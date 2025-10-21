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Urinary S/O Small Dog
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Alimento secco per cani

IT - Alimento dietetico completo per cani adulti

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Formati disponibili

1.5 kgkg 1.5

4 kgkg 4

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Disponibilità

Questo è un alimento dietetico. Per capire se è giusto per il tuo pet, chiedi maggiori informazioni al tuo Medico Veterinario.

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DETTAGLI PRODOTTO

Benefici: Dissoluzione dei calcoli di struvite / Basso valore RSS / Diluizione delle urine / Aiuta a controllare il tartaro / Indice S/O. ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG secco è un alimento dietetico completo per cani indicato per la dissoluzione di calcoli a base di struvite e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite. Questa formula aiuta a dissolvere ogni tipo di calcoli di struvite e contribuisce a diminuire la concentrazione ionica predisponente alla formazione di cristalli di struvite e ossalato di calcio grazie ad un basso valore RSS. Questo alimento promuove la diluizione delle urine, rendendo l'ambiente urinario meno favorevole alla formazione di calcoli di struvite o ossalato di calcio. Contiene, inoltre, un nutriente che intrappola il calcio nella saliva e che aiuta a ridurre i depositi di tartaro, favorendo l'igiene orale. Infine, questo prodotto contribuisce a creare un ambiente sfavorevole alla formazione di uroliti di struvite e ossalato di calcio. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell’uso o prima di estendere il periodo di impiego. Il passaggio da un regime nutrizionale ad un altro dovrebbe avvenire gradualmente in circa 7–10 giorni. Si prega di attenersi ai quantitativi giornalieri riportati nella tabella di razionamento presente sulla confezione, soprattutto in caso di alimentazione mista (secco + umido). Per soddisfare le preferenze individuali di ogni cane, il ROYAL CANIN® Urinary S/O Small Dog può essere miscelato con l'alimento dietetico umido ROYAL CANIN® Urinary S/O disponibile in fettine sottili in salsa e in morbido patè.* *Soggetto alla disponibilità del prodotto

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product details accompanying image

BENEFICI

DILUIZIONE DELLE URINE

La diluizione delle urine rende l’ambiente urinario meno favorevole alla formazione di calcoli di struvite ed ossalato di calcio.

AIUTA A CONTROLLARE IL TARTARO

Contiene un nutriente che intrappola il calcio nella saliva e che aiuta a ridurre i depositi di tartaro.

DISSOLUZIONE DEI CALCOLI DI STRUVITE

Aiuta a dissolvere ogni tipo di calcoli di struvite.

BASSO VALORE  RSS

Contribuisce a diminuire la concentrazione ionica predisponente alla formazione di cristalli di struvite ed ossalato di calcio.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Quali sono le indicazioni di smaltimento dell’imballo del mio prodotto Royal Canin®?

Ci preoccupiamo della salute e del benessere del tuo animale ma anche dell’ambiente in cui vivono. Qui puoi trovare le informazioni necessarie per lo smaltimento dell’imballo dei tuoi prodotti Royal Canin®Scarica la guida
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