認識八哥犬
八哥犬是人氣高企的玩具犬；他們那略為滑稽的「水桶」外表，為大家的生活增添樂趣。 由於外表如此獨特，他們一直都是狗展的焦點；其性格相當活潑可愛。 他們的毛髮易於打理，運動需求亦相對較低，而且吠叫傾向也不高。 八哥犬甚至還有自己的拉丁格言「Multum in Parvo」，意思是： 「人小志氣高」。
正式名稱： 八哥犬
其他名稱： 八哥、哈巴狗
起源： 中國
流口水的傾向1 out of 5
美容需要2 out of 5
掉毛程度4 out of 5
吠叫的傾向1 out of 5
活動力等級1 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
溫暖的天氣？1 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住宅生活5 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|25.5 - 33 cm
|25.5 - 33 cm
|體重
|體重
|6.3 - 8.1 kg
|6.3 - 8.1 kg
|成年年齡
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 至 20 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識八哥犬
以下是關於這犬種的特性
八哥犬可愛、古怪、有個性，看起來幾乎就像現實生活中的「尤達寶寶」。 這種以性情平和、溫順而聞名的狗狗極受歡迎，在養狗家庭中尤其如此。 八哥犬亦有頑皮的一面，但經過訓練之後，絕對可以和小朋友及其他寵物相處融洽；八哥犬亦是一種非常聰明的小型犬。
他們還有一個優勢 — 其護理成本非常低。 那身短而光滑的毛髮非常容易打理，而且他們需要的運動量亦不多。 八哥犬也是一個相當安靜的品種，吠叫傾向不高。
仰鼻犬在中國一直相當流行，而八哥犬最初是在中國被培育出來的，備受寵愛將近 2000 年。 他們在 16 世紀被帶到歐洲；從那時起，他們的人氣逐漸擴散到了世界各地，並且彌久不衰。
八哥犬身為玩具犬，其獨特之處在於 — 他們是唯一一種與英國獒犬有著共同祖先的玩具犬。 從這兩種犬極其相似的褶皺皮膚來看，這種說法真的不是空穴來風。
八哥犬體型小巧結實，皮毛柔軟光滑，顏色多樣化 — 從銀色和杏色到黃褐色和黑色都有。 他們亦有一張特別富有表現力的臉。 「桶形」身材亦是其典型標誌之一，獨特的捲曲尾巴是整體輪廓的完美點綴。
要注意的一點，是其矮胖身材和「愛躺平」的傾向，會令八哥犬更易發胖。 但亦不必擔心；只要有正確的飲食和足夠的運動，您的八哥犬想要保持身型也並不困難。 另外，八哥犬壽命很長，平均能活 12 到 15 歲。
八哥犬在電影和電視中亦相當受歡迎，經常在螢幕上亮相。 或許讓他們最引人注目的是，他們在《黑超特警組》系列電影中的表現 — 劇中 Frank 一角是由一隻八哥犬演出。 而且，在電視劇《城市大贏家》中，主角 Carter 的八哥犬 Rags 也經常搶盡風頭 — 除此之外，在電視劇《白宮群英》中，亦有一隻名為 Bess 的八哥犬亮相。 大明星非八哥犬莫屬！
有關八哥犬的兩個小常識
1. 注意他們打噴嚏
八哥犬過度興奮時，可能會出現所謂的「犬貓逆向性噴嚏症」；這會導致他們氣喘和噴鼻息。 不過，這通常不會造成傷害；您可以幫他們按摩喉嚨、用撫慰的話語讓他們平靜下來，有助縮短發作的時間。
2. 法國淵源
拿破崙的妻子 Joséphine Bonaparte 也是八哥犬的粉絲；她自己養了一條名叫「Fortune」的狗狗。 更重要的是，當她被關押在巴黎時，她曾將情報藏在愛犬的項圈內成功帶出去。 有關八哥犬歷史的更多事實，請見下文…
品種的歷史
八哥犬是人類最古老的犬種之一；據信其歷史可以追溯到至少 2000 年前，甚至可能更早。 他們還擁有顯赫的犬族血統。 1860 年，隨著北京故宮被攻陷，英國的八哥犬數量進一步增加。
英國人在返程時帶上了一些他們在當地發現並劫掠的狗狗。 這種狗狗後來在美國亦名聲大噪；1885 年，八哥犬獲美國育犬協會正式認可。近年來，八哥犬的人氣越來越高，目前已成為最令人嚮往的玩具犬之一。
從頭到尾
八哥犬的身體特徵
1.頭部
2.嘴管
3.體型
4.毛皮
5.尾巴
須注意的事項
以下是關於八哥犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
西施犬傾向有呼吸系統問題
八哥犬是所謂的「短頭顱」品種；意思是由於頭部、嘴管和喉嚨的特殊形狀，他們很容易出現呼吸困難。 其他短頭顱犬包括法國和英國鬥牛犬、北京犬和波士頓爹利犬。 像八哥犬這種短頭顱犬種的呼吸道往往特別窄。 即是說，八哥犬可能不太適應炎熱的天氣，且容易中暑，所以應根據節令適當地調整其外出時間。 如前所述，預防勝於治療；請務必從負責任的繁殖者購買狗狗，因為他們會盡可能培育最健康的狗狗。
眼睛問題可能是另一個值得關注的領域
八哥犬那雙大大的圓眼睛是他們最惹人喜愛的特徵之一。 但他們亦相當容易出現一些潛在問題。 當中包括常見於短頭顱犬的一些疾病，例如白內障、角膜潰瘍、眼瞼/睫毛疾病，以及所謂的色素性角膜病變。 早期發現通常有助避免問題加劇；因此請務悌定期檢查他們的眼睛，便能及時發現任何預兆。 為八哥犬整理儀容時，正是個不錯的機會。 此外，為了「長治久安」，您可以定期到獸醫處讓狗狗接受眼科檢查。
最好將繁殖工作留給專業人士
有一個鮮為人知的問題可能會影響八哥犬 (僅針對雌性)，那就是難產。 顧名思義，這是一種分娩困難的情況，即八哥犬通常要靠剖腹產來確保安全分娩。 因為這會為您的愛犬帶來危險，強烈建議您為八哥犬做絕育手術。 無論如何，最好將育種工作留給行內的專業人士，以確保母犬和幼犬的安全。 負責任的繁殖員還會篩選各種遺傳情況，有選擇地進行培育，以確保狗狗的身體特徵不會變得過於誇張。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為八哥犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保狗隻任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持他們的泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的八哥犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的八哥犬的免疫系統會在 10 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼八哥犬的消化功能亦與成年八哥犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖，即 FOS) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
