SHN 大型成犬營養主食濕糧（肉汁）
犬隻濕糧
15個月大至8歲成犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 140g
10 x 140g
容易消化
幫助維持消化道健康及腸道間菌叢的平衡。
強化骨骼和關節
幫助大型犬維持骨骼及關節健康。
Omega 3: EPA-DHA
富含Omega-3脂肪酸（EPA和DHA），保持皮膚健康。
成分：肉類和動物衍生物，油脂，穀物，植物來源的衍生物，植物蛋白提取物，礦物質，各種糖，軟體動物和甲殼類動物。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：200 IU，E1（鐵）：3 mg，E2（碘）：0.26 mg，E4（銅）：2 mg，E5（錳）：1 mg，E6（鋅 ）：10 mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：2 g。 分析成分：蛋白質：7.5％-脂肪含量：5.5％-粗灰分：1.5％-膳食纖維：1.4％-水分：81.0％-Omega 3脂肪酸：0.1％-EPA和DHA：0.08％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。
產品詳情
ROYAL CANIN® 大型成犬(肉汁)配方適合用於15個月至8歲期間，體重在26-44KG之間的大型成犬，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 大型成犬(肉汁)的獨家配方提供了均衡的膳食纖維以及消化率極高的優質蛋白質。ROYAL CANIN® 大型成犬(肉汁)配方中所含的營養成分能夠在你成犬的整個成年階段幫助牠維持骨骼及關節健康。此外，ROYAL CANIN® 大型成犬(肉汁)配方中含有豐富的EPA和DHA等Omega-3脂肪酸，這些脂肪酸有助讓成犬的皮膚保持在健康的狀態。而為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 大型成犬(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。