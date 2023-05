Tutto ciò che c'è da sapere sulla razza



Intelligente ed esuberante, atletico e con un’innata e sofisticata eleganza, il Barbone si presenta in quattro diverse taglie: Toy, Nano, Medio e Standard.

Tradizionalmente impiegato dai cacciatori europei per recuperare la selvaggina da ruscelli e laghi, è un cane molto vigile, che adora compiacere e svolgere i compiti che gli vengono assegnati. Con un nome inglese che deriva dal termine tedesco “puddeln”, ovvero “sguazzare nell’acqua” – in Francia è chiamato “caniche” da “cane” ovvero la femmina dell’anatra – non sorprende che questi cani siano eccellenti saltatori e nuotatori.

I pregiudizi sul loro carattere si basano solitamente sullo stile della loro toelettatura: in passato infatti il pelo veniva lasciato più lungo in determinate aree vitali per mantenerle calde, mentre veniva tagliato in altre parti del corpo per garantirgli una maggiore facilità di movimento in acqua. Naturalmente, dietro quel look accattivante c'è anche un'intenzione estetica, dal momento che i Barboni, per secoli, sono stati i compagni preferiti di molte persone operanti nel settore della moda, e non di rado vincitori alle esposizioni cinofile.

I Barboni sono molto sensibili e si adattano molto bene alle persone. A queste qualità, vanno aggiunte la loro straordinaria energia, la continua ricerca di attenzione e la propensione ad guidati dai loro proprietari. Una adeguata educazione e una regolare attività fisica li rende dei compagni eccellenti, in grado di andare perfettamente d'accordo con i bambini e con gli altri animali.