SHN 小型成犬營養主食濕糧（肉汁）
犬隻濕糧
10個月大至12歲成犬
包裝
什麼才是正確的餵食量？
1 x 85g
12 x 85g
維持消化道健康
幫助維持消化道健康及腸道間菌叢的平衡。
適量熱量配方
幫助小型犬維持理想體重。
皮毛護理
含有讓皮膚保持健康的營養物質。亦富含EPA-DHA。
成分：肉類和動物衍生物，穀物，油脂，植物來源的衍生物，礦物質，各種糖。 添加劑（每KG）：營養添加劑：維他命D3：150 IU，E1（鐵）：6.5 mg，E2（碘）：0.2 mg，E4（銅）：1.7 mg，E5（錳）：2 mg，E6（鋅 ）：20 mg-技術添加劑：沉積來源的斜發沸石：2 g。 分析成分：蛋白質：7.5％-脂肪含量：5.5％-粗灰分：1.6％-膳食纖維：1.1％-水分：81.0％-EPA和DHA：0.115％。 餵食指引：請參考表格。批次編號，工廠登記編號及最佳食用日期：請參閱包裝上的信息。需存放在陰涼乾燥處。
產品詳情
ROYAL CANIN® 小型成犬(肉汁)配方適合用於10個月至12歲期間，體重不超過10kg的小型犬，當中含有你的小型成犬所需要的全部營養。 ROYAL CANIN® 小型成犬(肉汁) 配方中含有的特定營養素有助維持成犬的消化道健康，並幫助腸道間菌群保持良好平衡。ROYAL CANIN® 小型成犬(肉汁) 配方中所含的能量經過精心調整，有助你的小型犬維持理想體重。 更重要的是，ROYAL CANIN® 小型成犬(肉汁) 配方還含有豐富的營養物質，例如EPA及DHA等Omega-3脂肪酸，有助維持你成犬的皮膚及毛髮保持健康。為了滿足每隻成犬的個別喜好，ROYAL CANIN® 小型成犬(肉汁)配方還可以作為乾糧加進鬆脆可口的寵物食品顆粒之中；如果你正在考慮要混合餵食的話，只需要照着我們的餵食指引，便能讓你的成犬得到最準確的乾濕糧混餵份量，達至最理想效果。