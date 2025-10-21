Digestive Care loaf
Alimento umido per gatti
IT - Alimento completo per gatti adulti (morbido paté)
Formato: 12x85 g
DETTAGLI PRODOTTO
BENEFICI
RISULTATI PROVATI
Oltre il 95% di feci ottimali in 10 giorni nei gatti nutriti con gli alimenti secchi e umidi ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE.* *Studio interno Royal Canin.
SENSIBILITÀ DIGESTIVA
Il tuo gatto manifesta una sensibilità digestiva? Le sensibilità dello stomaco e dell’apparato digerente possono comportare una produzione di feci di scarsa qualità, indice di ridotta capacità digestiva.
ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE
ROYAL CANIN® DIGESTIVE CARE Una formula nutrizionale completa e bilanciata che contribuisce al mantenimento dell’equilibrio della flora intestinale ed alla qualità ottimale delle feci.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
COMPOSIZIONE: carni e derivati, cereali, sottoprodotti di origine vegetale, sali minerali, ortaggi, estratti di proteine vegetali.
ADDITIVI (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 80 UI, Ferro (3b103): 4 mg, Iodio (3b202): 0,18 mg, Rame (3b405, 3b406): 1,4 mg, Manganese (3b502, 3b503, 3b504): 1,1 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 11 mg - Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 2 g.
COMPONENTI ANALITICI: Proteina grezza: 9,1% - Oli e grassi grezzi: 3,8% - Ceneri grezze: 1,7% - Fibra grezza: 0,8% - Umidità: 80,0%.
For RSA: Guaranteed analysis g/kg: Crude Protein (min) 71 - Moisture (max) 830 - Crude Fat (min) 18 - Crude Fibre (max) 18 - Crude ash (max) 19. Product registration number: XXXXXX - Act 36/1947. For Namibia: N-FF XXXX.
ISTRUZIONI PER L’USO: vedi tabella.
Da consumarsi preferibilmente entro/n° di lotto/n° di identificazione dello stabilimento: vedi informazioni sulla confezione. Da conservare in un luogo fresco ed asciutto.