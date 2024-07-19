認識柴犬
柴犬在家鄉日本最早被培育作為獵犬，現在獲視為「天然紀念物」。 柴犬聰明獨立、行動迅速，有時人們更會將他與貓咪比較 — 這一切都要歸功於其自信、「你更需要我」的行為舉止。 不過，及早訓練和社會化，柴犬就可以成為家中忠心耿耿的一員。
正式名稱： 柴犬
其他名稱： 柴犬
起源： 日本
流口水的傾向1 out of 5
美容需要2 out of 5
掉毛程度4 out of 5
吠叫的傾向1 out of 5
活動力等級1 out of 5
與其他寵物和平相處的能力2 out of 5
溫暖的天氣？4 out of 5
天氣寒冷？5 out of 5
適合住宅生活5 out of 5
能獨處嗎？*3 out of 5
家庭寵物？*3 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|35.5 - 40.5 cm
|33 - 38 cm
|體重
|體重
|10.5 - 11.5 kg
|7.5 - 8.5 kg
|成年年齡
|12 個月至 7 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|7 至 10 歲
|10 至 20 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解柴犬
以下是關於這犬種的特性
直到上個世紀中葉才引進西方，柴犬迅速成為大家所喜愛的伙伴。 由於柴犬敏捷靈活、有著尖尖的三角耳且警覺性高，因此經常被誤認為是狐狸；另外，其眼神穩定、平靜，透露出自信神彩。
柴犬在家鄉日本曾用來在山區驅趕獵物；這種狗狗身材嬌小、比例勻稱，能適應各種地形，同時亦很享受室內生活。 儘管如此，他們仍需要在戶外盡情暢玩，而由於他們有著強烈的狩獵本能，因此務必要使用牽繩。 這些善於逃脫的狗狗在大多數情況下都能夠找到出路 — 他們逃跑真有一套！
柴犬會以各種行為表達自己，包括有趣的行為，包括猶如約德爾唱腔的叫聲。 重點： 只要有柴犬在，很少會感到無聊。
他們天生意志堅強又聰明，因此及早訓練和社會化，便可成功飼養這種充滿自信的狗狗。 柴犬具有保護地盤的天性，很快就會霸佔東西、甚至人， 所以您應從小教導他們分享。 有了正確的訓練，柴犬長大後就會相當忠心，同時能夠保護人類家人。
關於柴犬的兩個小常識
1. 並非捲土重來
雖然直至 1920 年代才正式命名為「柴犬」，但對於西方世界來說，此犬種仍然相對較新 — 不過，柴犬絕非新品種。 這個珍貴品種已經存在了 9000 多年， 而事實上，公元前 300 年的早期日本繪畫中已經發現了類似柴犬的描繪。
2. 從滅絕邊緣獲救
原產於日本的柴犬最初有三類，分別為： 山陰柴犬、美濃柴犬和信州柴犬。 不幸的是，由於殘酷的二戰爆發之後又出現了犬瘟熱，因而幾乎滅絕了這三個品種，讓他們無法以純種繁衍。 值得慶幸的是，人們開始讓倖存下來的三種犬種進行雜交配種，從而拯救柴犬 — 最後我們獲得了現時為人所知及寵愛的柴犬。
品種的歷史
DNA 檢測證實，早在公元前 7000 年柴犬就已存在日本；他是六種日本本土狐狸犬中最古老的犬種。 最初由獵人用來驅趕獵物，有人認為「柴犬」這個名字是日語中「灌木」的意思，指的是他們狩獵所在的灌木叢。 另一種理論認為，柴犬這個名字來自灌木葉的顏色，跟這種狗的毛色很像。 第三種說法認為，「Shiba」是現已過時的方言，意思是「小」。 事實上，「Inu」就是日語中的狗這個字。 無論如何，這個名字直到 1920 年代才在日本獲得正式認可。
由於有了愛狗人士和 NIPPO (日本犬保存會) 發起的活動，柴犬於 1937 年獲指定為「天然紀念物」。在 18 世紀中期，日本開始進口其他犬種，將新犬種與柴犬等本土犬種雜交，進而稀釋了本土犬的血統。
第二次世界大戰和戰後犬瘟熱爆發使得這個犬種近乎絕種。 不久之後，發起了將倖存的柴犬血統雜交育種的計劃，後續成了今天我們所認識的柴犬。
柴犬於 1954 年首次登陸美國，是由一個美國軍人家庭帶進去；然而，一般普遍認為 1979 年第一隻在美國誕生的新生柴犬，才是該品種在美國出現之日。 縱然如此，柴犬直到 1992 年才獲得 AKC 和 UKC 的全面認可。在此過程中，「inu」這個字被刪除，這個品種的名稱亦正式變成「Shiba」(柴犬)。
從頭到尾
柴犬的身體特徵
1.衛毛
2.底毛
3.面部
4.耳朵
5.尾巴
柴犬
以下是關於柴犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
敏感並非人類專屬
柴犬也會有敏感的情況，主要分為三類： 食物過敏、接觸過敏和吸入過敏。 務必留意後者的跡象，包括瘙癢、泛紅和/或掉毛。 如發現上述任何跡象，最好盡快帶狗狗去看獸醫，以便接受合適的治療。
選擇合格的繁殖者，才能確保狗狗的髖關節健康
柴犬常罹患髖關節發育不良，這是一種遺傳性的骨骼疾病，可導致後腿明顯疼痛和/或跛行。 由於髖關節發育不良是遺傳性疾病，請務必選擇信譽良好的繁殖者，才能提出幼犬父母的必要健康證明。 帶柴犬定期檢查時加入身體檢查項目，以及照 X 光都能提供確切的診斷，讓獸醫能夠設計療程。
小型犬可能出現膝蓋骨問題
膝關節韌帶異位這種健康狀況是指髕骨 (或稱膝蓋骨) 滑入和滑出原位，這是造成不適和跛足的常見原因，特別是在小型犬身上。 務必留意柴犬帶著受影響的肢體走幾步的「拖行」動作，有時會將腳晃出，然後又恢復使用。 獸醫可診斷出膝關節韌帶異位並建議最好的治療方式，協助柴犬保持良好狀態。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為柴犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。
請確保柴犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持他們的泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。
