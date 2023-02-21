SHN 大型成犬營養主食濕糧（肉汁）

SHN 大型成犬營養主食濕糧（肉汁）

犬隻濕糧

15個月大至8歲成犬

包裝

1 x 140g

10 x 140g

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容易消化

幫助維持消化道健康及腸道間菌叢的平衡。

強化骨骼和關節

幫助大型犬維持骨骼及關節健康。

Omega 3: EPA-DHA

富含Omega-3脂肪酸（EPA和DHA），保持皮膚健康。

產品詳情

ROYAL CANIN® 大型成犬(肉汁)配方適合用於15個月至8歲期間，體重在26-44KG之間的大型成犬，當中含有你的成犬所需要的全部營養。ROYAL CANIN® 大型成犬(肉汁)的獨家配方提供了均衡的膳食纖維以及消化率極高的優質蛋白質。ROYAL CANIN® 大型成犬(肉汁)配方中所含的營養成分能夠在你成犬的整個成年階段幫助牠維持骨骼及關節健康。此外，ROYAL CANIN® 大型成犬(肉汁)配方中含有豐富的EPA和DHA等Omega-3脂肪酸，這些脂肪酸有助讓成犬的皮膚保持在健康的狀態。而為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 大型成犬(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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