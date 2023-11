Sintomi che indicano l'invecchiamento del cane

Il processo di invecchiamento nei cani è graduale e può talvolta passare inosservato ai proprietari. Vi è un numero di sintomi osservabili che fanno comprendere se un cane è anziano, oltre a un certo numero di cambiamenti che i cani anziani presentano quando invecchiano.

Cani anziani

L'invecchiamento è un processo naturale e biologico complesso che può influire sulla capacità dell'organismo di mantenere attivi i diversi processi metabolici e aumentare la probabilità dell'insorgenza di malattie. Come è inevitabile che sia, vi sono dei modi per rallentare il processo o per lo meno per evitare che si velocizzi. La cosa più importante è evitare o rallentare l'insorgenza della malattia, laddove possibile; capire il prima possibile se è in stadio avanzato e curarla con decisione al fine di preservare lo stato di salute del cane il più a lungo possibile. La medicina preventiva è l'approccio migliore.

Quando si considera un cane anziano?

L'età è un numero, non una condizione. La maturità e la vecchiaia sono concetti arbitrari definiti sulla base dell'aspettativa di vita. Un cane è considerato maturo quando raggiunge la metà della sua aspettativa di vita e viene considerato anziano quando raggiunge i tre quarti della sua aspettativa di vita. Naturalmente i cani invecchiano in modo diverso e con ritmo diverso in base alla loro taglia. Le razze di taglia piccola hanno un'aspettativa di vita maggiore rispetto alle razze di taglia grande, quindi un cane di taglia piccola invecchierà più lentamente.

Viceversa, i cani di taglia grande impiegano più tempo a diventare adulti e invecchiano più rapidamente. Questo significa chiaramente che non hanno le stesse esigenze.

Conseguenze dell'invecchiamento sull'organismo

L'invecchiamento è un processo naturale che influisce sull'intero organismo. Più organi possono esser colpiti dal processo di invecchiamento. Detto questo, la suscettibilità individuale o la predisposizione di un organo contribuirà allo sviluppo di una patologia. La cosa più importante è comprendere il processo di invecchiamento per rallentarne gli effetti.

Aumento di depositi adiposi

I cani tendono a mettere su peso quando invecchiano. L'animale forma il suo deposito adiposo a spese della massa muscolare. Quando perde molta massa muscolare, la mobilità dell'animale può essere compromessa, portandolo a consumare meno energie. Di conseguenza, il cane aumenta di peso, perde più massa muscolare e così via. Questo rende essenziale il monitoraggio delle condizioni dell'organismo dell'animale al fine di evitare che prenda peso e perda massa muscolare. È inoltre essenziale lenire il dolore che il cane potrebbe sentire e che potrebbe farlo desistere dal fare esercizio fisico.