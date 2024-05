Sintomi, cause e terapia delle infezione delle vie urinarie nei cani

Le infezioni delle vie urinarie nei cani, o UTI, sono frequenti problemi alle vie urinarie, in particolare nei cani femmina. Di norma un'infezione ha luogo quando i batteri entrano accidentalmente nel tratto urinario, sebbene l'infezione possa essere sintomo di difese naturali indebolite. Le UTI possono verificarsi anche se il vostro cane presenta una patologia cronica quali malattie renali o vescicali, oppure il diabete.

Se il vostro cane presenta una UTI, cercherà di urinare frequentemente, spesso sforzandosi senza essere capace di farlo. L'urina potrebbe essere torbida o con tracce di sangue e potrebbero verificarsi perdite di urina. Potrebbero inoltre leccarsi per cercare di gestire l'irritazione. In casi gravi, il cane potrebbe anche avere la febbre.

Il medico veterinario effettuerà una visita accurata al fine di determinare la causa dell'UTI del vostro cane. Se si tratta di un'infezione, si interverrà con antibiotici. È inoltre auspicabile incoraggiare il cane a bere molta acqua in modo che possa urinare frequentemente.

Sintomi, cause e terapia delle patologie vescicali nel cane

I problemi alla vescica sono comuni nei cani e sono spesso legati a UTI e urolitiasi (presenza di calcoli). La vescica è dove si raccoglie l'urina; i muscoli e recettori della vescica segnalano al cane che è il momento di urinare. Le ostruzioni, inclusi calcoli o neoformazioni, possono disturbare questi segnali, mentre un'infezione può causare irritazione e dolore.

I sintomi di un problema alla vescica possono includere difficoltà ad urinare, frequenti tentativi di urinare e scarsa o assente fuoriuscita di urina qualora il cane vi riuscisse. Il cane potrebbe presentare addome disteso, provare dolore, e, in casi gravi perdere l'appetito o vomitare.

La terapia può comprendere la necessità che il medico veterinario inserisca al cane un catetere al fine di svuotare la vescica mentre identifica la causa della patologia. Un'ostruzione totale del tratto urinario può essere fatale, in quanto il cane non sarebbe capace di smaltire l'urina; per questo il medico veterinario potrebbe consigliare un intervento chirurgico. È inoltre possibile che venga consigliato l'uso di farmaci e cambiamenti di alimentazione per aiutare a gestire i problemi alla vescica in futuro.

Per via dell'importanza del tratto urinario nello smaltimento, da parte del cane, delle tossine, è essenziale contattare il medico veterinario in caso si notassero i sintomi qui menzionati. Il medico veterinario riuscirà a determinare la causa e a fornirvi l'assistenza migliore per il vostro animale domestico.