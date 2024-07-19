以下是關於這犬種的特性



直到上個世紀中葉才引進西方，柴犬迅速成為大家所喜愛的伙伴。 由於柴犬敏捷靈活、有著尖尖的三角耳且警覺性高，因此經常被誤認為是狐狸；另外，其眼神穩定、平靜，透露出自信神彩。

柴犬在家鄉日本曾用來在山區驅趕獵物；這種狗狗身材嬌小、比例勻稱，能適應各種地形，同時亦很享受室內生活。 儘管如此，他們仍需要在戶外盡情暢玩，而由於他們有著強烈的狩獵本能，因此務必要使用牽繩。 這些善於逃脫的狗狗在大多數情況下都能夠找到出路 — 他們逃跑真有一套！

柴犬會以各種行為表達自己，包括有趣的行為，包括猶如約德爾唱腔的叫聲。 重點： 只要有柴犬在，很少會感到無聊。

他們天生意志堅強又聰明，因此及早訓練和社會化，便可成功飼養這種充滿自信的狗狗。 柴犬具有保護地盤的天性，很快就會霸佔東西、甚至人， 所以您應從小教導他們分享。 有了正確的訓練，柴犬長大後就會相當忠心，同時能夠保護人類家人。