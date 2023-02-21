SHN 小型成犬營養主食濕糧（肉汁）

產品詳情

ROYAL CANIN® 小型成犬(肉汁)配方適合用於10個月至12歲期間，體重不超過10kg的小型犬，當中含有你的小型成犬所需要的全部營養。 ROYAL CANIN® 小型成犬(肉汁) 配方中含有的特定營養素有助維持成犬的消化道健康，並幫助腸道間菌群保持良好平衡。ROYAL CANIN® 小型成犬(肉汁) 配方中所含的能量經過精心調整，有助你的小型犬維持理想體重。 更重要的是，ROYAL CANIN® 小型成犬(肉汁) 配方還含有豐富的營養物質，例如EPA及DHA等Omega-3脂肪酸，有助維持你成犬的皮膚及毛髮保持健康。為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 小型成犬(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。

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