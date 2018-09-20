טיפול בכלבים לקראת סוף חייהם

לקראת סוף החיים של כלבים, חשוב להעניק להם את הטיפול והנוחות שהם צריכים, וכן להציב את הרווחה והאושר שלהם בראש סדר העדיפויות.

מאילו בעיות עשוי כלב מבוגר לסבול?

ככל שהם מזדקנים, תפקודי הגוף והאיברים של כלבים מתדרדרים בהדרגה. הצמיחה וההתחדשות של התאים הופכות לאיטיות יותר, כך שקשה יותר לתקן נזקים של מחלה ולהתאושש ממנה.

כלבים מבוגרים עשויים להתקשות בראייה אם הם מפתחים קטרקט - מחלה הקשורה לסוכרת, אשר עשויה להשפיע על כלבים מזדקנים ועל אלו אשר סובלים מעודף משקל. תפקוד חלש של בלוטת התריס, המכונה תת-פעילות בלוטת התריס, הוא המחלה ההורמונלית הנפוצה ביותר בקרב כלבים, בעוד שדלקת מפרקים ניוונית עלולה לגרום לכלב לאבד את הניידות עקב התדרדרות במצב הסחוס והמפרקים. כלבים מבוגרים עלולים לסבול גם מירידה קוגניטיבית, זאת בעקבות זרימה חלשה יותר של דם וחמצן אל המוח, ובעקבות כך התנהגותם מושפעת.

איך אוכל לטפל בכלב המבוגר שלי?

בדיקות קבועות אצל הווטרינר הן אחת הדרכים העיקריות לזיהוי מחלות הקשורות לגיל בשלב מוקדם, ובניית תוכנית טיפולים נכונה עבור הכלבים המבוגרים. תוכלו לדאוג לבריאות הכלבים גם בבית ולעכב את התפרצות המחלות הללו והבעיות שהן גורמות, באמצעות: