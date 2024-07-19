以下是關於這犬種的特性



有著如此獨特的家族血統，西施犬無疑是一種充滿了異國情調的狗狗。 西施犬起源於中國的皇宮，並且在之後的幾百年內只於皇家宮廷生活過，因此大眾都認為他們是一種神聖的狗狗。 正因如此，人們在提到這個犬種時，往往會產生一種崇敬之情。

當然，這個活潑的犬種的確有其特殊的魅力。 西施犬天生忠誠、友善、溫和，同時亦相當聰明。 而他們那獅子般華麗的外表，就是另一個令人留下深刻印象的原因。

西施犬以其柔順的長毛髮聞名，因此他們亦的確需要大量的梳理工作。 但這正正就是這個犬種所帶來的樂趣之一部分。 另外，與其他狗狗相比，他們需要的運動量較少，因此在其他方面的維護成本亦較低。 西施犬的最高體重大約為 8 公斤 (17.5 磅)；這種小巧的身型，極之適合大多數的家庭飼養。

他們確實有自己的一套想法，所以一開始訓練西施犬時可能會面臨一點挑戰。 但在這個過程中，只要付出溫柔的指導和持續的鼓勵，他們就會成長為彬彬有禮的成年犬。 西施犬的壽命亦相當長，最高年齡可達 20 歲。

考慮到這一切，亦難怪他們在名人圈子裡備受追捧。 眾多知名人士都有養西施犬，當中包括 Mariah Carey、Beyoncé、Colin Farrell、比爾蓋茨，甚至是英女王伊麗莎白二世。 總而言之，這是非常有益的小狗品種—而且確實適合皇室。