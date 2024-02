Anche se i cani possono disporre di apparato digerente robusto, vi sono alcune patologie frequenti da cui possono essere affetti a causa di infezioni, alimentazione, stile di vita e altri fattori. I sintomi di tali patologie possono rimandare a una serie di potenziali cause ed è per questo importante consultare il Medico Veterinario per ricevere ulteriore assistenza e gestione.

Sintomi e cause della diarrea nei cani

Se il cane ha la diarrea, il movimento del suo intestino sarà più frequente del normale e le feci potrebbero essere di consistenza più liquida. Il Medico Veterinario farà una distinzione tra diarrea causata da disturbi dell'intestino tenue e quella causata da patologie dell'intestino crasso; quest'ultimo caso, di norma, provoca la produzione di feci con muco di volume ridotto, ma frequente.

La diarrea può essere causata dall'ingestione di alimenti non digeriti, da un'infezione batterica o virale, da vermi o altri parassiti, oppure può essere indicatore di una condizione di salute latente. I cuccioli sono particolarmente a rischio in quanto hanno un apparato digerente e difese naturali molto vulnerabili.

Un'infestazione da parassiti, inclusi ascaridi e protozoi, come i coccidi, può causare diarrea nel cane. Anche se una sverminazione può aiutare l'espulsione dei vermi dall'apparato digerente, il cane è sempre a rischio in quanto non tutti i trattamenti sono efficaci contro tutti i parassiti.

Il cane potrebbe inoltre avere diarrea se presenta un'ipersensibilità alimentare o un'allergia. I sintomi gastrointestinali causati da allergie alimentari sono di solito più cronici rispetto alla diarrea, causati da fattori come l'intollerabilità alimentare. Tuttavia, se il cane è affetto da diarrea cronica, consultare il Medico Veterinario prima di modificare la sua alimentazione in quanto possono sussistere diverse cause.

Trattamento della diarrea nel cane

In base alla causa latente, il Medico Veterinario può prescrivere diversi trattamenti per la diarrea del cane, come ad esempio la sverminazione oppure farmaci per trattare un'infezione. Inoltre, potrebbe raccomandare anche una diversa gestione alimentare, come un alimento specifico per aiutare a ridurre il carico di lavoro dell'intestino e migliorare la qualità delle feci.