I Royal Days di Royal Canin® tornano a Piazza Portello

Un intero weekend firmato Royal Canin® ricco di attività e iniziative dedicate agli amici a quattro zampe: Medici Veterinari, allevatori ed educatori cinofili saranno a disposizione con consigli e dimostrazioni per prendersi cura della salute dei pet. A conclusione, un’imperdibile sfilata e tanti premi in palio.



7 maggio 2024 – Royal Canin® torna a Piazza Portello, l’iconico mall nel cuore di Milano, con i Royal Days, tre giornate dedicate alla salute dei nostri amici a quattro zampe. Dal 17 al 19 maggio, il brand leader nella nutrizione di alta gamma per cani e gatti aspetta tutti i proprietari e gli amanti degli animali domestici con tantissime attività, offerte e consigli, in collaborazione con diversi partner storici.

Venerdì 17 e sabato 18 maggio, dalle ore 10 alle ore 19, e domenica 19 maggio, dalle ore 10 alle ore 16*, nell’ampia piazza antistante il punto vendita IPER PET FOOD, i Medici Veterinari esperti in nutrizione di Royal Canin® saranno a disposizione di tutti i visitatori con consigli per supportare al meglio la salute dei pet di ogni razza, taglia ed età.

Insieme a loro, saranno presenti gli educatori del Centro Addestramento Cinofilo TouchDownDogs, con consigli, suggerimenti e dimostrazioni pratiche.

E non solo, sarà anche possibile entrare in contatto con esperti allevatori di cani e gatti e i loro bellissimi cuccioli, per scoprire di più sugli allevamenti responsabili e le peculiarità di ogni razza, e saperne di più sul ruolo positivo dei pet per la società e la salute degli esseri umani con l’associazione Frida’s Friends, che opera in diversi contesti con progetti di Pet Therapy.

Un weekend dedicato a tutti gli amici a quattro zampe, anche ai meno fortunati: al fianco di Royal Canin® ci sarà anche l’Associazione Area Cani Milano, un’organizzazione di volontariato che aiuta i pelosetti di tutta Italia. Chi vorrà potrà saperne di più sull’adozione consapevole, su come aiutare cani e gatti in cerca di casa e supportare con una donazione in pet food che permetterà all’Associazione di continuare a salvare tantissimi pet!

Per concludere in bellezza, domenica 19 maggio, alle ore 16.30, sarà possibile partecipare a THE ROYAL CANIN® SHOW, una sfilata in categorie con in palio tantissimi gadget e prodotti firmati Royal Canin®**.

Sarà inoltre possibile approfittare di tantissime offerte promozionali su molti prodotti Royal Canin® all’interno del punto vendita IPER PET FOOD.

Un appuntamento imperdibile per scoprire come fare la differenza e dare una mano a creare un mondo migliore per ogni cane e gatto!

*In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato.

**È possibile iscriversi alla sfilata cliccando qui fino a esaurimento posti.

***