八哥犬的「短鼻面」特徵會左右您選擇粗粒食物的大小和形狀，以便讓他們更易於拾取並咀嚼食物。 在這個快速的成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
請注意：柴犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
成年八哥犬在營養方面的主要目標：
以富含必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B 來支援皮膚屏障，這有助維持健康美麗的皮膚和毛。
以調整蛋白質和 抗氧化劑含量來保持肌肉張力
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重。
處於成年期的小型犬傾向有口腔和牙齒疾病，更確切地說，他們傾向積累牙菌斑和牙垢。 八哥犬的牙齒和下巴需要大費周張地保護 — 含有鈣螯合劑的配方可有助減少牙垢形成，從而保持日常口腔衛生。 狗狗粗粒食物的形狀和大小的設計，應以短頭顱犬可以容易咬取為主要目標，而食物質地應能夠鼓勵他們在吞嚥前仔細咀嚼。 小型犬出名挑食， 而獨家配方和調味料以及具有特殊質地的粗粒食物，可有助刺激狗狗的食慾。 另外，小型犬容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供可支援健康泌尿系統的飲食。 對於活動範圍主要在室內的八哥犬來說，易消化的蛋白質、適當的纖維含量，再加上極優質的碳水化合物來源，可減少糞便的氣味和數量。 由於室內生活形態活動量較少，因此針對較低活動量的調整卡路里含量以及有助促進健康脂肪代謝的左旋肉鹼飲食，有助於保持理想體重。 請注意：除了室內生活方式這個原因，絕育亦是狗狗超重的另一個因素。
八哥犬在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象， 富含抗氧化劑的配方有助維持狗狗的活力，而適當的磷含量亦可以支援其腎臟系統。 老化還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此較老的八哥犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化性，有助保護身體細胞免受與變老相關的氧化壓力所帶來的負面影響。
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量， 對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在 使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩 腎功能逐漸惡化的好方法， 是減少磷含量
含有較高比例的 鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚 和毛髮狀況
提高多元 不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 的攝取量， 會有助維持愛犬毛髮品質。 狗狗通常會製造這些脂肪酸，但老化 卻會影響這種生理過程
隨著年齡增長，狗狗的牙齒問題會 逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量， 請檢查他們所吃的顆粒食物的大小、形狀和質地是否能配合 他們的下顎。
照顧八哥犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
由於八哥犬最喜歡在梳化上和主人黏在一起，而且相當貪吃，所以每天都做運動相當重要！ 每天最多一個小時的運動，就經已足夠；您可以帶他們去遛狗公園，亦可以陪他們在院子裡玩遊戲 — 他們都會非常開心！
不過，請注意：八哥犬不太適合跑步，因為這可能導致他們呼吸急促。 此外，天氣炎熱時，外出散步時間最好安排在早上或傍晚，以避開中午的烈日。 由於八哥犬通常不會游泳，所以也盡量不要讓他們靠近戶外水源。
飼養八哥犬好處多多 — 其中一個就是不太需要打理毛髮。 他們甚至幾乎可以親自打理好一身短而光滑的毛髮！ 在毛髮護理方面，您只需要每星期用中毛標準刷或梳理手套，為他們輕輕梳理一次就足夠了。 除非八哥犬在泥裡翻滾，否則他們根本不需要洗澡。 溫馨提示： 八哥犬在換毛季節的掉毛量會增多，因此您需要適當增加梳理頻率，以去除任何死毛。 指甲應定期剪短，此外，還應檢查耳朵和眼睛是否有任何異常。 最後，請一定要經常刷牙，應亦定期安排牙科檢查。
雖然八哥犬確實是完美的伴侶犬，但這種小型犬有時也會有點固執 — 尤其是在接受如廁訓練時。 因此，早期的幼犬訓練課程能夠為您的八哥犬帶來莫大幫助。 他們天性聰明，一旦掌握竅門，就能進步神速。 早期的社會化訓練課程，亦可為他們帶來莫大益處。 最好運用有獎勵的訓練和正向訓練 — 因為八哥犬天性敏感，喜歡鼓勵和表揚。 經過訓練的八哥犬，可在服從性比賽等活動中表現出色。
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關於八哥犬
不大需要；在您能夠選擇的所有犬種中，八哥犬可能是飼養難度最低的一種。 除了個性隨和之外，他們那身短毛髮亦相當容易打理。 此外，由於體型小巧，八哥犬的能量水平並不高，因此不需要大量的活動時間。
沒錯！八哥犬是養狗家庭的不錯選擇，因為他們既活潑又熱情。 像任何狗狗一樣，訓練也是必不可少；可能的話，應該讓家裡的小朋友也參與這個過程。 此外，由於嘴管特殊，這個犬種通常都不會咬傷人。 正因如此，八哥犬很適合一家大細飼養。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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