Il Cocker Spaniel Inglese ha un passato da sportivo. Selezionata e sviluppata come razza da penna o da caccia, è stata ampiamente utilizzata in Inghilterra e in Europa per il riporto della selvaggina da piuma, in particolare la beccaccia da cui deriva il proprio nome. Tra i cani da lavoro, si ritiene che il Cocker Spaniel Inglese sia quello più antico

La razza affonda le proprie radici in Spagna: la parola "Spaniel" in realtà significa "cane spagnolo". Nel corso dei secoli il Cocker Spaniel Inglese ha riscosso un'enorme popolarità in tutta Europa per il suo acume di cane sportivo e la sua abilità di cacciatore prima dell'invenzione del fucile. Gli Spaniel, classificati come Spaniel d'acqua o Spaniel di terra, sono specializzati nelle complessità della caccia in entrambi gli ambienti. La razza inglese è la più piccola tra le varietà di terra. Questi cani si diffusero in Inghilterra nel XIX° secolo, quando le esposizioni erano in pieno sviluppo e gli standard di razza iniziavano a essere definiti. Sia per temperamento che per personalità, il Cocker Spaniel Inglese si distinse ben presto dal gruppo degli Spaniel.

La razza si è poi discostata sul percorso riproduttivo dal cugino americano nel XXo secolo, con entrambe le razze definite ufficialmente dall'American Kennel Club nel 1946. La variante inglese si distingue per la testa e il naso più lunghi e il mantello dal pelo più corto.

La razza si è inoltre guadagnata grandissima notorietà con il lancio del film Disney Lilly e il vagabondo del 1955, in cui Lilly era un'elegante e amorevole Cocker Spaniel.