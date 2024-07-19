以下是關於這犬種的特性



八哥犬可愛、古怪、有個性，看起來幾乎就像現實生活中的「尤達寶寶」。 這種以性情平和、溫順而聞名的狗狗極受歡迎，在養狗家庭中尤其如此。 八哥犬亦有頑皮的一面，但經過訓練之後，絕對可以和小朋友及其他寵物相處融洽；八哥犬亦是一種非常聰明的小型犬。

他們還有一個優勢 — 其護理成本非常低。 那身短而光滑的毛髮非常容易打理，而且他們需要的運動量亦不多。 八哥犬也是一個相當安靜的品種，吠叫傾向不高。

仰鼻犬在中國一直相當流行，而八哥犬最初是在中國被培育出來的，備受寵愛將近 2000 年。 他們在 16 世紀被帶到歐洲；從那時起，他們的人氣逐漸擴散到了世界各地，並且彌久不衰。

八哥犬身為玩具犬，其獨特之處在於 — 他們是唯一一種與英國獒犬有著共同祖先的玩具犬。 從這兩種犬極其相似的褶皺皮膚來看，這種說法真的不是空穴來風。

八哥犬體型小巧結實，皮毛柔軟光滑，顏色多樣化 — 從銀色和杏色到黃褐色和黑色都有。 他們亦有一張特別富有表現力的臉。 「桶形」身材亦是其典型標誌之一，獨特的捲曲尾巴是整體輪廓的完美點綴。

要注意的一點，是其矮胖身材和「愛躺平」的傾向，會令八哥犬更易發胖。 但亦不必擔心；只要有正確的飲食和足夠的運動，您的八哥犬想要保持身型也並不困難。 另外，八哥犬壽命很長，平均能活 12 到 15 歲。

八哥犬在電影和電視中亦相當受歡迎，經常在螢幕上亮相。 或許讓他們最引人注目的是，他們在《黑超特警組》系列電影中的表現 — 劇中 Frank 一角是由一隻八哥犬演出。 而且，在電視劇《城市大贏家》中，主角 Carter 的八哥犬 Rags 也經常搶盡風頭 — 除此之外，在電視劇《白宮群英》中，亦有一隻名為 Bess 的八哥犬亮相。 大明星非八哥犬莫屬！