טיפול בכלבים לקראת סוף חייהם
לקראת סוף החיים של כלבים, חשוב להעניק להם את הטיפול והנוחות שהם צריכים, וכן להציב את הרווחה והאושר שלהם בראש סדר העדיפויות.
מאילו בעיות עשוי כלב מבוגר לסבול?
ככל שהם מזדקנים, תפקודי הגוף והאיברים של כלבים מתדרדרים בהדרגה. הצמיחה וההתחדשות של התאים הופכות לאיטיות יותר, כך שקשה יותר לתקן נזקים של מחלה ולהתאושש ממנה.
כלבים מבוגרים עשויים להתקשות בראייה אם הם מפתחים קטרקט - מחלה הקשורה לסוכרת, אשר עשויה להשפיע על כלבים מזדקנים ועל אלו אשר סובלים מעודף משקל. תפקוד חלש של בלוטת התריס, המכונה תת-פעילות בלוטת התריס, הוא המחלה ההורמונלית הנפוצה ביותר בקרב כלבים, בעוד שדלקת מפרקים ניוונית עלולה לגרום לכלב לאבד את הניידות עקב התדרדרות במצב הסחוס והמפרקים. כלבים מבוגרים עלולים לסבול גם מירידה קוגניטיבית, זאת בעקבות זרימה חלשה יותר של דם וחמצן אל המוח, ובעקבות כך התנהגותם מושפעת.
איך אוכל לטפל בכלב המבוגר שלי?
בדיקות קבועות אצל הווטרינר הן אחת הדרכים העיקריות לזיהוי מחלות הקשורות לגיל בשלב מוקדם, ובניית תוכנית טיפולים נכונה עבור הכלבים המבוגרים. תוכלו לדאוג לבריאות הכלבים גם בבית ולעכב את התפרצות המחלות הללו והבעיות שהן גורמות, באמצעות:
- האכלה במזון מאוזן, הכולל את כל אבות המזון, בכמויות הנכונות
- שמירה על משקל הגוף האידיאלי שלו כדי למנוע מחלות הקשורות להשמנת יתר
- טיפוח קבוע של הכלב - רחצה, הברשה ושמירה על היגיינת הפה
- ביצוע טיפולים נגד טפילים
- ביצוע פעילות גופנית קבועה עם הכלב, אם כי ייתכן שמשך הטיולים צריך להתקצר
מה לעשות כאשר הכלב המבוגר שלי סובל?
בעיות מסוימות או מחלות סופניות עלולות לגרום לכלב שלכם לסבול כאב קיצוני או אי נוחות. אם זה המקרה, הווטרינר שלכם ימליץ לכם למדוד את רמת הסבל של חיית המחמד שלכם באמצעות מדד "איכות החיים".
מדד זה מחשב שבעה גורמים שיעזרו לכם ולווטרינר שלכם לקבל החלטה לגבי הטיפול הטוב ביותר לכלב שלכם. המדד כולל מדדי היגיינה, רעב, אושר, ניידות ואם לחיית המחמד שלכם יש יותר ימים טובים מאשר רעים.
מתן עדיפות לאיכות החיים של חיית המחמד שלכם פירושו לשקול את כל האפשרויות. אפשרויות אלה יכולות לכלול טיפול פליאטיבי וטיפול בהוספיס לקראת סוף חייהם. זה השלב שבו הכלב שלכם מקבל טיפול רפואי לצד הקפדה על נוחות; לדוגמה, הטיפולים עשויים לכלול כימותרפיה או חיבור לצינור הזנה, כמו גם עיסויים, פיזיותרפיה או התאמות סביבתיות.
אם תחליטו שאיכות החיים של הכלב שלכם נמצאת בירידה מהירה ואי הנוחות שלו גדולה מדי, התייעצו עם הווטרינר שלכם. ייתכן שתרצו לשקול אפשרויות אחרות.
כחבר נאמן לחיים, הכלב שלכם היה חלק חשוב מחייכים במשך שנים רבות. כשמדובר בשנים האחרונות שלו, חשוב לשים את איכות החיים במקום הראשון; לדבר עם הווטרינר שלכם על הדרכים לטיפול בכלב המתבגר שלכם ומהן האפשרויות שלכם להגדרת סדר העדיפויות בהתייחס לרווחה שלו.