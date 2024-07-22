以下是關於這犬種的特性



不要被那優雅的舉止、柔順的毛髮和可愛的蝴蝶結騙倒。 約瑟爹利犬看起來像是經常出入上流社會的「名媛」、「紳士」，但他們骨子裡是一種吃苦耐勞、適應力強且非常聰明的小型犬。 但凡名字中帶有「爹利犬」的狗狗，其性格都勇敢無畏、頑強不屈，因為這是他們在以前的狩獵時代錘煉出的寶貴品質。

約瑟爹利犬是工業革命時期在英格蘭北部被培育出來的 (是的，雖然他們的站姿可能傲慢，但他們的確來源於工人階級)；約瑟爹利犬最初的工作是保護礦山和紡織廠免受害獸侵擾。 直到維多利亞時代晚期，他們才開始作為一種哈巴犬流行起來 — 而且，毫不誇張地說，他們從此開始了在英國上層階級的奢華生活。

當然，約瑟爹利犬天生有著帝王般的儀態，就好像隨時準備要去做一件震驚世界的偉業一樣。 但實際上，他們是一個友好且頑皮的犬種，好奇心很強；因此，他們能為寵物主人的生活帶來很多樂趣。

約瑟爹利犬的另一個特點，是他們喜歡被關注，尤其喜歡和主人待在一起。 當有需要的時候，他們的保護欲會變得很強，而且有時可能會開始狂吠。 出於這個原因，以及對他們嬌小體型的考慮，最好不要讓其生活在有嬰幼兒的家庭。

當然，她們那身引人注目的「絲綢外套」亦是一大亮點；通常可以透過在頭髮上使用髮飾或整理成各種時尚髮型，來防止他們遮住眼睛。 有趣的是，約瑟爹利犬那身長長又優美的毛髮非常精緻，特別像人類或馬的毛髮。 為了讓他們保持最佳光澤，您確實需要在護理工作方面付出一點點努力；但從好的方面來看，Yorkie 的掉毛量並不大，因此您幾乎不需要用除塵器打掃梳化。

約瑟爹利犬作為最小的犬種之一，其小巧的身型暗示了他們也能好好適應大多數的家庭環境。 Yorkie 亦是壽命較長的品種之一；通常可以很輕鬆地活到十幾歲；因此他們亦是獨居者的理想拍檔。 難怪約瑟爹利犬成為全球最受歡迎的玩具犬之一。