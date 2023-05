Il pelo folto e lucente del Siberiano non serve solo a essere esibito, anche se è magnifico. Nel corso dei secoli, questa antica razza ha sviluppato una pelliccia a triplo strato isolante e idrorepellente, ideale per resistere al clima rigido della sua nativa Siberia. Se i suoi antenati si sono evoluti per la vita all'aria aperta, al giorno d'oggi il Siberiano preferisce indubbiamente condizioni più confortevoli: questi gatti affettuosi possono essere giocherelloni, ma per lo più si rannicchiano al caldo, vicino ai loro proprietari, sempre pronti a farsi coccolare.

Nome ufficiale: Siberiano

Altri nomi: Neva Masquerade (varietà point), Gatto delle Foreste Siberiano

Origini: Russia