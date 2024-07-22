認識約瑟爹利犬
約瑟爹利犬雖然嬌小，但性格勇敢；對於這種小型犬來說，強大的個性可抵消體型不足，絕對是綽綽有餘。 約瑟爹利犬以活潑友好的性格而聞名；其個性豐富，能夠與人類家庭形成親密的關係，是理想的生活伴侶。 由於具有正宗爹利犬的所有特徵，所以他們亦是很好的小型看門犬。 綜合這些特徵，再加上他們那華麗、絲綢般的長鬃毛，人們通常稱其為「小獅子」。
正式名稱： 約瑟爹利犬
其他名稱： Yorkie
起源： 英國
流口水的傾向1 out of 5
美容需要4 out of 5
掉毛程度1 out of 5
吠叫的傾向3 out of 5
活動力等級1 out of 5
與其他寵物和平相處的能力3 out of 5
溫暖的天氣？2 out of 5
天氣寒冷？1 out of 5
適合住宅生活5 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
家庭寵物？*3 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|18 - 20.5 cm
|18 - 20.5 cm
|體重
|體重
|1.8 - 3.2 kg
|1.8 - 3.2 kg
|成年年齡
|10 個月至 8 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|8 至 12 歲
|12 至 22 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識約瑟爹利犬
以下是關於這犬種的特性
不要被那優雅的舉止、柔順的毛髮和可愛的蝴蝶結騙倒。 約瑟爹利犬看起來像是經常出入上流社會的「名媛」、「紳士」，但他們骨子裡是一種吃苦耐勞、適應力強且非常聰明的小型犬。 但凡名字中帶有「爹利犬」的狗狗，其性格都勇敢無畏、頑強不屈，因為這是他們在以前的狩獵時代錘煉出的寶貴品質。
約瑟爹利犬是工業革命時期在英格蘭北部被培育出來的 (是的，雖然他們的站姿可能傲慢，但他們的確來源於工人階級)；約瑟爹利犬最初的工作是保護礦山和紡織廠免受害獸侵擾。 直到維多利亞時代晚期，他們才開始作為一種哈巴犬流行起來 — 而且，毫不誇張地說，他們從此開始了在英國上層階級的奢華生活。
當然，約瑟爹利犬天生有著帝王般的儀態，就好像隨時準備要去做一件震驚世界的偉業一樣。 但實際上，他們是一個友好且頑皮的犬種，好奇心很強；因此，他們能為寵物主人的生活帶來很多樂趣。
約瑟爹利犬的另一個特點，是他們喜歡被關注，尤其喜歡和主人待在一起。 當有需要的時候，他們的保護欲會變得很強，而且有時可能會開始狂吠。 出於這個原因，以及對他們嬌小體型的考慮，最好不要讓其生活在有嬰幼兒的家庭。
當然，她們那身引人注目的「絲綢外套」亦是一大亮點；通常可以透過在頭髮上使用髮飾或整理成各種時尚髮型，來防止他們遮住眼睛。 有趣的是，約瑟爹利犬那身長長又優美的毛髮非常精緻，特別像人類或馬的毛髮。 為了讓他們保持最佳光澤，您確實需要在護理工作方面付出一點點努力；但從好的方面來看，Yorkie 的掉毛量並不大，因此您幾乎不需要用除塵器打掃梳化。
約瑟爹利犬作為最小的犬種之一，其小巧的身型暗示了他們也能好好適應大多數的家庭環境。 Yorkie 亦是壽命較長的品種之一；通常可以很輕鬆地活到十幾歲；因此他們亦是獨居者的理想拍檔。 難怪約瑟爹利犬成為全球最受歡迎的玩具犬之一。
有關約瑟爹利犬的兩個小常識
1. 兩隻爹利犬的爭鬥
在 L. Frank Baum 的插圖書《綠野仙踪》，小犬 Toto 看起來更像是一隻約瑟爹利犬。 不過，當這個故事被拍成電影時，這一重要的角色卻被凱恩爹利犬搶走了。 不過，約瑟爹利犬最終獲得了「復仇」的機會，出演了柯德莉·夏萍的電影《甜姐兒》— 劇中那隻約瑟爹利犬是夏萍自己飼養的犬。
2. 垂下耳朵...
