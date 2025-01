Controlla il suo peso

Si stima che il 50% dei gatti sia sovrappeso o obeso, ma la maggior parte dei proprietari non riconosce il problema*. È importante sapere esattamente quanto pesa il tuo gatto e chiedere al tuo Medico Veterinario qual è il suo peso ideale. È il modo migliore per sapere se il tuo animale ha un problema di peso.

*Larsen A.L. & Villaverde C. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 46 (2016) 761–772

Cambia il tuo modo di rispondere alle sue richieste insistenti di cibo

Non sempre le richieste dei nostri gatti esprimono il desiderio di ricevere cibo. Invece di dargli da mangiare, cerca di ricompensarlo con una combinazione di attenzioni e attività.

Nutrilo con alimenti specifici

Chiedi al tuo Medico Veterinario informazioni sulle crocchette e sull’alimento umido ROYAL CANIN® SATIETY® WEIGHT MANAGEMENT. Sono stati sviluppati per aiutare a soddisfare l’appetito dei gatti e per aiutarli a perdere peso in modo sano.

Fai attenzione alle giuste porzioni

Per il suo benessere è importante creare delle abitudini alimentari e tenere il cibo, l’acqua e la lettiera in luoghi separati. Ancora più importante, offrigli delle porzioni mirate al mantenimento del peso. Se il tuo gatto vive in casa, adatta le porzioni di conseguenza. Per informazioni sulle giuste quantità, consulta la confezione ROYAL CANIN®.

Stimola i suoi istinti felini

La salute e il benessere del tuo gatto possono essere influenzati da quanto i suoi istinti naturali sono stimolati. Proporre dei giocattoli e dei rompicapo alimentari aumenterà non solo il suo livello di attività, ma soddisferà al contempo i suoi istinti felini più innati. Facendo così, favorirai il suo benessere psichico generale, che al contempo lo porterà a ridurre il quantitativo di alimento assunto spontaneamente.

Controlla la sua forma fisica

Il tuo Medico Veterinario può mostrarti come valutare il punteggio di condizione corporea del tuo gatto, per sapere quanto si avvicina alla forma ideale.

Chiedi al tuo medico veterinario

Chiedi consiglio al tuo Medico Veterinario per aiutare il tuo gatto a riacquistare il suo peso forma e a ritrovare così salute e benessere.