為該國的人氣幼犬。
雖然貴婦犬源自德國並遍及歐洲，但人們普遍認為貴婦犬是法國時尚的精髓，並且經常在世界各地的比賽中獲勝。
從頭到尾
貴婦犬的身體特徵
1.頭部
2.面部
3.體型
4.尾巴
5.皮毛
貴婦犬
以下是關於貴婦犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
是興奮？還是其他原因？
貴婦犬天生是運動健將，極之活躍，因此當他們忽然瘋了似的暴衝起來，也不足為奇 — 這種行為通常是不停轉圈； 不過，如果跑步看起來是緊張多於興奮，他們有可能是癲癇發作。 癲癇發作的潛在原因極多，所以一旦發現任何異常情況，請立即帶他們去看獸醫，有助你及早發現任何問題。
留意髖關節發育不良的跡象
像很多品種一樣，貴婦犬可能患有名為髖關節發育不良的遺傳性疾病；這種疾病是由於髖關節畸形而導致股骨部分滑出髖關節窩。 潛在的跡象包括：減少運動、出現「兔子跳」步態和/或不願跑步、跳躍或爬樓梯。
如果置諸不理，髖關節發育不良會發展成關節炎，最終導致瘸腿。 好消息是，定期進行 X 光檢查和到獸醫處檢查，可以率先保護您的狗狗，並確保他們得到最適當的治療。
注意眼睛問題
另一個經常在貴婦犬中觀察到的情況，就是 PRA 漸進性視網膜退化症；這種症狀尤其會在迷你型和玩具型貴婦犬身上發生。 PRA 包括一系列可導致視網膜逐漸惡化的眼部疾病。 PRA 的早期病徵為夜盲症，有時會持續到白天。 請務必向您的獸醫查詢並進行 PRA Optigen DNA 測試，有助您掌握任何潛在問題。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為迷你貴婦犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。
請確保愛犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。
以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
迷你貴婦犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 迷你貴婦犬的免疫系統會在 10 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 他們的消化功能亦與成年的迷你貴婦犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
同樣地，當您選擇食物顆粒的大小、形式和硬度時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 在這個快速的成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
迷你貴婦犬在營養方面的主要目標：
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重
特別添加豐富必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B，可維持健康美麗的皮膚和毛髮。
處於成年期的小型犬傾向有口腔和牙齒疾病，更確切地說，他們傾向積累牙菌斑和牙垢。 迷你貴婦犬的牙齒和下巴需要大費周張地保護 — 粗粒食物的形狀和質地都有助減緩牙菌斑的形成，而含有鈣螯合劑的配方亦有助於減少牙垢，從而幫助狗狗的日常口腔衛生。 小型犬出名挑食， 而獨家配方和調味料以及具有特殊質地的粗粒食物，可有助刺激狗狗的食慾。 另外，小型犬容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供可支援健康泌尿系統的飲食。
對於活動範圍主要在室內的迷你貴婦犬來說，易消化的蛋白質、適當的纖維含量，再加上極優質的碳水化合物來源，可減少糞便的氣味和數量。 由於室內生活形態活動量較少，因此針對較低活動量的調整卡路里含量以及有助促進脂肪代謝的左旋肉鹼飲食，有助於保持理想體重。 請務必避免餵飼迷你貴婦犬進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵狗狗的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的粗粒食物；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
迷你貴婦犬在 7 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方有助維持狗狗的活力，而適當的磷含量亦可以支援其腎臟系統。 變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此較老的迷你貴婦犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化性，有助保護身體細胞免受與變老相關的氧化壓力所帶來的負面影響。
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 與此同時，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能逐漸惡化的好方法，是減少磷含量。
多攝取含有較高比例的鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚和毛髮狀況。
提高多元不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程會受老化影響。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。 適宜的食物顆粒形狀，可減慢狗狗吞嚥食物的速度，進而協助牠們維持健康體重。
照顧貴婦犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
在訓練之中，貴婦犬成績可說是名列前茅。 他們機智敏銳、是天生的運動家，同時有強烈取悅對方的慾望，因此貴婦犬學習速度極快，同時喜歡執行任務。
此外，早期訓練和社交活動有助他們消耗過多的精力，同時抑制他們的佔有欲傾向。 由於他們反應極其靈敏，因此為他們提供獎勵訓練和/或深愛的玩具，絕對是有效的教學方法。 貴婦犬愛待在人類身邊，亦需要進行大量的運動。 如果長時間讓他們獨處，可能會做出破壞性行為。 總而言之，貴婦犬多動、多健康！
貴婦犬是一種不掉毛的品種，其毛髮既濃密又捲曲，甚至會呈鐵絲狀；主人可按自己的風格為他們試試新造型。 不過，想要飼養貴婦犬的話，您必須了解貴婦犬的美容費並不便宜，因為通常相關的美容程序都需要讓坊間的專業人士處理。 而且貴婦犬每三至六星期就需要修剪毛髮，可見費用可觀。 某些主人會選擇更容易維持儀容的短髮夾，不過主人仍然需要定期梳理，以免毛髮變得亂七八糟。
總結來說，由於貴婦犬的毛髮幾乎都不會脫落，所以對於過敏症患者來說，是個不錯的選擇！
貴婦犬天生敏捷好動，渾身充滿爆發力。 因此，他們應該要定期做適度的運動，以確保身體健康。 建議貴婦犬應每日有一至三個小時的鍛煉。 多做運動，對他們好處多多；因此，長距離散步、慢跑、追獵和游泳都是非常適合狗狗放電的幾種運動。
7/7
關於貴婦犬
貴婦犬的吠叫聲尚算「溫和」，而且他們也絕不會無緣無故地吠叫起來。 吠叫原因可能是：獨留太久、有途人經過、興奮等等。所幸的是，這個品種如盡早接受一致的訓練，就可將吠叫聲減少最低。
會的。 雖然他們在白天又好動又獨立，而這正是主人欣賞貴婦犬的原因之一；不過，貴婦犬亦有另一面 — 通常到了晚上，他們就想要與他們的主人好好依偎在一起。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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