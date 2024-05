​Malattie tipiche del gatto anziano

Gatti più anziani e perdita di peso

Nei gatti più anziani la perdita di peso è un sintomo molto comune, sebbene non specifico. Pertanto, se ti accorgi che il tuo gatto sta perdendo peso, fissa un appuntamento con il tuo medico veterinario, affinché possa identificarne la possibile causa e consigliarti come meglio procedere.

Tra le patologie sistemiche che hanno come sintomo la perdita di peso figurano la malattia renale cronica, il diabete, l'ipertiroidismo e la malattia infiammatoria cronica dell'intestino. Oltre a queste, un'altra possibile causa è il calo dell'appetito dovuto a:

Problemi del cavo orale (a carico di denti e gengive),che rendono dolorosa la masticazione.

Riduzione delle capacità olfattive e gustative, con conseguente riduzione del desiderio di mangiare.

Disturbi digestivi che impediscono il corretto assorbimento dei nutrienti presenti nell'alimento.

Il tuo medico veterinario sarà in grado di supportarti fornendoti tutte le informazioni su come prenderti cura del tuo gatto nel migliore dei modi, a seconda della causa scatenante la perdita di peso. Tuttavia, per quanto riguarda la sua alimentazione puoi provare a offrire al gatto un alimento dalla consistenza più morbida, in quanto può risultare più facile da mangiare, oppure puoi riscaldare i suoi alimenti per intensificarne l'aroma e stimolare il suo appetito.

Sebbene nei gatti più anziani questi disturbi siano piuttosto comuni, non devono comunque essere causa di dolore o stress inutile per l'animale. Se hai dei dubbi sullo stato di salute del tuo gatto, consulta il tuo Medico Veterinario di fiducia.