Nelle prime settimane di vita, il tuo gattino si nutrirà esclusivamente del latte materno. Ma dopo, è importante fornirgli un alimento adatto a livello nutrizionale, che ne sosterrà la crescita nel corso del cruciale primo anno di vita.

Quali nutrienti deve ricevere il mio gattino dal suo primo alimento?

Il tuo gattino crescerà rapidamente nei primi mesi, e anche se la crescita rallenta dopo questo periodo, avrà ancora bisogno di un'adeguata nutrizione che supporti lo sviluppo muscolo-scheletrico e dei vari organi.

Un alimento formulato con precisione fa in modo che il tuo gattino riceva le sostanze nutritive di cui ha bisogno nelle giuste quantità, in modo da disporre di proteine, vitamine, minerali e altri elementi essenziali per favorire uno sviluppo sano.

Oltre a soddisfare le esigenze nutrizionali uniche del tuo gattino, il suo primo alimento dovrebbe essere adatto ai suoi denti e all'apparato digerente ancora in via di sviluppo. Per i gatti, l'odore e la consistenza dell'alimento sono fattori più importante rispetto al gusto, ma poiché i gattini mantengono i denti da latte fino a quattro mesi, è importante scegliere un alimento con crocchette dalla conformazione appropriata, quindi facili da masticare. È utile fornire al gattino anche l'alimento umido, che oltre a poter apportare ulteriori benefici allo stato di salute può risultare più difficile da introdurre in una fase successiva della vita.

Dalla nascita fino ai quattro mesi di vita, il tuo gattino attraversa un intensa fase di crescita durante la quale andrà incontro a un importante sviluppo muscolo-scheletrico Per questo motivo, deve ricevere proteine e altri nutrienti chiave dall'alimento, come gli antiossidanti per il sostegno alle difese naturali

Tra i quattro e i 12 mesi, la sua crescita rallenta, ma il tuo gattino avrà ancora un fabbisogno energetico elevato mentre inizierà ad esplorare i dintorni, nel frattempo, il suo corpo continuerà a crescere e le masse muscolari a svilupparsi. Tuttavia, il suo apparato digerente è ancora in fase di maturazione, quindi scegli un alimento con un elevato contenuto energetico e altamente digeribile, che gli dia tutto ciò di cui ha bisogno.