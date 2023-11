I cuccioli, i cani adulti e i cani maturi hanno esigenze nutrizionali differenti.

Di conseguenza, l'alimentazione dovrà essere adattata ad ogni fase della vita per favorire la salute ed il benessere del cane.

Nutrizione dei cani anziani

I cani anziani hanno un fabbisogno nutrizionale decisamente diverso rispetto ai cuccioli e ai cani adulti. È quindi essenziale prestare la dovuta attenzione a diversi aspetti per contribuire alla salute del cane. Una attività fisica regolare, ad esempio, contribuirà al mantenimento della massa muscolare e del peso forma. Sarà importante inoltre monitorare le condizioni di denti e pelo.

L’apporto energetico della razione deve essere adeguato al livello di attività fisica dell’animale, che a sua volta è correlato all’età ed allo stato di salute. Ad esempio, un cane con artrosi Tenderà a muoversi di meno e consumerà meno energie, esponendosi al rischio di un dannoso aumento di peso. Mentre un'alimentazione a basso contenuto calorico potrebbe essere necessaria se il cane fosse in sovrappeso. È molto importante non considerare il ridotto entusiasmo verso l'esercizio fisico come una semplice conseguenza dell'invecchiamento. Il cane dovrebbe essere visitato regolarmente per valutare il suo stato di salute generale.

Checkup Veterinari periodici e controlli regolari del peso, possono contribuire ad una tempestiva diagnosi di problematiche correlate all’invecchiamento.

Alimentazione per cani anziani

L’età anziana è anche accompagnata da un cambiamento delle capacità digestive e da fabbisogni nutrizionali specifici, per questo il cibo per cani anziani dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

Maggiore contenuto di vitamine C ed E

Questi nutrienti hanno proprietà antiossidanti che proteggono l'organismo dagli effetti dannosi dello stress ossidativo legato all'invecchiamento.

Proteine altamente digeribili

I cani in età avanzata rispetto ai soggetti più giovani necessitano di proteine altamente digeribili a causa della fisiologica riduzione della funzionalità digestiva. È luogo comune pensare che le proteine siano responsabili di insufficienza renale. In realtà non è così. L'insufficienza renale è una patologia cronica e irreversibile piuttosto frequente in cani di età avanzata. Per tale motivo si consiglia di ridurre il contenuto di fosforo negli alimenti Dedicati ai cani anziani per rallentare la progressione della malattia. Tuttavia, è importante consultare il medico veterinario e per una diagnosi certa prima di attuare modifiche all'alimentazione.

Contenuto adattato di ferro, rame, zinco e magnesio

Questi nutrienti aiutano a mantenere pelle e pelo in buone condizioni. La loro inclusione sotto forma di sali organici, ne favorisce l’assimilazione e l’utilizzo anche con performances digestive ridotte



Maggiore contenuto di acidi grassi polinsaturi

L'olio di soia, o ancora meglio, l'olio di borragine o l’olio di pesce, sono inoltre utilizzati per contribuire alla bellezza del mantello. I cani di norma producono gli acidi grassi “essenziali”, ma l'invecchiamento può influenzare negativamente questo processo fisiologico.

Contenuto di fibre adattato per contribuire all'effetto "massa"

Introdurre un maggiore contenuto di fibre specifiche aiuterà a limitare il rischio di costipazione che potrebbe portare ad una riduzione dell'attività fisica nei cani anziani.

Quando invecchiano, i cani potrebbero soffrire maggiormente di problematiche dentali. Per favorire la prensione, incoraggiare la masticazione ed il consumo della razione giornaliera, dovranno essere considerati anche forma, dimensione e consistenza delle crocchette.