Digestive Care loaf

Digestive Care loaf

Alimento umido per gatti

IT - Alimento completo per gatti adulti (morbido paté)

Formato: 12x85 g
23,41 €/kg
Qual è la porzione più adatta?

Quantità

Aggiungi al carrello
Spedizione gratuita per ordini a partire da 49€
Consegna in 3-5 giorni

DETTAGLI PRODOTTO

product details accompanying image

BENEFICI

RISULTATI PROVATI

Oltre il 95% di feci ottimali in 10 giorni nei gatti nutriti con gli alimenti secchi e umidi ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE.* *Studio interno Royal Canin.

SENSIBILITÀ DIGESTIVA

Il tuo gatto manifesta una sensibilità digestiva? Le sensibilità dello stomaco e dell’apparato digerente possono comportare una produzione di feci di scarsa qualità, indice di ridotta capacità digestiva.

ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE

ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE Una formula nutrizionale completa e bilanciata che contribuisce al mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale ed alla qualità ottimale delle feci.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
image of recyclable image packaging