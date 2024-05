Man mano che il tuo cane invecchia, noterai in lui dei cambiamenti comportamentali e di natura psico-fisica. L'incontinenza è un evento comune tra i cani più anziani ed è importante che tu sia sicuro di saper gestire correttamente questa problematica.

Se è incontinente, il tuo cane anziano non urinerà più come quando era più giovane: potrebbe urinare senza che se ne stia accorgendo, lascia tracce di urina sul pavimento o avere difficoltà nella minzione. È fondamentale non punirlo per questo comportamento, in quanto non lo fa di proposito, ma solo perché non è in grado di controllare queste funzioni.

Proprio come gli esseri umani, i cani possono soffrire di problemi digestivi in grado di causare disagio, sintomi spiacevoli e, talvolta, problemi di salute di più ampia portata. L'alimentazione è fondamentale per aiutare a risolvere i problemi digestivi del cane e mantenere lo stato di salute del loro sistema digestivo..

Quali sono le cause dell'incontinenza nel cane?

Proprio come negli esseri umani, quando i cani invecchiano la loro forma fisica cambia; i muscoli si indeboliscono e la funzionalità nervosa che agisce su diverse parti del corpo può diminuire. L'incontinenza può essere causata da un semplice invecchiamento dei muscoli che agiscono sul sistema urinario e da una mancanza di controllo sugli stessi.

Le femmine rischiano maggiormente di soffrire di incontinenza rispetto ai maschi e alcune razze di taglia grande sono predisposte a questo problema, come Boxer, Dobermann, Schnauzer Gigante, Alano e Pastore Tedesco. Il 30% delle femmine sterilizzate di peso superiore ai 20 kg soffre di incontinenza. Nelle razze di taglia più piccola l'incidenza è, invece, inferiore al 10%.

Si ritiene che l'obesità possa avere un impatto sulla probabilità di sviluppare problemi di incontinenza, in particolare nelle femmine sterilizzate. Il concetto è che il grasso che circonda il sistema urinario ha un impatto meccanico sui muscoli, pertanto può favorire l'incontinenza.

Anche le malattie del cane alle vie urinarie possono essere causa di incontinenza, ad esempio l'infiammazione dell'apparato urinario e la cistite, un'infezione o lo sviluppo di "calcoli" (urolitiasi). Perfino le malattie generali, come diabete o disturbi neurologici, possono portare all'incontinenza, pertanto ti consigliamo di far visitare il tuo cane dal Medico Veterinario non appena noti un cambiamento comportamentale legato alla minzione.