以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食
年幼的柴犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼柴犬的免疫系統會在 10 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 小柴犬的消化功能亦與成年柴犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。 請注意：拉布拉多尋回犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
同樣地，當您選擇粗粒食物的大小、形式和質地時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 要維持柴犬有健康的皮膚和毛髮，必須讓他們吸收以下的營養素，例如 omega 3 脂肪酸 (EPA-DHA) 和琉璃苣油。 在這個快速的成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
請注意：柴犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
成年柴犬在營養方面的主要目標：
富含必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B，有助維持健康美麗的皮膚和毛
由於極易消化的蛋白質和低聚果糖有助平衡腸道菌群，因而能夠支援消化系統健康，從而達到良好的糞便品質。
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重。 超重會影響柴犬的健康， 因此必須要維持適當的均衡飲食，保持健康。
處於成年期的小型犬傾向有口腔和牙齒疾病，更確切地說，他們傾向積累牙菌斑和牙垢。 柴犬的牙齒和下巴需要大費周張地保護 — 含有鈣螯合劑的配方可有助減少牙垢形成，從而保持日常口腔衛生。 小型犬出名挑食， 而獨家配方和調味料以及具有特殊質地的粗粒食物，可有助刺激狗狗的食慾。 另外，小型犬容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供可支援健康泌尿系統的飲食。
對於活動範圍主要在室內的柴犬來說，易消化的蛋白質、適當的纖維含量，再加上極優質的碳水化合物來源，可減少糞便的氣味和數量。 由於室內生活形態活動量較少，因此針對較低活動量的調整卡路里含量以及有助促進脂肪代謝的左旋肉鹼飲食，有助於保持理想體重。 除了室內生活方式這個原因，絕育亦是狗狗超重的另一個因素。
柴犬在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方有助維持狗狗的活力，而適當的磷含量亦可以支援其腎臟系統。 老化還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此較老的柴犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 與此同時，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能逐漸惡化的好方法，是減少磷含量。
多攝取含有較高比例的鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚和毛髮狀況。
提高多元不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程會受老化影響。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。 適宜的食物顆粒形狀，可減慢狗狗吞嚥食物的速度，進而協助牠們維持健康體重。
照顧您的柴犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
柴犬天生活躍，相當調皮，因此需要定期讓他們有大量的活動。 務必帶柴犬出去好好散步或慢跑 (一定要使用牽繩)，或讓他們每天在安全的圍欄內自由奔跑。 只要與主人在一起，柴犬在任何戶外環境中都很自在，無論是森林還是繁忙的購物區。 他們活動量越大，在家就更放鬆、更乖巧。
他們美麗時尚的短毛保養起來並不便宜，尤其是冬天時，大約相當於一部好一點的真空吸塵器的價格。 柴犬不分性別都很會掉毛。
一年中大部分時間都會看到少許掉毛，不過還算容易整理，定期梳毛就能除去多餘死毛。 好消息是，柴犬的育種規定禁止修毛。 即是說，柴犬每年會有兩次季節性掉毛。
與許多狗狗一樣，柴犬亦不喜歡剪指甲。 如果有需要帶狗狗到專業美容店，修甲可能就是其中一項。 有一個策略能讓這個過程盡可能順利，那就是從小開始操弄他們的爪子。 這樣一來，他們就會習慣讓人處理！
請選擇適合的粗粒食物來鼓勵咀嚼，同時在家為他們刷牙，藉此維護柴犬的牙齒衛生。
再次強調： 越早開始訓練越好。
柴犬相當聰明，很清楚自己的喜惡，而且往往討厭陌生人，因此應及早開始利用獎勵和玩具為主的方式，讓他們接受訓練和社會化。
請記住以下重點： 當柴犬解開牽繩時，他們會「一支箭」似的跑開。 務必使用牽繩繫住柴犬；如果沒有出門散步，請讓他待在安全的圍欄內或家中。
如果可以及早接受訓練和社會化，柴犬會是很好且情感豐富的伙伴，所以努力的話，肯定會有回報！
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關於柴犬
由於柴犬獨立、聰明、意志堅強，因此他們並非最容易訓練的品種。 不過，如果從小就可以讓他們接受良好的訓練和進行社交，他們絕對可以成為最快樂、最忠實的伙伴。 強烈建議為這個品種提供獎勵訓練。
由於柴犬並非「超黏人」的人狗狗，因此獨留家中並無問題；不過，請確保他們每日都有足夠的運動，以彌補留在家中的靜態時間。 如果您的柴犬對於長期留在家中並無充足活動而感到不滿，他們沉悶起上來便會開始亂咬家中的任何物件。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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