2. Decisioni e ancora decisioni: domande da porsi prima di prendere un cane

Quando scegli la razza di cane giusta per te, per la tua famiglia, per la tua casa e per il tuo stile di vita, ci sono molti fattori importanti da considerare. In qualità di proprietario di un cane, è tua responsabilità prenderti cura della sua salute e del suo benessere.



Una volta arrivato il tuo nuovo animale domestico, le tue responsabilità comprenderanno quanto segue.

Alimentazione: gettare le basi per una vita sana per il tuo cane, indipendentemente dalla sua razza, assicurandoti che abbia l’alimento giusto nella giusta quantità per la sua età, fin dall'inizio.

Controlli regolari dal Medico Veterinario per monitorare la sua crescita e individuare e affrontare eventuali problemi di salute. Ricordati: Il tuo cane comporta un investimento: cibo, allenamento e giocattoli di alta qualità, oltre agli appuntamenti dal Medico Veterinario e ad una, eventuale, assicurazione sanitaria.

Una quantità adeguata di esercizio fisico per la sua razza e fase di vita.

Socializzazione e educazione per consentirgli di vivere appieno la sua nuova vita.

Ma prima di tutti questi doveri, arrivano alcune decisioni importanti.

Adottare un cane o prendere un cucciolo di razza?

Potresti decidere di adottare il tuo cane da un rifugio. Questo potrebbe significare prendere un cane anziano e scegliere tra i candidati già in attesa di una nuova casa. Tra loro potremmo trovare sia cani di razza che dei meticci. È probabile che il tuo nuovo amico a quattro zampe non sia più un cucciolo quando arriva a casa tua, ma avrà comunque bisogno di molte attenzioni per abituarsi al suo nuovo proprietario e al nuovo ambiente.



Se decidi che un cane di razza è quello giusto per te, sarai in grado di basare la tua scelta sulla ricchezza di informazioni disponibili sulle diverse razze di cani. È anche più probabile che tu possa scegliere un cucciolo. In tal caso, assicurati di fare ricerche approfondite per trovare un allevatore responsabile. Guidare il tuo amico a quattro zampe nei primi mesi critici della sua vita è un privilegio oltre che una responsabilità. Qualunque sia la razza che sceglierai, il tuo nuovo cucciolo avrà bisogno di molte cure e attenzioni.