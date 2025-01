Le razze con le orecchie pendule, in particolare i cani che amano vivere all'aperto, come i Cocker Spaniel, possono essere soggette ad infezioni otologiche, quindi tieni le loro orecchie pulite e asciutte e controlla se ci sono segni che possano indicare delle problematiche. Assicurati di controllare regolarmente le orecchie del tuo cucciolo per individuare eventuali accumuli di sporco o detriti e di pulirle regolarmente, asciugandole accuratamente per garantire che non rimanga acqua in eccesso. Fai sapere al Medico Veterinario, durante il controllo periodico, se noti arrossamenti, se il tuo cagnolino scuote spesso la testa o se si gratta molto.