有關約瑟爹利犬還有一個有趣的事實：您知道他們幼犬時期的耳朵其實是下垂的嗎？ 更重要的是，有一部分約瑟爹利犬終生都會保持這種耳朵狀態。 如果您打算 Yorkie 參加狗展的話，評委們可能會期待一隻耳朵直立的約瑟爹利犬；但這種耳朵狀態對狗狗自身完全不會造成任何影響。 此外，許多人認為他是一種相當可愛的特徵。
品種的歷史
約瑟爹利犬來自英格蘭東北部，以他們的發源地所在郡命名。 這方面沒有什麼精彩的故事。 也許更令人意外的是，他們的故事與工業革命密切相關。
在那段時間，即 1800 年代，礦工和工廠工人前往該地區尋找工作是很常見的 — 其中包括許多蘇格蘭人。 這些來自北方的打工者帶來了他們當地品種的㹴犬 — 隨著時間的推移，這些蘇格蘭犬種與英格蘭犬種開始雜交。 從而產生了我們今天所熟知並喜愛的約瑟爹利犬。
雖然我們不能確定其確切祖先，但人們認為約瑟爹利犬至少是三種爹利犬的雜交品種 — 古老的黑棕爹利犬、馬爾濟斯犬和匐犬。 無論如何，這些頑強的小獵犬後來獲得了優秀獵犬的聲譽，被用於在礦山和磨坊裡捕捉小型害獸。 該品種於 1886 年獲英格蘭育犬協會正式認可。
在維多利亞時代晚期，約瑟爹利犬成為了非常受歡迎的伴侶動物 — 一種深受英國上層社會青睞的哈巴犬。 不過，這一品種的巨大人氣很快就衝出約克郡，擴展到了美國。 從那時起，Yorkie 就一直是全球養狗人士的寵兒。
從頭到尾
約瑟爹利犬的身體特徵
1.頭部
2.面部
3.體型
4.毛皮
5.尾巴
約瑟爹利犬
以下是關於約瑟爹利犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
Yorkie 的小短腿需要格外護理。
約瑟爹利犬最常見的病痛之一是膝蓋骨脫臼 (髕骨脫臼)。 當這種情況發生在人身上時，通常會被稱為「膝關節交鎖」；不難理解，指的就是膝蓋骨脫離原位的情況。 症狀包括明顯的不適、跛行或奇怪的「跳躍式步伐」 — 這亦可能導致狗狗在以後的生活中受到關節炎的痛苦。 如前所述，預防勝於治療，請務必讓您的 Yorkie 遠離他們可能嘗試跳躍的任何地方。 不過，如果這種情況確實發生了，您可以選擇多種應對方案，包括肌肉運動、體重控制和使用抗炎藥物。 手術的成功率亦相當高。
最好使用胸帶，而非牽繩
像其他許多小型犬種一樣，約瑟爹利犬可能容易出現一種稱為氣管塌陷的疾病 — 即氣管變窄或凹陷。 這可能導致氣道阻塞，從而產生發出嘶鳴聲、咳嗽、呼吸作響和發出乾嘔聲等的症狀。 在嚴重的情況下，還可能導致昏厥。 這種疾病是由遺傳缺陷引起；如果約瑟爹利犬在戴項圈和牽繩時向前突進，或者主人向後拉得太用力，可能就會引發這種疾病。 因此，強烈建議使用胸帶，以便您駕馭他們。
請務必護理他們的牙齒和牙齦
有關約瑟爹利犬的另一個注意事項是牙齒健康。 由於嘴管較小、口腔空間狹窄，他們更容易出現牙齦炎或牙周病 (牙齒的整個支撐結構受到影響) 等問題。
在更嚴重的情況下，由此產生的細菌會擴散到全身、損害肝臟和腎臟，因此請務必保持警惕。 不過，還好每天刷牙有助預防問題。 保持牙齒的清潔和健康，從源頭降低牙齦感染的機會。 良好的飲食同樣重要；定期接受專業人士的檢查最為要緊。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為約瑟爹利犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。 請確保約瑟爹利犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持他們的泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。
年幼的約瑟爹利犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 年幼的約瑟爹利犬的免疫系統會在 10 個月大之前逐漸建立。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 他們的消化功能亦與成年的約瑟爹利犬有所不同： 由於他們的消化系統還未成熟，所以必須為他們提供極易消化的蛋白質，以便能夠有效地吸收。 均衡的膳食纖維 (例如車前子) 有助促進腸道蠕動；果寡糖 (FOS) 等益生元可透過平衡腸菌類物質來改善大便品質。
同樣地，當您選擇粗粒食物的大小、形式和質地時，必須考慮幼犬的牙齒—從乳齒開始，或者第一顆牙，然後是恆齒。 在這個成長階段中，能量需求會相當高，因此食物必須含高能量 (以食物的 Kcal/100g 表示)，並且專為成長期而設的特別配方亦會含有較高濃度的所有其他營養素。 要讓他們那身長長、柔滑的毛髮保持健康，您需要為他們提供 omega-3 脂肪酸 (EPA-DHA)、omega-６ 脂肪酸、琉璃苣油和生物素等營養素。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，然後改為每天兩餐。
請注意：約瑟爹利犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 相反，您可以讓他們吃一點從正常進食份量中抽出的食物顆粒來獎勵他們，以免他們體重增加。
