I cani possono annusare il Covid-19?

Se i cani sono in grado di rilevare con precisione il COVID-19, potranno essere utili negli aeroporti per verificare se un visitatore può entrare in modo sicuro in un paese. Da molte settimane Emirates Airline e il Libano impiegano i cani negli aeroporti e anche la Finlandia e la Francia (Corsica) stanno iniziando a condurre questo tipo di test.



Man mano che i test proseguono, la ricerca iniziale sembra produrre risultati positivi. La speranza è che questi cani possano iniziare a essere impiegati su una platea più ampia in modo da proteggere tutti e svolgere un ruolo fondamentale nel ridurre la diffusione del virus.



