認識西施犬
西施犬在漢語普通話中的名字叫「獅子狗」 — 這簡直再貼切不過了。 由於他們的鬃毛華麗、而其餘各處的毛髮亦長而閃亮，因此有一種自豪、近乎帝王般的氣質；這可能與其作為中國皇帝之寵物的起源有關。 不過，他們的皇家氣質僅限於此。 西施犬作為伴侶犬，自然有一種溫和的家養寵物性情，對於人類主人有著強烈的依戀。 換句話說，他們真正需要的不是宮殿，而是一個溫馨的家。
正式名稱： 西施犬
其他名稱： Shittsu、西藏獅子狗、中國獅子狗、Chrysanthemum
起源： 西藏/中國
流口水的傾向1 out of 5
美容需要4 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫的傾向3 out of 5
活動力等級5 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
溫暖的天氣？1 out of 5
天氣寒冷？2 out of 5
適合住宅生活5 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|23 - 26.5 cm
|23 - 26.5 cm
|體重
|體重
|4.5 - 8 kg
|4.5 - 8 kg
|成年年齡
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 至 20 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識西施犬
以下是關於這犬種的特性
有著如此獨特的家族血統，西施犬無疑是一種充滿了異國情調的狗狗。 西施犬起源於中國的皇宮，並且在之後的幾百年內只於皇家宮廷生活過，因此大眾都認為他們是一種神聖的狗狗。 正因如此，人們在提到這個犬種時，往往會產生一種崇敬之情。
當然，這個活潑的犬種的確有其特殊的魅力。 西施犬天生忠誠、友善、溫和，同時亦相當聰明。 而他們那獅子般華麗的外表，就是另一個令人留下深刻印象的原因。
西施犬以其柔順的長毛髮聞名，因此他們亦的確需要大量的梳理工作。 但這正正就是這個犬種所帶來的樂趣之一部分。 另外，與其他狗狗相比，他們需要的運動量較少，因此在其他方面的維護成本亦較低。 西施犬的最高體重大約為 8 公斤 (17.5 磅)；這種小巧的身型，極之適合大多數的家庭飼養。
他們確實有自己的一套想法，所以一開始訓練西施犬時可能會面臨一點挑戰。 但在這個過程中，只要付出溫柔的指導和持續的鼓勵，他們就會成長為彬彬有禮的成年犬。 西施犬的壽命亦相當長，最高年齡可達 20 歲。
考慮到這一切，亦難怪他們在名人圈子裡備受追捧。 眾多知名人士都有養西施犬，當中包括 Mariah Carey、Beyoncé、Colin Farrell、比爾蓋茨，甚至是英女王伊麗莎白二世。 總而言之，這是非常有益的小狗品種—而且確實適合皇室。
關於西施犬的 2 件事情
1. 這個名字是不是有點……？
想知道西施犬的英文名字 (Shih Tzu) 如何發音？ 好吧，在西方，其發音是「sheed-zoo」或「sheet-su」，不帶一個不雅發音。 不過，在中國，這個名字的發音為「sher-zer」。
2. 擁有花之力量的狗狗
另一個關於西施犬的有趣事實是他們有時會被稱為「菊花」犬。 這部分由於其外形與菊花相似，亦由於菊花是中國文化的一個重要象徵。
品種的歷史
西施犬作為一隻有著 1000 多年歷史的狗狗，其歷史悠久而輝煌，而身世亦相當顯赫。 幾個世紀以來，他們都是中國皇帝的專屬愛寵，皇宮以外的任何人都不允許擁有。
再往前追溯，人們認為西施犬起源於鄰近古代中國的西藏。 相傳這些優雅的玩具犬是由藏族僧侶所培育，作為上貢給中國皇帝的禮物。 無論如何，從西施犬的外貌來看，他們似乎是漢族犬種 (京巴犬) 和藏族犬種 (拉薩犬) 以及另外一種藏族變種犬雜交的後代。
獲歷代帝王所珍視的西施犬在皇宮內過了數百年的奢華生活，但在宮廷之外卻鮮為人知。 事實上，這個品種在 20 世紀初幾乎消失了。 不過，在 1930 年代，從危機邊緣被拯救回來的西施犬終於引起了外界的注意，從此一發不可收拾。
最初，這個犬種的俱樂部在北京成立；後來這個品種在英格蘭得到進一步的改良。 到了 1940 年及 1950 年代，他們受歡迎的皇度遍及美國，並在 1969 年獲美國育犬協會正式認可。時至今日，他們已成為全球最受歡迎的玩具犬之一。
從頭到尾
西施犬的身體特徵
1.頭部
2.面部
3.體型
4.尾巴
5.皮毛
西施犬
以下是關於西施犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
密切檢查是否出現任何眼部問題。
雖然明亮的啡色眼睛是他們的顯著特徵之一，但西施犬在這方面可能會遇到一些潛在的問題。 包括白內障、視網膜脫落、角膜乾燥、一般性炎症，以及稱為進行性視網膜萎縮的退行性疾病。 此外，由於外形突出，他們的眼睛相當容易被劃到或受傷。 最佳建議？ 每天檢查任何異常情況，一旦發現任何跡象，請立即聯絡您的獸醫。 將頭頂毛髮打結或剪短，就可避免毛髮戳到眼睛。
西施犬傾向有呼吸系統問題
從頭部、面部和氣道結構來看，西施犬屬於典型的「短頭顱」品種。 亦即是說，他們可能容易出現呼吸困難；在某些情況下，甚至還會出現昏厥。 有鑑於此，應盡量避免讓您的西施犬運動太多。 這亦意味著他們的耐熱能力不佳。 再加上毛髮較厚，西施犬無法很好地應對炎熱天氣。 因此，夏天的散步應該是在早晨或一天結束 (溫度較低) 時進行。 為確保狗狗擁有最健康的體魄，請務必尋找負責任且信譽良好的繁殖者，並在需要時向您的獸醫尋求建議。
請密切注意任何過敏原
另請注意：西施犬屬於易患過敏性皮膚炎的品種： 即對環境過敏原 (如花粉和塵蟎) 等過敏。此外，引起的瘙癢可能會因繼發感染而加重。 因此，建議您密切注意西施犬的皮膚健康。 舔爪子、揉搓臉部和耳部反覆感染是最常見的過敏症狀。 如出現任何這些跡象，最好立即諮詢您的獸醫。 不幸的是，狗狗過敏後很難得到有效治療，但藥物洗髮水、特殊的飲食或特定治療方案，統統都可以改善這種情況。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為西施犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保西施犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持他們的泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的西施犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的西施犬的免疫系統會在 10 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 成年西施犬的消化功能亦與成年柴犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
同樣地，當您選擇粗粒食物的大小、形式和質地時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 要維持健康的皮膚，必須讓他們吸收重要營養素，例如 omega 3 脂肪酸 (EPA-DHA)、維他命 A 和琉璃苣油。 在這個快速的成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，便可改為每天兩餐。
請注意：西施犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
成年西施犬在營養方面的主要目標：
特別添加豐富必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、必需氨基酸和維他命 B， 有助支援 皮膚的「屏障」功能
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重。
小型犬出名 挑食。 獨家配方和調味，以及粗粒食物大小且 具有特殊質地的食物，能提振牠們的食慾。 另外，小型犬 容易患尿結石，因此我們推薦主人為狗狗提供可支援健康泌尿系統 的飲食。
對於活動範圍主要在室內的西施犬來說，易消化的蛋白質、適當的纖維含量，再加上極優質的碳水化合物來源，可減少糞便的氣味和數量。 由於室內生活形態活動量較少，因此針對較低活動量的調整卡路里含量以及有助促進脂肪代謝的左旋肉鹼飲食，有助於保持理想體重。 除了室內生活方式這個原因，絕育亦是狗狗超重的另一個因素。
西施犬在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方有助維持狗狗的活力，而適當的磷含量亦可以支援其腎臟系統。 老化還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此較老的西施犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些 營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受 與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 此外，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 減少磷含量是減緩腎功能逐漸惡化的好方法。
含有較高比例的鐵、鋅和錳微量元素，有助皮膚和毛髮保持良好狀況。
提高多元不飽和 脂肪酸 (omega-3 和 omega-6) 以保持被毛的質素。 狗狗通常 會製造這些脂肪酸，但老化卻會影響這種 生理過程。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。
照顧您的西施犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
雖然他們已被培育成典型的家寵，這代表他們比大多數狗狗需要的運動量都少，但西施犬仍然是一種非常活躍的小型犬。 他們亦是社會性極強的動物。 有見及此，建議您每天帶西施犬出外簡單散步幾次，對他們的身心可帶來莫大益處。 您只需留意那些體型較大的狗隻；他們的吠叫聲可能超乎其本身的預期。 為保護西施犬，最好不要前往狗公園。 由於西施犬無法很好地適應極冷或極熱的外間環境，因此外出活動時應作好安排。 戶外探險應該與室內遊戲互相配合，以滿足西施犬天生愛玩的個性。
西施犬長有華麗的雙層毛髮，所需的打理取決於其毛髮長度。 如果您選擇讓他們留長髮，保養工作可能需要多一些。 最好就是為西施犬每天仔細梳理一次毛髮。 為防止打結，請將梳齒溫柔地深入到接觸皮膚的程度。 如前所述，頭頂的頭髮亦應該打成一個髮髻或剪短，以好好保護他們的眼睛。 中長毛髮只要每隔兩天護理一下就可以；短毛髮則每隔三天護理一下。 西施犬的掉毛量通常低於或等於平均水平。 建議每個月為他們洗一次澡；刷牙、修剪指甲和清潔耳朵亦應該成為日常護理的一部分。
雖然西施犬的確相當聰明，但他們天生頑固，可能會讓訓練困難重重。 因此，讓他們接受幼犬訓練，是不錯的主意。 排便訓練的時間可能高於平均水平，因為他們在這方面多少有點挑戰。 不過，只要給點耐性和提供大量的正向訓練，他們便能快速掌握各種技能。 試想一下，如果您的身體和西施犬一樣小，那這個巨大的世界還是會給您帶來壓力；因此，建議您盡早為他們開展社交訓練，多點接觸陌生人、寵物和環境。
7/7
關於西施犬
確實，西施犬可能是一個喜歡吠叫的品種。 不過，這僅僅是因為他們喜歡交流目前所發生的事情。 西施犬經常會衝著經過窗戶的人或狗狗吠叫，所以最好買一些窗簾或百葉窗可能會有所幫助。 從好的方面來看，這確實代表著這些小狗也能成為出色的看門犬。
當然喜歡啦！ 西施犬最初就是作為伴侶犬來培養的；他們幾百年來的秉性一直如此，往往能與人類家庭建立密切開係。 西施犬天生友好熱情；在主人的關注和愛護之下，才能更加茁壯地成長。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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