成年約瑟爹利犬在營養方面的主要目標：
特別提供豐富必需脂肪酸 (尤其是omega-3、EPA-DHA 和 omega-6)、琉璃苣油和生物素， 可維持健康美麗的皮膚和毛髮。
滿足他們挑剔的胃口。 狗糧顆粒應選擇超小型，而且要適合約瑟爹利犬的上下顎結構，以避免在咬取時出現問題。 香氣和味道的結合，有助刺激他們挑食胃口。
採用極易消化的成分，及將脂肪含量保持在合理水平，均有助保持理想的體重。
維持健康的消化 系統。 含有均衡纖維的飲食配方有助促進 腸道蠕動；含有高度易消化蛋白質的飲食，亦有助改善 糞便品質。
由於約瑟爹利犬主要在室內生活，而且活動量相對較低，因此請務必嚴格遵循食品包裝上的餵食指南，以防止體重過度增加；這對於已做絕育手術的約瑟爹利犬來說，尤其重要，因為絕育是導致狗狗超重的一個重要原因。
約瑟爹利犬在 8 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的飲食有助狗狗保持活力；而牛磺酸等關鍵營養素，則有利於維持良好的心臟功能。 變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此老年約瑟爹利犬的食物應具有以下特徵：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些 營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受 與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響。
高度易消化的蛋白質，以及 益生元和纖維的混合添加，有助促進腸道菌群的平衡，同時改善 糞便品質。
調整食物中的磷含量，是 減緩腎功能隨年齡惡化的好方法
含有較高比例的 鐵、銅、鋅和錳微量元素，有助保持良好的皮膚 和毛髮狀況
提高多元不飽和脂肪酸 (omega-3 和 omega-6 脂肪酸) 的攝取量，會有助維持愛犬毛髮品質。 狗一般能夠製造這些脂肪酸，但這生理過程會受老化影響。
隨著年齡增長，狗的牙齒問題會逐漸浮現。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的食物顆粒的大小、形狀和質地是否能配合他們的下顎。 粗粒食物可以用溫水浸軟，方便帶出食物香味，讓他們輕鬆進食。 含有鈣螯合劑的配方可有助減少牙垢形成，從而保持牙齒健康。
照顧約瑟爹利犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
雖然他們外表優雅，但約克犬是徹頭徹尾的㹴類犬。 因此，他們每天確實需要適當的運動量。 由於他們有工作犬的歷史背景，忙碌比久坐更有利其身心健康。 如果約瑟爹利犬感到無聊，他們便有可能狂吠。 每天應至少散步一次；可能的話，最好去兩次。 他們亦喜歡跟主人一起玩遊戲 (尤其是涉及球的遊戲)，以及有大量的互動。 其實，這對於所有狗狗來說，都是一樣！
雖然有一身長長的絲滑秀髮，但約瑟爹利犬的掉毛量其實並不多。 不過，他們那獨特的毛髮與人類的頭髮極為相似，因此確實需要每天輕柔地刷一次，才能保持光澤。 如果任毛髮自由生長，可能會碰到地面，因此您需要偶爾修剪一下。 建議定期洗澡 (這亦是檢查耳朵的好機會)，並根據需要修剪指甲。 關於約瑟爹利犬的其他美容貼士還包括幫他們修剪劉海，以避免觸及眼睛。 您亦可以在他們那標誌性的頂髻上繫一個蝴蝶結。 為方便起見，有些寵物主人選擇將其全部剪掉。
雖然約瑟爹利犬有時會有點固執，但他們通常都很樂於取悅人類。 他們的學習速度極快，並且享受這個過程所帶來的精神刺激。 即是說，他們對於有獎勵的訓練，反應良好。 這亦有助於鞏固狗狗和主人之間的聯繫，因此這對雙方來說，通常都是一個愉快的過程。 此外，約瑟爹利犬在犬類敏捷性和服從性訓練中，表現亦相當出色；有些甚至更可成為優秀的治療犬。 就如其他玩具犬一樣，他們接受如廁訓練的速度可能會慢一些；但只要有耐性，他們就能辦到。 此外，盡早展開與人類和其他動物的社交訓練，可在之後有所回報。
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關於約瑟爹利犬
想知道約瑟爹利犬可以活多久？答案是：平均年齡在 12 到 15 歲左右。 不過，他們亦有可能活到接近 20 歲。 平均來說，雌性約瑟爹利犬的年齡要比雄性多一半。
人們經常問的一個問題是，約瑟爹利犬掉毛量大嗎？ 雖然他們以長而飄逸的毛髮聞名，但事實上，其掉毛量並不比正常人類多。 您可能亦想要知道約瑟爹利犬是否低致敏性狗種。 答案是「不」！因為全球其實並不存在低致敏性狗種。 主要過敏原在所有犬種身上都一樣 — 這與毛髮並沒有太大關係。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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