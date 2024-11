Að kynna hvolpinn þinn fyrir börnum, fullorðnum og öðrum gæludýrum

Kenndu börnunum að meðhöndla hann af varfærni

Sýndu börnum hvernig á að klappa hvolpinum og hvernig þau geta haldið undir afturendann og kviðinn ef þau taka hann upp. Best væri þó að börnin héldu alls ekki á hvolpinum í byrjun. Það þarf líka að benda þeim á að faðma hann ekki of mikið og vasast ekki of mikið í honum.